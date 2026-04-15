Michael Olise, la peor pesadilla del Real Madrid durante la eliminatoria de Champions: apunta a Balón de Oro y es el escudero de Mbappé en Francia

El jugador del Bayern de Múnich Michael Olise (REUTERS/Michaela Stache)

“Es, probablemente, el mejor extremo del mundo en este momento. Ofrece un conjunto de cualidades de primera clase”. Con estas palabras definía el exjugador del Real Madrid Sami Khedira a Michael Olise en una entrevista con Bild. El jugador del Bayern fue una de las estrellas del equipo alemán en el Santiago Bernabéu y volvió a vestirse de la peor pesadilla blanca en el Allianz Arena. El joven francés ya está en muchas de las apuestas por el Balón de Oro. Además, se ha ganado un hueco en la selección francesa, donde ejerce de escudero de Kylian Mbappé.

Los registros de Olise esta temporada lo sitúan en la mesa de los mejores jugadores. Los números le respaldan. Es ya el segundo futbolista que más goles ha producido en la presente campaña, igualando con Kylian Mbappé, ambos con 44; solo por detrás del delantero inglés Harry Kane, que suma 53. No solo es capaz de crear peligro, sino que también cuenta con una faceta goleadora: 16 goles y 28 asistencias en 40 partidos. En la Champions lidera la tabla de asistentes junto a Vinicius, con siete pases de gol cada uno, y están cerca de igualar o superar el récord de nueve asistencias en una sola edición, establecido por Luis Figo en la temporada 1999-2000. En la Bundesliga, Olise ha alcanzado las 20 asistencias, acercándose a las 21 que logró Thomas Müller en la campaña 2019-20.

Nació en White City, Londres, y podría haber jugado para varias selecciones por sus orígenes familiares: su padre es nigeriano y su madre, argelina y francesa. Pese a haber crecido en Inglaterra, el idioma que reinó en su infancia fue el francés, lo que hizo decantar la balanza a la hora de elegir a qué selección representar. Sus primeros pasos en el mundo del fútbol fueron en las categorías inferiores del Arsenal, Chelsea y Manchester City. Después dio el salto al Reading, donde después bajó las órdenes de Veljko Paunovic. En la temporada 2020-21, firmó siete goles y doce asistencias en la Championship, la Segunda División inglesa. Una actuación que le abrió las puertas al fútbol profesional.

El jugador del Bayern de Múnich Michael Olise celebrando un gol ante el Real Madrid (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

A partir de ese momento, su nombre comenzó a sonar por los cuatro costados del viejo continente. Su actuación no pasó inadvertida y el Crystal Palace llamó a su puerta. En el año 2021 estaba jugando ya en la Premier. En el club londinense se asentó durante tres temporadas, hasta que el Bayern de Múnich se interesó por ese joven francés que estaba deslumbrando al fútbol inglés. Tras dos temporadas en la Bundesliga, Olise se ha convertido en uno de los grandes jugadores del momento.

Olise, de 24 años, no es todavía una figura reconocida por el gran público, a pesar de sus logros y su rendimiento con los bávaros. Su carrera como internacional tampoco se queda atrás: ha sido internacional con Francia en las categorías sub-18, sub-21 y absoluta. Además, en su palmarés figuran dos títulos con el Bayern, la Bundesliga y la Supercopa, y una medalla de plata conseguida en los Juegos Olímpicos de París, donde perdió la final ante la selección de España.

Olise, un jugador diferente

Olise es conocido por su perfil reservado. Mantiene un perfil bajo fuera del terreno de juego, pero con el balón en las botas brilla con luz propia. Lo ha demostrado en la Champions durante la eliminatoria ante el Real Madrid. Su discreción también se refleja en sus redes sociales, donde sigue a solo 24 personas en Instagram, entre las que destaca únicamente un compañero del Bayern, Jamal Musiala. Sin embargo, uno de los rasgos más característicos y que le hace diferente al resto dentro de la industria futbolística es que no tiene un patrocinador de botas.

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Según informó L’Equipe, el futbolista suele utilizar botas Nike pero ha preferido no firmar un contrato de patrocinio, ya que no le interesa esa faceta comercial del deporte. Una decisión que le permite escoger en cada partido el modelo que le resulte más cómodo, y suele elegir, además, unas botas cuyo color combine con la equipación con la que juegue ese día. Además, en ocasiones utiliza modelos antiguos o de colección, como las Nike Hypervenom Phantom III, que dejaron de fabricarse en 2018.

En la selección ya tiene un hueco bien marcado con su nombre. Ha logrado ganarse un papel relevante en el vestuario y sobre el terreno de juego, donde se ha convertido en el socio perfecto de Kylian Mbappé. Ambos han disputado un total de doce partidos y han conseguido asistirse mutuamente en un gol cada uno. Juntos lideran a la selección francesa en el ataque. Un dream team que buscará su mejor versión durante el Mundial 2026. Aunque antes tiene todavía una cita con la Champions. Será en semifinales, donde les espera el PSG. La peor pesadilla del Real Madrid buscará acabar con los parisinos y quién sabe si levantar la Champions. De momento está haciendo méritos para entrar en la lista del Balón de Oro, donde ya muchos le sitúan.