Fran Sánchez, psicólogo: ”Hoy en día estamos muy radicalizados con las relaciones. O aguantamos todo o pasamos al otro extremo”

Montaje de Infobae en el que aparece Fran Sánchez.

El amor y las relaciones de pareja son dos conceptos que forman parte de la humanidad y que, con el paso del tiempo, han ido evolucionando en función de los cambios sociales y culturales. En la actualidad, la forma de conocer a otras personas y de establecer vínculos afectivos se ha transformado de manera notable, en gran parte por culpa de las redes sociales.

A diferencia de otras generaciones, que solo conocían a las personas de su entorno más cercano, la hiperconectividad y la inmediatez de internet ha provocado que cambie la manera de relacionarnos, incluso cuando estamos en pareja.

Esto es algo que han estudiado numerosos especialistas, entre los que está Fran Sánchez, un psicólogo que publica contenido en redes sociales. De hecho, el experto ha profundizado sobre esta cuestión en uno de los últimos vídeos que ha subido a su cuenta de TikTok (@minddtalk).

El problema de las relaciones de pareja actuales

El psicólogo profundiza sobre la idealización, una tendencia muy común en las relaciones actuales que puede generar expectativas poco realistas sobre el amor y el funcionamiento de la pareja. Según explica, este enfoque lleva a muchas personas a interpretar las relaciones desde una lógica de perfección, en la que cualquier conflicto se percibe como una señal de que algo no funciona.

El especialista señala que la mayoría de personas se sitúan entre dos extremos. Por una parte, están quienes sostienen sus relaciones a toda costa bajo la creencia de que el amor puede con todo, una idea que en ocasiones puede derivar en vínculos poco saludables. Por otra, se encuentran quienes abandonan rápidamente cuando aparecen las primeras dificultades, interpretando los conflictos como una señal de incompatibilidad definitiva.

Además, Fran explica que esta visión distorsionada del amor puede llevar a decisiones precipitadas. “Una relación sana no es aquella en la que todo fluye constantemente ni en la que no existen conflictos”, apunta, sino aquella en la que se aprende a gestionar los momentos de tensión y distancia.

El presentador Carlos Sobera comparte sus pensamientos sobre el amor a primera vista, la competencia televisiva que enfrenta 'First Dates' y la difícil decisión de no participar en 'Supervivientes' este año.

El psicólogo insiste en que todas las parejas atraviesan diferentes fases, con periodos de mayor conexión emocional y otros de mayor desconexión, algo que considera completamente normal. La clave no está en evitar el conflicto, sino en la capacidad de la pareja para reencontrarse y reconstruir el vínculo tras esas etapas.

Aprender a no idealizar las relaciones

En el contexto actual, uno de los principales retos a la hora de construir una relación de pareja es aprender a no idealizar al otro ni a las expectativas que se depositan. La idealización puede llevar a pensar que una relación debe ser siempre perfecta, sin conflictos, dudas o momentos de distancia, lo que genera una visión poco realista del amor.

Este tipo de pensamientos suelen construirse a partir de referencias externas, especialmente en redes sociales, donde se muestran relaciones aparentemente idílicas que no reflejan la complejidad del día a día. Como consecuencia, muchas personas esperan una conexión constante y sin altibajos, lo que aumenta la frustración cuando aparecen situaciones normales de desacuerdo o incomodidad.

Aprender a gestionar estas expectativas implica aceptar que el amor no es una experiencia lineal ni permanente en su intensidad emocional. Las relaciones sanas también atraviesan etapas de incertidumbre, y eso no significa necesariamente que exista un problema.