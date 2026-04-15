España

Fran Sánchez, psicólogo: ”Hoy en día estamos muy radicalizados con las relaciones. O aguantamos todo o pasamos al otro extremo”

El especialista analiza uno de los factores más dañinos para establecer vínculos amorosos en la actualidad

Guardar
Este es el comportamiento que se repite en las parejas actuales
Montaje de Infobae en el que aparece Fran Sánchez.

El amor y las relaciones de pareja son dos conceptos que forman parte de la humanidad y que, con el paso del tiempo, han ido evolucionando en función de los cambios sociales y culturales. En la actualidad, la forma de conocer a otras personas y de establecer vínculos afectivos se ha transformado de manera notable, en gran parte por culpa de las redes sociales.

A diferencia de otras generaciones, que solo conocían a las personas de su entorno más cercano, la hiperconectividad y la inmediatez de internet ha provocado que cambie la manera de relacionarnos, incluso cuando estamos en pareja.

Esto es algo que han estudiado numerosos especialistas, entre los que está Fran Sánchez, un psicólogo que publica contenido en redes sociales. De hecho, el experto ha profundizado sobre esta cuestión en uno de los últimos vídeos que ha subido a su cuenta de TikTok (@minddtalk).

El problema de las relaciones de pareja actuales

El psicólogo profundiza sobre la idealización, una tendencia muy común en las relaciones actuales que puede generar expectativas poco realistas sobre el amor y el funcionamiento de la pareja. Según explica, este enfoque lleva a muchas personas a interpretar las relaciones desde una lógica de perfección, en la que cualquier conflicto se percibe como una señal de que algo no funciona.

El especialista señala que la mayoría de personas se sitúan entre dos extremos. Por una parte, están quienes sostienen sus relaciones a toda costa bajo la creencia de que el amor puede con todo, una idea que en ocasiones puede derivar en vínculos poco saludables. Por otra, se encuentran quienes abandonan rápidamente cuando aparecen las primeras dificultades, interpretando los conflictos como una señal de incompatibilidad definitiva.

Además, Fran explica que esta visión distorsionada del amor puede llevar a decisiones precipitadas. “Una relación sana no es aquella en la que todo fluye constantemente ni en la que no existen conflictos”, apunta, sino aquella en la que se aprende a gestionar los momentos de tensión y distancia.

El presentador Carlos Sobera comparte sus pensamientos sobre el amor a primera vista, la competencia televisiva que enfrenta 'First Dates' y la difícil decisión de no participar en 'Supervivientes' este año.

El psicólogo insiste en que todas las parejas atraviesan diferentes fases, con periodos de mayor conexión emocional y otros de mayor desconexión, algo que considera completamente normal. La clave no está en evitar el conflicto, sino en la capacidad de la pareja para reencontrarse y reconstruir el vínculo tras esas etapas.

Aprender a no idealizar las relaciones

En el contexto actual, uno de los principales retos a la hora de construir una relación de pareja es aprender a no idealizar al otro ni a las expectativas que se depositan. La idealización puede llevar a pensar que una relación debe ser siempre perfecta, sin conflictos, dudas o momentos de distancia, lo que genera una visión poco realista del amor.

Este tipo de pensamientos suelen construirse a partir de referencias externas, especialmente en redes sociales, donde se muestran relaciones aparentemente idílicas que no reflejan la complejidad del día a día. Como consecuencia, muchas personas esperan una conexión constante y sin altibajos, lo que aumenta la frustración cuando aparecen situaciones normales de desacuerdo o incomodidad.

Aprender a gestionar estas expectativas implica aceptar que el amor no es una experiencia lineal ni permanente en su intensidad emocional. Las relaciones sanas también atraviesan etapas de incertidumbre, y eso no significa necesariamente que exista un problema.

Temas Relacionados

AmorRelación de parejaVirales EspañaTikTok EspañaEspaña-SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

Arranca el megaproyecto Madrid Nuevo Norte donde se construirán 10.500 viviendas y un gran distrito financiero con 20 torres

El desarrollo urbanístico, conocido antes como Operación Chamartín, ocupa una superficie de 3,4 millones de metros cuadrados y una longitud de 5,6 kilómetros

Arranca el megaproyecto Madrid Nuevo Norte donde se construirán 10.500 viviendas y un gran distrito financiero con 20 torres

El alarmante mensaje de Adrián Rodríguez tras participar en ‘La cárcel de los gemelos’ y salir de un centro de desintoxicación: “¿Alguien que pueda ayudarme?"

El actor asegura que su expareja le ha echado de casa, aunque ella ha contado su versión de lo ocurrido con la intervención de la Guardia Civil

El alarmante mensaje de Adrián Rodríguez tras participar en ‘La cárcel de los gemelos’ y salir de un centro de desintoxicación: “¿Alguien que pueda ayudarme?"

Por este motivo, tu gato siempre se deja comida en el comedero, según un estudio

Los gatos, a diferencia de los perros, siempre han sido cazadores solitarios que se alimentaban varias veces al día de distintas presas pequeñas. Pero, ¿qué es exactamente lo que les hace parar de comer si sus cuerpos aún necesitan energía?

Por este motivo, tu gato siempre se deja comida en el comedero, según un estudio

Avance de ‘La Promesa’ del jueves 16 de abril: la impactante confesión de Ricardo y la inquietante llegada del duque de Carril

La serie diaria de RTVE vive una semana clave marcada por rupturas, secretos y decisiones que pueden cambiarlo todo en el palacio

Avance de ‘La Promesa’ del jueves 16 de abril: la impactante confesión de Ricardo y la inquietante llegada del duque de Carril

El queso semicurado hecho en La Rioja que se ha coronado como uno de los mejores de España: está disponible en supermercados

La edición de Salón Gourmets de 2026 ha acogido el 16.º GourmetQuesos, un concurso que elige los mejores quesos elaborados en España

El queso semicurado hecho en La Rioja que se ha coronado como uno de los mejores de España: está disponible en supermercados
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Vox no sabe si quiere más a papá o a mamá: el partido de Santiago Abascal hace equilibrios entre Donald Trump y Giorgia Meloni

Vox no sabe si quiere más a papá o a mamá: el partido de Santiago Abascal hace equilibrios entre Donald Trump y Giorgia Meloni

Pardo de Vera asegura no haber contratado a Jessica Rodríguez y niega irregularidades en la adquisición de mascarillas: “Ábalos no me llamó jamás”

Ayuso concederá la Medalla de Oro de la Comunidad a María Corina Machado y la Internacional a Edmundo González

El Gobierno de España defiende la pertenencia a la OTAN y la relación con EEUU y subraya que la seguridad “tiene que ser colectiva”

El Gobierno de España ofreció reunirse con María Corina Machado, pero no recibió respuesta

ECONOMÍA

Arranca el megaproyecto Madrid Nuevo Norte donde se construirán 10.500 viviendas y un gran distrito financiero con 20 torres

Arranca el megaproyecto Madrid Nuevo Norte donde se construirán 10.500 viviendas y un gran distrito financiero con 20 torres

Un ingeniero deja el sector ferroviario para fabricar bicicletas de madera: “Se notan menos los baches, son más cómodas a largo plazo”

El PP defenderá en el Congreso juicios exprés para que fondos ‘buitre’, bancos y empresas echen a los okupas de sus viviendas

China destaca a España como un “socio fiable” tras el “gran éxito” de la visita de Pedro Sánchez

Convertir la mierda en oro: el estiércol español salvará a Europa de la falta de fertilizantes químicos por la guerra de Irán

DEPORTES

La profecía, el fenómeno viral que da como campeón de Champions League al Real Madrid: más de diez coincidencias y el Bayern en el punto de mira

La profecía, el fenómeno viral que da como campeón de Champions League al Real Madrid: más de diez coincidencias y el Bayern en el punto de mira

Carlos Alcaraz se retira del torneo Conde de Godó de Barcelona debido a las molestias en su muñeca: “Tengo una lesión más seria de lo que esperaba”

A qué hora y dónde ver el partido de vuelta de cuartos de final de la Champions entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid

Las palabras de Hansi Flick tras caer eliminados de la Champions: “Estamos decepcionados. Hemos tenido muchas ocasiones”

Atlético de Madrid - FC Barcelona , en directo: el partido de vuelta de cuartos de final de la Champions en vivo