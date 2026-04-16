España

Francisco Fernández Yuste, psicólogo y orientador laboral: “Muchas veces no es tu trabajo tóxico el que te está quemando, es tu ruido mental”

Las estrategias para aprender a diferenciar el origen del malestar y poder salir del bucle

Guardar
Una persona agobiada en su entorno laboral
El experto habla de distinguir de donde viene el malestar mental. (Montaje Infobae)

La voz de Francisco Fernández Yuste, psicólogo y orientador laboral, ha aportado en redes sociales una perspectiva sobre la salud mental y el mundo laboral, a través de uno de sus vídeos en TikTok (@mejoratuexitolaboral). En su intervención, Fernández Yuste aborda una problemática que, según él, afecta a un número creciente de personas: la confusión entre el desgaste causado por un entorno profesional complicado y el provocado por pensamientos negativos persistentes.

El especialista sostiene que, en muchos casos, la verdadera fuente del agotamiento no reside tanto en factores externos como las condiciones laborales o el ambiente con los compañeros, sino en el propio “ruido mental”. Esta expresión hace referencia al flujo continuo de pensamientos negativos y autocríticos que una persona puede experimentar durante su jornada laboral, tales como “¿Qué hago aquí?”, “No me gusta nada”, o “Estoy perdiendo el tiempo”.

Fernández Yuste plantea que este fenómeno puede llegar a ser tan perjudicial como una situación de trabajo objetivamente tóxica. “Cuidado porque muchas veces no es tu trabajo tóxico lo que te está quemando, lo que te está matando, es tu ruido mental, porque estás todo el día pensando: ¿Qué hago aquí? No me gusta nada, estoy superdesmotivado, no aguanto nada, estoy perdiendo el tiempo”, advierte el psicólogo en su vídeo.

Diferenciar el entorno laboral de los pensamientos propios

El profesional señala que no siempre es el entorno laboral el responsable del malestar. Explica que existen dos fuentes distintas de sufrimiento en el trabajo: una es la realidad objetiva del ambiente, como un jefe autoritario o compañeros conflictivos, y otra es la percepción subjetiva que alimenta el “runrún” mental.

Una mentalidad flexible permite modificar entrenamientos y estrategias, mantener el objetivo y preservar el bienestar. Esta adaptabilidad también se evidencia en el entorno laboral.

Fernández Yuste insiste en que la autopercepción negativa puede ser igual de dañina que los factores externos. “Porque una cosa es que tengas un trabajo, que tengas un jefe que está ya ahí, que tengas compañeros de trabajo, etc. Otra cosa distinta es que estés tú con el runrún de: gano poco, esto no sirve para nada, no estudié para esto. Porque ese ruido mental te está machacando”, asegura. Esta distinción resulta esencial para quienes buscan comprender el origen de su malestar y determinar si la causa es externa o interna.

Para el psicólogo, identificar esa diferencia ayuda a tomar mejores decisiones. Si el problema es el entorno laboral, se pueden plantear acciones concretas para modificarlo o buscar alternativas. En cambio, si la raíz está en los pensamientos recurrentes, la solución pasa más por el trabajo personal y el manejo de la propia mente.

Estrategias para gestionar el ruido mental

Fernández Yuste propone que la gestión del ruido mental es clave para evitar daños mayores en la salud emocional. Recomienda analizar si el malestar proviene de una situación laboral insatisfactoria o de la forma en que se vive internamente esa experiencia. “Gestionarlo es clave, porque hay veces que vas a estar en trabajos que no te sumen o sí te pueden sumar dependiendo de cómo lo veas”.

Una adolescente de cabello corto y castaño, con auriculares negros, se sienta en el suelo en el interior, con las rodillas recogidas y la cabeza inclinada hacia abajo
Trucos para tener una mejor salud mental. (Freepik)

El orientador laboral sugiere que, ante la imposibilidad de afrontar solo este tipo de pensamientos, lo más recomendable es buscar ayuda profesional. “Si ese ruido mental no lo gestionas de forma efectiva y a veces para gestionarlo tienes o que cambiar el chip o incluso que ir a terapia, vas a acabar dañándote”, advierte. En este sentido, destaca el valor de la terapia psicológica como herramienta para aprender a manejar el volumen y la frecuencia de esos pensamientos negativos.

La invitación final del especialista es a no subestimar el impacto del diálogo interno y a reconocer su peso en el bienestar laboral diario. Recomienda prestar atención a la fuente real del malestar para actuar en consecuencia: “Mi mejor recomendación es ir a terapia para ayudarte a gestionar muy bien todo ese volumen de pensamientos”.

Temas Relacionados

Redes Sociales EspañaSalud MentalPsicologíaTikTok EspañaJornada LaboralVirales EspañaEspaña-SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Como cada jueves, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Receta fácil para preparar en casa pan tipo Wassa: los crackers sin gluten más saludables y crujientes

Crujientes, ligeras y versátiles, estas crackers caseras de trigo sarraceno son la base perfecta para unas tostadas de desayuno

Receta fácil para preparar en casa pan tipo Wassa: los crackers sin gluten más saludables y crujientes

La forma más desconocida y con mejores resultados para cocinar el salmón, según un nutricionista

El experto pone el foco en la temperatura y en el utensilio de cocina para tener el mejor resultado final

La forma más desconocida y con mejores resultados para cocinar el salmón, según un nutricionista

Sebastián Ramírez, abogado: “Si la Mutua te obliga a volver a trabajar sin estar del todo recuperado, tienes que saber que se puede impugnar en un plazo”

Recibir el alta médica no siempre implica estar recuperado y, en estos casos, solicitar otra baja o regresar al trabajo con dolor pueden ser errores tanto económicamente como para la salud

Sebastián Ramírez, abogado: “Si la Mutua te obliga a volver a trabajar sin estar del todo recuperado, tienes que saber que se puede impugnar en un plazo”

El restaurante favorito del rey Juan Carlos en Galicia al que ha regresado en su viaje a España: “Pescados y mariscos, cercanía y un buen servicio”

El emérito ha regresado a Sanxenxo para disfrutar de las regatas tras su ruta por Sevilla, París y Vitoria

El restaurante favorito del rey Juan Carlos en Galicia al que ha regresado en su viaje a España: “Pescados y mariscos, cercanía y un buen servicio”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional frena la expulsión de una venezolana solicitante de asilo y mantiene su residencia humanitaria hasta que se resuelva su recurso

La Audiencia Nacional frena la expulsión de una venezolana solicitante de asilo y mantiene su residencia humanitaria hasta que se resuelva su recurso

Ayuso acusa a Sánchez de aliarse con China, “que acumula los casos más graves de represión y crímenes de Estado”: “¿A que les da envidia?"

Un militar resulta herido al quedar enganchado su chaleco en un remolque y ser arrastrado por un camión: no es culpa de los superiores porque se bajó “sin autorización”

Un juzgado declara como injustificado el cambio de horario de una trabajadora al turno de tarde y deberá ser restituida en su jornada anterior

Roger García, el joven que sufrió un traumatismo craneoencefálico por un proyectil de la Policía del que ni la Generalitat ni Interior se quieren responsabilizar

ECONOMÍA

Sebastián Ramírez, abogado: “Si la Mutua te obliga a volver a trabajar sin estar del todo recuperado, tienes que saber que se puede impugnar en un plazo”

Sebastián Ramírez, abogado: “Si la Mutua te obliga a volver a trabajar sin estar del todo recuperado, tienes que saber que se puede impugnar en un plazo”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 16 de abril

España da el ‘sorpasso’ energético: reduce su dependencia del gas y protege su economía con el auge de las renovables

Repsol recupera el control de sus operaciones en Venezuela y triplicará la producción en el país

Las casas prefabricadas, la alternativa que muchos se plantean ante la situación inmobiliaria actual: valen 10 veces menos y se construyen en semanas

DEPORTES

El Real Madrid encara una segunda temporada en blanco tras su eliminación en la Champions y una Liga prácticamente perdida

El Real Madrid encara una segunda temporada en blanco tras su eliminación en la Champions y una Liga prácticamente perdida

La historia se repite y Alcaraz vuelve a lesionarse durante la temporada de tierra: fue baja en Madrid la pasada campaña y se retiró de Montecarlo hace dos años

Michael Olise, la peor pesadilla del Real Madrid durante la eliminatoria de Champions: apunta a Balón de Oro y es el escudero de Mbappé en Francia

Las palabras de Arbeloa tras la eliminación del Real Madrid de la Champions: “Nadie entiende la expulsión de Camavinga. Se ha cargado una eliminatoria”

La expulsión de Camavinga que sentenció al Real Madrid en el partido de Champions ante el Bayern