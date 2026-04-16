Francisco Fernández Yuste, psicólogo y orientador laboral: “Muchas veces no es tu trabajo tóxico el que te está quemando, es tu ruido mental”

El experto habla de distinguir de donde viene el malestar mental. (Montaje Infobae)

La voz de Francisco Fernández Yuste, psicólogo y orientador laboral, ha aportado en redes sociales una perspectiva sobre la salud mental y el mundo laboral, a través de uno de sus vídeos en TikTok (@mejoratuexitolaboral). En su intervención, Fernández Yuste aborda una problemática que, según él, afecta a un número creciente de personas: la confusión entre el desgaste causado por un entorno profesional complicado y el provocado por pensamientos negativos persistentes.

El especialista sostiene que, en muchos casos, la verdadera fuente del agotamiento no reside tanto en factores externos como las condiciones laborales o el ambiente con los compañeros, sino en el propio “ruido mental”. Esta expresión hace referencia al flujo continuo de pensamientos negativos y autocríticos que una persona puede experimentar durante su jornada laboral, tales como “¿Qué hago aquí?”, “No me gusta nada”, o “Estoy perdiendo el tiempo”.

Fernández Yuste plantea que este fenómeno puede llegar a ser tan perjudicial como una situación de trabajo objetivamente tóxica. “Cuidado porque muchas veces no es tu trabajo tóxico lo que te está quemando, lo que te está matando, es tu ruido mental, porque estás todo el día pensando: ¿Qué hago aquí? No me gusta nada, estoy superdesmotivado, no aguanto nada, estoy perdiendo el tiempo”, advierte el psicólogo en su vídeo.

Diferenciar el entorno laboral de los pensamientos propios

El profesional señala que no siempre es el entorno laboral el responsable del malestar. Explica que existen dos fuentes distintas de sufrimiento en el trabajo: una es la realidad objetiva del ambiente, como un jefe autoritario o compañeros conflictivos, y otra es la percepción subjetiva que alimenta el “runrún” mental.

Una mentalidad flexible permite modificar entrenamientos y estrategias, mantener el objetivo y preservar el bienestar. Esta adaptabilidad también se evidencia en el entorno laboral.

Fernández Yuste insiste en que la autopercepción negativa puede ser igual de dañina que los factores externos. “Porque una cosa es que tengas un trabajo, que tengas un jefe que está ya ahí, que tengas compañeros de trabajo, etc. Otra cosa distinta es que estés tú con el runrún de: gano poco, esto no sirve para nada, no estudié para esto. Porque ese ruido mental te está machacando”, asegura. Esta distinción resulta esencial para quienes buscan comprender el origen de su malestar y determinar si la causa es externa o interna.

Para el psicólogo, identificar esa diferencia ayuda a tomar mejores decisiones. Si el problema es el entorno laboral, se pueden plantear acciones concretas para modificarlo o buscar alternativas. En cambio, si la raíz está en los pensamientos recurrentes, la solución pasa más por el trabajo personal y el manejo de la propia mente.

Estrategias para gestionar el ruido mental

Fernández Yuste propone que la gestión del ruido mental es clave para evitar daños mayores en la salud emocional. Recomienda analizar si el malestar proviene de una situación laboral insatisfactoria o de la forma en que se vive internamente esa experiencia. “Gestionarlo es clave, porque hay veces que vas a estar en trabajos que no te sumen o sí te pueden sumar dependiendo de cómo lo veas”.

Trucos para tener una mejor salud mental. (Freepik)

El orientador laboral sugiere que, ante la imposibilidad de afrontar solo este tipo de pensamientos, lo más recomendable es buscar ayuda profesional. “Si ese ruido mental no lo gestionas de forma efectiva y a veces para gestionarlo tienes o que cambiar el chip o incluso que ir a terapia, vas a acabar dañándote”, advierte. En este sentido, destaca el valor de la terapia psicológica como herramienta para aprender a manejar el volumen y la frecuencia de esos pensamientos negativos.

La invitación final del especialista es a no subestimar el impacto del diálogo interno y a reconocer su peso en el bienestar laboral diario. Recomienda prestar atención a la fuente real del malestar para actuar en consecuencia: “Mi mejor recomendación es ir a terapia para ayudarte a gestionar muy bien todo ese volumen de pensamientos”.