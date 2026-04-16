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El militar español que se convirtió en sheriff en Estados Unidos: “De Melilla a Charlotte, el espíritu Legionario no conoce fronteras”

Eduardo Escarrá ejemplifica cómo los valores militares trascienden fronteras y explica su historia en la revista La Legión

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Uniforme de Sheriff de EEUU (REUTERS/Mike Blake)
Uniforme de Sheriff de EEUU (REUTERS/Mike Blake)

Eduardo Escarrá es el protagonista de una historia de transformación personal que une dos continentes. Pasó de las Fuerzas Armadas españolas a las de seguridad de Estados Unidos. Su paso por la Legión Española y su carrera actual como sheriff adjunto en Charlotte, Carolina del Norte, ejemplifican cómo los valores aprendidos en el ejército español pueden acompañar toda una vida.

“De Melilla a Charlotte, el espíritu Legionario no conoce fronteras”, resume Escarrá, cuya experiencia ha sido recogida por Revista La Legión en una de sus últimas ediciones. Pasó de su formación y experiencia militar española a unirse a la policía de EEUU. Un recorrido llamativo y al alcance de muy pocos.

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Recorrido militar en España

Nacido en Cuba, Escarrá llegó a España siendo niño. Creció en Barcelona, en una familia de raíces catalanas y canarias. Como cuenta en su artículo, de joven sintió una fascinación por la vida militar, lo que le llevó a alistarse en el cuartel del Bruch en 2008. “Quería ser caballero legionario”, recuerda. Contra el consejo de muchos, eligió el camino más exigente, convencido de que la Legión forja “espíritus indomables”.

Su formación en Cáceres durante un duro invierno le enseñó a obedecer órdenes, a controlar las emociones y a asumir el paso de la vida civil a la militar. De los casi 300 aspirantes, solo ciento 80 juraron bandera. Escarrá fue elegido número uno de su sección, una distinción que entendió como obligación hacia sus compañeros. Pronto se integró en el Tercio Gran Capitán 1.º de la Legión en Melilla.

La etapa más exigente la vivió en la Unidad de Instrucción Legión, donde la preparación física, mental y moral fue extrema. “De aquella experiencia salimos fuertes, con convicción y con un profundo orgullo de sabernos herederos de una tradición inmortal”, explica. El recibimiento del Chapiri, el tradicional gorro legionario, marcó un antes y un después en su vida.

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El espíritu del legionario en Estados Unidos

Tras concluir su etapa en la Legión Española, la vida llevó a Escarrá a Estados Unidos. Allí, con 36 años y una familia, superó un riguroso proceso de selección para ingresar en la histórica Oficina del Sheriff. La experiencia adquirida en el Tercio fue determinante para superar la academia policial, donde alcanzó la presidencia de su clase. En marzo de 2025, tras la ceremonia de graduación, logró convertirse en Deputy Sheriff en el Condado de Charlotte.

“En la patrulla llevo siempre conmigo mi Chapiri, como recordatorio constante de quién soy y de dónde vengo”, afirma. Un aspecto curioso que explica es el paralelismo entre la Oficina del Sheriff y la Guardia Civil Española. Ambos cuerpos mantienen rangos militares, uniformes verdes y un compromiso de servicio público.

Hoy, patrulla las calles del Distrito 2 del Condado de Charlotte con el mismo sentido del deber que en Melilla. Llevar el espíritu legionario fuera de España es, para él, una responsabilidad y un orgullo. “Uno puede estar lejos de España, pero nunca deja de ser caballero legionario”, concluye. Los valores aprendidos en la Legión siguen presentes en su día a día.

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