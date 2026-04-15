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Silvia Severino, psicóloga: “Cuando dudan de ti y te critican, es porque estás haciendo cosas que ellos ya abandonaron “

La experta ayuda a colocar los comentarios negativos en un sitio mucho más sano y consciente

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Una persona siendo agredida verbalmente por su jefe
La psicóloga da consejos para afrontar críticas. (Montaje Infobae)

Durante años, Silvia Severino, psicóloga, se enfrentó a una pregunta recurrente: ¿por qué las personas suelen recibir críticas y dudas cuando intentan avanzar en su vida? Después de quince años de experiencia, Severino afirma que el rechazo, la envidia y los comentarios negativos en realidad pueden indicar logros y crecimiento. Su mensaje, transmitido de forma contundente en redes sociales (@Silviaseverinopsico), busca cambiar la percepción sobre el valor de las críticas y el papel de quienes dudan o critican desde afuera.

Para Severino, las señales externas de desaprobación no son un obstáculo, sino una forma de validar el propio camino. Sostiene que si nadie habla de una persona a sus espaldas o intenta aprovecharse de ella, esa persona no está generando impacto ni movimiento. En sus palabras: “Si nadie te ve como una amenaza, no eres importante. Si nadie habla de ti a tus espaldas, no eres relevante”. Esta interpretación desafía la tendencia común de evitar la exposición o de considerar el conflicto social como algo negativo.

El mensaje central de Severino está dirigido a quienes sienten inseguridad al recibir comentarios negativos. Plantea que el odio, la duda o las críticas provienen de quienes han desistido de sus propios objetivos. Enfatiza: “Cuando dudan de ti es porque ya estás haciendo cosas que ellos ya abandonaron”. Esta idea, lejos de ser una invitación a ignorar el entorno, es una invitación a comprender el origen de esas reacciones y a resignificarlas como señales de avance personal.

¿Por qué los demás reaccionan así?

Desde la perspectiva de la psicología, las reacciones negativas de los demás tienen un trasfondo social y emocional. Muchos individuos proyectan en otros sus propias frustraciones, inseguridades o metas no alcanzadas. Severino explica que el hecho de convertirse en objeto de críticas, dudas o ataques no implica necesariamente que se esté en lo incorrecto. Más bien, refleja que se ha logrado algo que otros han dejado de intentar.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

La psicóloga sostiene que el odio y la crítica suelen provenir de quienes se sienten en desventaja o perciben que alguien ha superado sus propios límites. Afirma: “El odio siempre viene de abajo, nunca de arriba”, sugiriendo que quienes han progresado rara vez dedican tiempo a desacreditar a otros. En cambio, quienes atacan suelen estar proyectando su propia insatisfacción. Severino también puntualiza que las críticas pueden ser una forma disfrazada de admiración, ya que quienes observan con atención el progreso ajeno a menudo sienten una mezcla de envidia y respeto no admitido.

Este análisis invita a ver la crítica como una reacción natural en contextos de cambio o ascenso social. Cuando alguien se destaca o avanza, es común que surjan voces que cuestionen o desacrediten, porque eso confronta la comodidad y las justificaciones de quienes han renunciado a sus propios proyectos. Así, la crítica se convierte en un termómetro del impacto personal en el entorno.

Cómo interpretar y aprovechar las críticas

Severino propone cambiar el enfoque habitual frente a la crítica y el rechazo. En lugar de sentirse víctimas de la hostilidad ajena, sugiere ver esas actitudes como indicadores de valor propio. Sostiene: “Si alguien intenta aprovecharse de ti, es porque tienes valor, es un cumplido. Si alguien intenta bajarte, es porque ya estás por encima de ellos”. Esta lógica transforma la experiencia de ser juzgado en una oportunidad para reafirmar el propio camino y fortalecer la autoestima.

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Las críticas pueden convertirse en motor de crecimiento. (Freepik)

La psicóloga recomienda no dejarse frenar por la duda o las opiniones negativas. En su visión, aquellos que critican suelen ser los que observan con más atención y dedicación: “Tus haters son tus fans más fieles. Lo ven todo y no dicen nada”. Esta frase remarca que la crítica constante indica un interés genuino por la vida y los logros ajenos, aunque se exprese en forma negativa. Así, los comentarios adversos pueden utilizarse como motivación adicional para continuar avanzando.

En la vida cotidiana, Severino aconseja tomar distancia emocional de la crítica, analizar su origen y utilizar ese feedback como una herramienta de autoconocimiento. Entender que la reacción ajena no define el propio valor, sino que muchas veces es un reflejo de la situación interna del otro, permite a las personas perseverar en sus metas y no abandonar por miedo a la desaprobación. De este modo, la crítica deja de ser un obstáculo para transformarse en un motor de crecimiento y superación.

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