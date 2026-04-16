España

Ángela Fernández, psicóloga: “Hay dinámicas que activan tu ansiedad porque hay vínculos donde la presencia no es estable”

La experta señala que la intermitencia en una relación genera una inseguridad que puede confundirse con apego ansioso

Guardar
La psicóloga Ángela Fernández explica cómo influyen en el bienestar emocional los entornos inconsistentes. (Freepik)
La psicóloga Ángela Fernández explica cómo influyen en el bienestar emocional los entornos inconsistentes. (Freepik)

El apego ansioso es una forma de vincularse caracterizada por la necesidad de cercanía constante y el temor a la distancia emocional. Quienes lo experimentan suelen vivir las relaciones con intensidad, interpretando los cambios en la atención o el afecto como señales de posible abandono. No se trata de una elección consciente, sino de un patrón que condiciona la manera de percibir y responder a los vínculos.

Desde la psicología, este tipo de apego se ha relacionado con experiencias previas en las que la seguridad emocional no siempre estuvo garantizada. Esto puede traducirse en una mayor sensibilidad ante la incertidumbre afectiva y en una búsqueda constante de confirmación por parte del otro. En ese contexto, las emociones tienden a amplificarse y a ocupar un lugar central en la relación.

Sin embargo, no todo malestar dentro de un vínculo puede explicarse únicamente desde este patrón. Hay situaciones en las que la incomodidad no nace de una predisposición individual, sino de dinámicas relacionales que generan inseguridad por sí mismas. Es ahí donde la psicóloga Ángela Fernández (@angelaprs.psicologia en TikTok) introduce un matiz que invita a replantear ciertas interpretaciones.

“A veces no sois tú y tu apego ansioso contra el mundo. A veces eres tú contra un mundo lleno de gente impredecible, inconsistente, intermitente, con falta de compromiso y con inmadurez emocional”. Con estas palabras, la experta pone el foco en el contexto relacional, alejándose de la tendencia a patologizar cualquier reacción emocional intensa.

El cuerpo percibe los entornos inseguros. (Freepik)
El cuerpo percibe los entornos inseguros. (Freepik)

La inseguridad en un entorno intermitente

Fernández reconoce que muchas personas interiorizan la idea de ser “demasiado” dentro de sus vínculos. “Sé que muchas veces te sientes el principal problema, que sientes demasiado, que necesitas demasiado o que te apegas demasiado rápido”. Esta percepción, cada vez más extendida, puede generar una carga adicional de culpa que dificulta aún más la gestión emocional.

Sin embargo, la psicóloga insiste en que esa no siempre es la raíz del problema. “No siempre la explicación está dentro de ti”. Esta afirmación rompe con la narrativa dominante de la autorresponsabilidad absoluta y abre la puerta a analizar la calidad de los vínculos que se establecen.

“Hay dinámicas que activan tu ansiedad porque hay vínculos donde la presencia no es estable, donde un día te buscan, otro desaparecen, donde el afecto está, pero no se mantiene”, explica Fernández. Este tipo de comportamiento, caracterizado por la intermitencia, genera incertidumbre constante.

En este sentido, según explica, “tu mente intenta adaptarse constantemente a algo variable, a algo que no tiene forma fija”. Este esfuerzo por encontrar estabilidad en un entorno cambiante puede resultar agotador y, sobre todo, frustrante. “Vamos, que intenta encontrar seguridad en algo que de base es insostenible e intermitente”.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

Desde esta perspectiva, la ansiedad no sería un rasgo individual problemático, sino una reacción a un entorno emocional poco predecible. “No es apego ansioso, es una respuesta lógica a la inconsistencia real de otra persona. Porque, cuando algo no es estable, nuestro sistema de alerta se activa”. Esta reacción, lejos de ser exagerada, cumple una función adaptativa: detectar la falta de seguridad.

Por eso, Fernández lanza un mensaje que busca aliviar la autoexigencia excesiva: “Así que no estás exagerando, estás reaccionando a algo que no te da calma y tu cuerpo y tu mente lo saben”.

Temas Relacionados

Redes SocialesTikTokTikTok EspañaPsicologíaAnsiedadSalud MentalSalud Mental EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia conocen el sexo de su segundo hijo en común: “No me lo puedo creer”

La hija de Terelu Campos y el hijo de Mar Flores han anunciado la buena nueva a través de un emotivo vídeo publicado en sus redes sociales

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia conocen el sexo de su segundo hijo en común: “No me lo puedo creer”

Isabelle Junot y Álvaro Falcó ya son padres de su segunda hija

Los marqueses de Cubas han recibido a su segunda hija tras unos meses muy intensos marcados por la muerte de Philippe Junot

Isabelle Junot y Álvaro Falcó ya son padres de su segunda hija

Un juzgado declara como injustificado el cambio de horario de una trabajadora al turno de tarde y deberá ser restituida en su jornada anterior

“Las pruebas practicadas no acreditan que concurran causas organizativas ni productivas en tanto que no se ha acreditado que en el periodo hubiera ninguna incidencia en el servicio”, defiende la jueza

Un juzgado declara como injustificado el cambio de horario de una trabajadora al turno de tarde y deberá ser restituida en su jornada anterior

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 16 de abril

España es líder mundial en superficie, producción y comercio exterior en aceite de oliva, por lo que es importante conocer su comportamiento en el mercado

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 16 de abril

La “epidemia de salud mental” se ignora: la Seguridad Social solo reconoce 203 casos psiquiátricos como accidente laboral frente a las más de 627.000 bajas

El último informe de CCOO señala que el problema se agrava porque el sistema no reconoce como enfermedades profesionales los trastornos derivados de riesgos psicosociales

La “epidemia de salud mental” se ignora: la Seguridad Social solo reconoce 203 casos psiquiátricos como accidente laboral frente a las más de 627.000 bajas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un juzgado declara como injustificado el cambio de horario de una trabajadora al turno de tarde y deberá ser restituida en su jornada anterior

Un juzgado declara como injustificado el cambio de horario de una trabajadora al turno de tarde y deberá ser restituida en su jornada anterior

Roger García, el joven que sufrió un traumatismo craneoencefálico por un proyectil de la Policía del que ni la Generalitat ni Interior se quieren responsabilizar

El Congreso afea el oscurantismo de las agendas públicas de los diputados en sus reuniones con lobbies o “grupos de intéres”

Qué significa acelerar cuando el semáforo está en ámbar, según la psicología

El Gobierno encarga a una tecnológica de EEUU la tramitación de 2,3 millones de nacionalidades de la ‘ley de nietos’ en detrimento de empresas españolas como Indra y Oesia

ECONOMÍA

La “epidemia de salud mental” se ignora: la Seguridad Social solo reconoce 203 casos psiquiátricos como accidente laboral frente a las más de 627.000 bajas

La “epidemia de salud mental” se ignora: la Seguridad Social solo reconoce 203 casos psiquiátricos como accidente laboral frente a las más de 627.000 bajas

La construcción se queda con la adjudicación de los fondos europeos y opaca a sectores necesitados como salud, agricultura y ganadería

El negocio de las Next Generation: el 1% de las empresas que más fondos reciben acaparan el 71% del valor total de las ayudas

No basta con poder pagar el alquiler, hay que llegar a tiempo: cada piso anunciado recibe ya 41 contactos de media en España

Una pareja compra un terreno para construir su casa, pero la contaminación del río les paraliza el proyecto y acaban viviendo en un cobertizo: “Nos han dejado completamente abandonados”

DEPORTES

El Real Madrid encara una segunda temporada en blanco tras su eliminación en la Champions y una Liga prácticamente perdida

El Real Madrid encara una segunda temporada en blanco tras su eliminación en la Champions y una Liga prácticamente perdida

La historia se repite y Alcaraz vuelve a lesionarse durante la temporada de tierra: fue baja en Madrid la pasada campaña y se retiró de Montecarlo hace dos años

Michael Olise, la peor pesadilla del Real Madrid durante la eliminatoria de Champions: apunta a Balón de Oro y es el escudero de Mbappé en Francia

Las palabras de Arbeloa tras la eliminación del Real Madrid de la Champions: “Nadie entiende la expulsión de Camavinga. Se ha cargado una eliminatoria”

La expulsión de Camavinga que sentenció al Real Madrid en el partido de Champions ante el Bayern