Una niña de 12 años se lleva un tiro en la pierna mientras estaba en el patio del colegio y la policía no sabe de dónde vino la bala

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha avanzado que la Policía Nacional investiga el origen del proyectil que ha herido en una pierna a una menor adolescente este pasado miércoles en Badajoz, sobre la cual no descarta que se trate de una "bala perdida", si bien aclara que no se tiene constancia de ningún tiroteo en la zona a la misma hora.

El miércoles por la tarde, una niña de 12 años resultó herida de bala en una pierna mientras se encontraba en el patio del Colegio San José de Calasanz de Badajoz. El suceso ha motivado la apertura de una investigación policial para esclarecer cómo pudo llegar un proyectil hasta el recinto escolar y qué circunstancias rodean el incidente.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha confirmado que la Policía Nacional mantiene abiertas todas las líneas de investigación y no descarta que se trate de una “bala perdida”, aunque hasta el momento no se dispone de datos que apunten a ningún tiroteo en la zona ni a incidentes previos relacionados (aunque algunos medios locales reportan lo contrario).

“Probablemente” fuese una bala perdida

El primer aviso llegó a las 17:38 horas, cuando una llamada alertó de que una niña había resultado herida en el colegio y solicitaba asistencia médica. La menor fue trasladada al hospital, donde permanece ingresada y se prevé que reciba el alta a lo largo de este jueves.

Quintana ha detallado que el informe médico será clave para precisar cómo se produjo la herida y la orientación del proyectil. “Eso se va a saber, pero evidentemente estamos ahora mismo en este proceso de investigación. No descarto que sea una bala perdida, no lo descarto, probablemente pueda ser la causa”, ha explicado el delegado, quien ha subrayado la necesidad de esperar a los resultados definitivos de la investigación antes de avanzar cualquier hipótesis.

La investigación policial se activó tras la llamada recibida en el 112, pero no existen registros de alertas en el 091 por incidentes con armas en el lugar durante esa franja horaria. Tampoco se han detectado llamadas previas que relacionen el suceso con otros episodios violentos en la ciudad.

Una niña de 12 años se lleva un tiro en la pierna mientras estaba en el patio del colegio y la policía no sabe de dónde vino la bala (David Zorrakino - Europa Press)

El entorno del Colegio San José de Calasanz ha contado con presencia policial durante la mañana del jueves, como parte de las medidas adoptadas para garantizar la tranquilidad de la comunidad educativa y el barrio. Las autoridades insisten en que se trata de una zona tranquila y piden cautela ante la difusión de rumores o informaciones no confirmadas. “Tenemos que intentar tranquilizar a todo el mundo”, ha señalado Quintana, quien ha recordado que la investigación se encuentra en curso y que la Policía Nacional trabaja con el objetivo de esclarecer todos los detalles del incidente.

Sobre la procedencia del proyectil, se mantiene abierta la investigación para determinar el tipo de munición y el recorrido que pudo seguir hasta alcanzar a la menor. Quintana ha reiterado que “seguro que vamos a saber todos los datos”, y ha añadido que “lo bueno es que la niña estará dada de alta hoy y lo que hemos dicho, ahora mismo la investigación está en pleno curso”.

En relación a posibles conexiones con otros tiroteos o incidentes con armas de fuego en la ciudad, el delegado del Gobierno ha indicado que se analizan todas las posibilidades, aunque por el momento no se descarta ni se confirma ninguna relación concreta. “Ahora mismo, dado que la investigación está en pleno curso, no se descarta ninguna cuestión, como tampoco se asegura ninguna cuestión que tenga que ver”, ha matizado Quintana, quien ha insistido en que el objetivo principal es esclarecer el origen del proyectil y garantizar la seguridad en el entorno escolar.