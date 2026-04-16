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Repsol recupera el control de sus operaciones en Venezuela y triplicará la producción en el país

Se espera que la petrolera española anuncie públicamente este jueves el acuerdo alcanzado con el Gobierno de Delcy Rodríguez, según avanza ‘Financial Times’

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Logo de Repsol en una gasolinera. (REUTERS/Borja Suarez)
Logo de Repsol en una gasolinera. (REUTERS/Borja Suarez)

Repsol retomará próximamente el control operativo de sus activos petroleros en Venezuela tras alcanzar un acuerdo con el gobierno local, según informan a Financial Times personas relacionadas con la negociación. El pacto, cuyo anuncio oficial se espera a lo largo de este jueves, incluye un plan para triplicar la producción de crudo en tres años y establece un sistema de pagos “garantizado”, diseñado para evitar los problemas previos ocasionados por incumplimientos de Caracas.

Según recoge Europa Press, Repsol ha formalizado un acuerdo con el Ministerio de Hidrocarburos de Venezuela y la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), que le permitirá retomar el control de las operaciones en Petroquiriquire, donde la empresa estatal PDVSA posee el 60% y Repsol el 40%, así como fortalecer los mecanismos de pago y el marco operativo de sus actividades bajo el Acuerdo Marco firmado originalmente en 2023.

Tras la firma, Francisco Gea, director general de Exploración y Producción en Repsol, ha asegurado que el acuerdo “subraya el compromiso de Repsol con Venezuela, donde hemos operado ininterrumpidamente desde 1993″. El directivo ha destacado también que Repsol cuenta “con los activos y las capacidades técnicas, operativas y humanas sobre el terreno” para reactivar las operaciones y aumentar la producción.

Se reactivan las operaciones en Venezuela

El acuerdo no contempla un compromiso explícito del gobierno venezolano para saldar los cerca de 4.550 millones de dólares que Repsol afirma que aún se le deben por suministros previos de gas natural y petróleo, según informa Financial Times. La iniciativa se enmarca en los esfuerzos respaldados por Estados Unidos para revitalizar la industria petrolera venezolana tras la captura del expresidente Nicolás Maduro en enero. Ahora, el presidente Donald Trump está impulsando inversiones millonarias de las petroleras en Venezuela, con el objetivo de aumentar la oferta mundial de crudo y paliar el alza de precios derivada de la guerra en Oriente Medio.

El mes pasado, Repsol y la italiana ENI ya suscribieron un acuerdo estratégico con las autoridades venezolanas y PDVSA para garantizar la continuidad de la producción de gas natural en el activo Cardón IV, en el que ambas empresas comparten una participación del 50%, durante todo 2026. La firma de los dos pactos se ha dado tras la reciente emisión de una Licencia General por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC) que permite a Repsol y sus filiales continuar con las operaciones de petróleo y gas en Venezuela.

Por su parte, el consejero delegado, Josu Jon Imaz, ha asegurado que la empresa está preparada para incrementar en un 50% la producción en el plazo de un año y llegar a triplicarla en tres años, siempre que se mantengan las condiciones adecuadas y se reinviertan los ingresos generados localmente. La producción actual de Repsol en Venezuela es de aproximadamente 45.000 barriles brutos diarios, con la mayor parte procedente del yacimiento Petroquiriquire.

(Noticia en ampliación)

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