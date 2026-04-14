España

Italia suspende la renovación automática del acuerdo de defensa con Israel

Según la agencia de noticias Ansa, la primera ministra de Italia ha explicado que se ha tomado esta decisión “en vista de la situación actual”

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Meloni anuncia la suspensión del acuerdo de defensa con Israel (REUTERS/Remo Casilli)
Meloni anuncia la suspensión del acuerdo de defensa con Israel (REUTERS/Remo Casilli)

Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, ha anunciado este martes la suspensión del acuerdo de defensa con Israel, según información de la AFP. Este acuerdo incluye el intercambio de equipamiento militar y de investigación tecnológica. “En vista de la situación actual, el gobierno ha decidido suspender la renovación automática del acuerdo de defensa con Israel”, ha dicho Meloni, de acuerdo con la agencia de noticias italiana Ansa.

La suspensión de la renovación del acuerdo - caducó el 13 de abril, un día antes de que Meloni haya anunciado esta decisión - no ha trascendido hasta este martes; y el mismo lunes la prensa italiana daba por hecho que se renovaría automáticamente.

*en ampliación

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