Los beneficios de consumir ajo para la salud cardiovascular: un alimento rico en minerales y vitamina B

Cómo aprovechar todos los beneficios del ajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ajo es mucho más que un ingrediente habitual en la cocina mediterránea. Según la Fundación Española del Corazón, su consumo regular puede ofrecer beneficios concretos para la salud cardiovascular. El ajo destaca por su riqueza en minerales esenciales y evidencia científica reciente sugiere que ayuda a reducir el colesterol total y los triglicéridos, dos factores clave en la prevención de enfermedades del corazón.

Diversos estudios, recopilados por la Fundación Española del Corazón, muestran que el ajo contiene selenio, potasio, fósforo, magnesio, zinc e yodo. Estos minerales son fundamentales para el buen funcionamiento del corazón y los vasos sanguíneos. Además, el ajo es una fuente natural de vitaminas del grupo B, como la B1, B3 y B6, así como de pequeñas cantidades de vitamina C y E. Por cada 100 gramos de ajo, se obtienen 110 kilocalorías, 5,3 gramos de proteínas, 23 gramos de hidratos de carbono y no contiene colesterol, lo que lo convierte en una opción saludable para añadir a la dieta diaria.

Un análisis reciente, citado por la Fundación Española del Corazón, analizó los efectos del ajo sobre los niveles de colesterol y triglicéridos. Los resultados indican que el ajo, sobre todo en forma de polvo, logra reducir el colesterol total, mientras que el aceite de ajo es especialmente eficaz para bajar los triglicéridos. Esta reducción es más notable cuando el ajo se consume de forma regular y durante períodos prolongados, lo que puede traducirse en un riesgo menor de problemas cardiovasculares.

Beneficios cardiovasculares y aporte nutricional del ajo

El ajo ayuda a bajar la presión arterial alta y contribuye a la prevención del endurecimiento de las arterias. Estas propiedades son relevantes para mantener el sistema circulatorio en buen estado y reducir el riesgo de infartos y otras complicaciones. La Fundación Española del Corazón destaca que estos beneficios no se limitan a un solo compuesto, sino que resultan de la combinación de nutrientes presentes en el ajo.

Descubre 10 alimentos llenos de proteínas que te ayudarán a mantener la masa muscular y a proteger tu salud cardiovascular. Desde lentejas y salmón hasta yogur griego y semillas de chía, aprende cómo incorporar estas opciones nutritivas en tu dieta.

Además, el ajo es un alimento bajo en calorías y sin colesterol, lo que facilita su inclusión en dietas para controlar el peso y cuidar la salud general. Puede incorporarse en platos cocinados, crudo en aliños o como complemento en infusiones y sopas. Su versatilidad permite aprovechar sus propiedades sin necesidad de grandes cambios en los hábitos alimentarios.

Precauciones y recomendaciones para su consumo

A pesar de sus ventajas, la Fundación Española del Corazón advierte que el consumo de ajo fresco puede aumentar el riesgo de sangrado, especialmente en personas que toman anticoagulantes o que se van a someter a una cirugía. Por este motivo, se recomienda suspender su uso al menos dos semanas antes de cualquier intervención médica. También se aconseja moderar el consumo de ajo si se presentan molestias digestivas, ya que puede irritar el estómago.

Las precauciones del consumo del ajo. (Freepik)

Para quienes no tengan restricciones, el ajo puede formar parte de una alimentación equilibrada y contribuir de forma sencilla a la prevención de enfermedades cardiovasculares. Además de sus efectos sobre el colesterol y los triglicéridos, su aporte de minerales y vitaminas refuerza la salud general y el bienestar diario. El ajo, según la Fundación Española del Corazón, es una herramienta eficaz y natural para cuidar el corazón sin complicaciones.