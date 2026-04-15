España

Los beneficios de consumir ajo para la salud cardiovascular: un alimento rico en minerales y vitamina B

La Fundación Española del Corazón recomienda la hortaliza como una opción saludable para añadir a la dieta diaria

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Cómo aprovechar todos los beneficios del ajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ajo es mucho más que un ingrediente habitual en la cocina mediterránea. Según la Fundación Española del Corazón, su consumo regular puede ofrecer beneficios concretos para la salud cardiovascular. El ajo destaca por su riqueza en minerales esenciales y evidencia científica reciente sugiere que ayuda a reducir el colesterol total y los triglicéridos, dos factores clave en la prevención de enfermedades del corazón.

Diversos estudios, recopilados por la Fundación Española del Corazón, muestran que el ajo contiene selenio, potasio, fósforo, magnesio, zinc e yodo. Estos minerales son fundamentales para el buen funcionamiento del corazón y los vasos sanguíneos. Además, el ajo es una fuente natural de vitaminas del grupo B, como la B1, B3 y B6, así como de pequeñas cantidades de vitamina C y E. Por cada 100 gramos de ajo, se obtienen 110 kilocalorías, 5,3 gramos de proteínas, 23 gramos de hidratos de carbono y no contiene colesterol, lo que lo convierte en una opción saludable para añadir a la dieta diaria.

Un análisis reciente, citado por la Fundación Española del Corazón, analizó los efectos del ajo sobre los niveles de colesterol y triglicéridos. Los resultados indican que el ajo, sobre todo en forma de polvo, logra reducir el colesterol total, mientras que el aceite de ajo es especialmente eficaz para bajar los triglicéridos. Esta reducción es más notable cuando el ajo se consume de forma regular y durante períodos prolongados, lo que puede traducirse en un riesgo menor de problemas cardiovasculares.

Beneficios cardiovasculares y aporte nutricional del ajo

El ajo ayuda a bajar la presión arterial alta y contribuye a la prevención del endurecimiento de las arterias. Estas propiedades son relevantes para mantener el sistema circulatorio en buen estado y reducir el riesgo de infartos y otras complicaciones. La Fundación Española del Corazón destaca que estos beneficios no se limitan a un solo compuesto, sino que resultan de la combinación de nutrientes presentes en el ajo.

Descubre 10 alimentos llenos de proteínas que te ayudarán a mantener la masa muscular y a proteger tu salud cardiovascular. Desde lentejas y salmón hasta yogur griego y semillas de chía, aprende cómo incorporar estas opciones nutritivas en tu dieta.

Además, el ajo es un alimento bajo en calorías y sin colesterol, lo que facilita su inclusión en dietas para controlar el peso y cuidar la salud general. Puede incorporarse en platos cocinados, crudo en aliños o como complemento en infusiones y sopas. Su versatilidad permite aprovechar sus propiedades sin necesidad de grandes cambios en los hábitos alimentarios.

Precauciones y recomendaciones para su consumo

A pesar de sus ventajas, la Fundación Española del Corazón advierte que el consumo de ajo fresco puede aumentar el riesgo de sangrado, especialmente en personas que toman anticoagulantes o que se van a someter a una cirugía. Por este motivo, se recomienda suspender su uso al menos dos semanas antes de cualquier intervención médica. También se aconseja moderar el consumo de ajo si se presentan molestias digestivas, ya que puede irritar el estómago.

Esta es la razón por la que el ajo se echa a perder rápidamente y 6 soluciones para mantener los bulbos frescos por más tiempo
Las precauciones del consumo del ajo. (Freepik)

Para quienes no tengan restricciones, el ajo puede formar parte de una alimentación equilibrada y contribuir de forma sencilla a la prevención de enfermedades cardiovasculares. Además de sus efectos sobre el colesterol y los triglicéridos, su aporte de minerales y vitaminas refuerza la salud general y el bienestar diario. El ajo, según la Fundación Española del Corazón, es una herramienta eficaz y natural para cuidar el corazón sin complicaciones.

Temas Relacionados

Alimentación SaludableVerdurasDieta SaludableDietasEnfermedades CardiovascularesEspaña-SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

Los tres sesgos que aprovechan las personas narcisistas para manipularte, según una psicóloga

La experta Ainhoa Vila explica que estos efectos influyen en la manera en la que se percibe la realidad y pueden dificultar romper con una relación dañina

Los tres sesgos que aprovechan las personas narcisistas para manipularte, según una psicóloga

Sanidad financia concizumab, un nuevo fármaco para tratar todos los tipos de hemofilia

La terapia subcutánea es un “momento histórico” para los pacientes con problemas de coagulación

Sanidad financia concizumab, un nuevo fármaco para tratar todos los tipos de hemofilia

La AIReF advierte de que las ayudas anticrisis elevan la previsión del déficit al 2,6% y ponen en riesgo el cumplimiento del límite de gasto

El organismo recorta la previsión de crecimiento al 2,3%, eleva la inflación al 3,2% y prevé que la deuda pública apenas bajará al 99,9% del PIB en 2026 ante la guerra en Oriente Medio

La AIReF advierte de que las ayudas anticrisis elevan la previsión del déficit al 2,6% y ponen en riesgo el cumplimiento del límite de gasto

La exjefa de Meteorología de À Punt asegura que se conocía la magnitud y el “riesgo brutal” de la DANA con “al menos cinco días” de antelación

En su comparecencia como testigo ante la jueza de Catarroja, que investiga la gestión de la DANA de Valencia que dejó 237 víctimas mortales, Victoria Roselló ha explicado que los datos disponibles días antes de la tragedia permitían prever lo que iba a suceder

La exjefa de Meteorología de À Punt asegura que se conocía la magnitud y el “riesgo brutal” de la DANA con “al menos cinco días” de antelación

El Supremo archiva la denuncia contra Ayuso por la filtración de los correos de la exconcejala que denunció al alcalde de Móstoles de acoso sexual

“La Sala hace suyo el criterio del Fiscal del Tribunal Supremo, que en su informe apunta que la denuncia presentada carece de episodios concretos susceptibles de subsumirse en el tipo delictivo referido por el denunciante”, explican

El Supremo archiva la denuncia contra Ayuso por la filtración de los correos de la exconcejala que denunció al alcalde de Móstoles de acoso sexual
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo archiva la denuncia contra Ayuso por la filtración de los correos de la exconcejala que denunció al alcalde de Móstoles de acoso sexual

El Supremo archiva la denuncia contra Ayuso por la filtración de los correos de la exconcejala que denunció al alcalde de Móstoles de acoso sexual

La administración catalana retira la pensión de invalidez a una pensionista por pasar más de 90 días al año en Marruecos

La Policía Nacional detiene a un empresario por explotar laboralmente a migrantes en situación irregular y cobrar hasta 8.000 euros por facilitar la regularización de otros

Condenan a 180 años de prisión a un profesor de un instituto de Navarra que grabó a 42 mujeres en los baños del centro y probadores de comercios

Cuatro militares heridos tras volcar un blindado en unas maniobras en Zaragoza

ECONOMÍA

La AIReF advierte de que las ayudas anticrisis elevan la previsión del déficit al 2,6% y ponen en riesgo el cumplimiento del límite de gasto

La AIReF advierte de que las ayudas anticrisis elevan la previsión del déficit al 2,6% y ponen en riesgo el cumplimiento del límite de gasto

Más de 3.000 jubilados ya han cobrado las primeras prestaciones del plan de pensiones de la construcción

Los hoteles suben los precios de las habitaciones aunque la ocupación se mantenga igual: viajar vacía el bolsillo del turista nacional

Natalio Valenzuela, abogado: “No es que tengas 14 días para devolver una compra, es que te lo tienen que avisar y hasta entonces no empieza a correr el plazo”

Los inversores se marchan de París, donde vuelven los parisinos: qué hizo Anne Hidalgo y el salto del nuevo alcalde para una vivienda asequible

DEPORTES

Las palabras de Hansi Flick tras caer eliminados de la Champions: “Estamos decepcionados. Hemos tenido muchas ocasiones”

Las palabras de Hansi Flick tras caer eliminados de la Champions: “Estamos decepcionados. Hemos tenido muchas ocasiones”

Atlético de Madrid - FC Barcelona , en directo: el partido de vuelta de cuartos de final de la Champions en vivo

El Atlético de Madrid sufre, pero sigue soñando en la Champions: elimina al FC Barcelona gracias al resultado del Camp Nou y se mete en semifinales

Una ciudad impulsada por la MLS y donde también debuta Estados Unidos: así es el país donde España inicia su camino en el Mundial 2026

Musso se gana la noche más grande: Simeone elige al argentino y jugará la vuelta de octavos de Champions pese a la vuelta de Oblak