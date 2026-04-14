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Esto es lo que sucede en tu cerebro con tan solo 20 minutos de paseo al aire libre, según un médico psiquiatra

Incorporar este hábito a tu rutina puede cambiar tu estado de ánimo e influir en diferentes facetas de tu vida

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Andar 20 minutos al aire libre es diferencial para la salud
Personas caminando en la naturaleza. (Freepik)

El ejercicio físico es uno de los mayores aliados que existen para cuidar de nuestra salud. Sin embargo, ya sea por la carga de trabajo o por tener que cuidar de otras personas, en muchas ocasiones es complicado sacar un hueco para hacer deporte.

Si eres una de esas personas que nunca encuentra tiempo, tienes que saber que existe una alternativa con numerosos beneficios para tu organismo: caminar 20 minutos al aire libre. Pero, para que tenga los efectos deseados, no vale con andar y ya está. Debe hacerse de forma consciente, en contacto con la naturaleza, dejando de lado durante todo el recorrido las cosas que nos preocupan y, a poder ser, durante las primeras horas del día.

Según explica el doctor Rehan Aziz a la revista estadounidense Real Simple, aunque pueda parecer que es andar poco tiempo, influye de manera directa tanto en la salud física como mental.

Beneficios para la salud

Uno de los primeros efectos que notarás es una mejora en el estado de ánimo. Pasar unos minutos al aire libre, especialmente por la mañana, favorece la liberación de serotonina y dopamina, hormonas relacionadas con el bienestar.

Además, el simple hecho de estar en contacto con la naturaleza, escuchar sonidos como el canto de los pájaros o sentir el aire fresco, contribuye a reducir el estrés y a despejar la mente. Es, en cierto modo, una forma de darle un respiro al cerebro y empezar el día con más energía.

Este pequeño hábito también ayuda a romper con los ciclos de tensión acumulada. Al prestar atención al entorno, la mente se centra en el momento presente, lo que facilita salir de pensamientos repetitivos o preocupaciones constantes. Esa pausa mental puede marcar la diferencia en cómo afrontas el resto del día.

Otro de los grandes beneficios tiene que ver con el descanso. La exposición a la luz natural a primera hora de la mañana contribuye a regular el ritmo circadiano, es decir, el reloj interno que controla los ciclos de sueño y vigilia. Esto se traduce en más energía durante el día y una mayor facilidad para conciliar el sueño por la noche, algo fundamental para el buen funcionamiento del cerebro.

Además, salir a caminar nada más despertarte puede mejorar tu capacidad de concentración. La luz matutina activa el organismo, aumenta el estado de alerta y ayuda a dejar atrás esa sensación de “mente nublada” que muchas veces aparece al empezar el día. Como resultado, es más fácil enfocarse en las tareas y mantener la productividad.

Cómo adaptarte a este hábito

Si te cuesta incorporar este hábito a tu rutina, no es necesario empezar de golpe con 20 minutos. Puedes comenzar con unos pocos minutos cada mañana e ir aumentando progresivamente. Una buena idea es aprovechar momentos que ya forman parte de tu día, como el desayuno o el primer café, y trasladarlos al exterior.

También es recomendable intentar salir a primera hora, cuando la luz tiene un mayor efecto sobre el organismo. Aun así, lo más importante es la constancia: cualquier momento es válido si encaja en tu rutina.

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