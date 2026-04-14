El mejor cachopo de España 2026 se hace en Avilés: “Lleva ternera asturiana, jamón de Tineo, queso de los Oscos y una crema de queso”

El restaurante de Avilés que ha ganado el premio a mejor cachopo de España (Instagram / @lacantinadevillalegre)

El mejor cachopo de España es “muy normalito, de jamón y queso y lleva un secreto de mi abuela”. Es la sencilla definición que comparte Pilar Meano, cocinera de La Cantina de Villalegre (Avilés) y ganadora este lunes del concurso que organiza Salón Gourmets cada año. “Es un cachopo sencillo, ni más ni menos, con lo mejor de España”, dice mientras reconoce que el título es “una responsabilidad muy grande”.

El cachopo ganador, que se sirve en porciones de un kilo por 40 euros, es uno de los platos estrella en este restaurante avilesino, que atesora además toda una pléyade de títulos, entre ellos el de Mejor Fabada del Mundo 2024, Mejores Callos de España 2025, Mejor Fideuá en 2025 y Mejor Pote Asturiano. “Tenemos la suerte de tener un producto como es la ternera asturiana, que es maravilloso, que nos facilita mucho trabajo y solo hay que ponerle mucho cariño”, dice.

Lo cierto es que, tras años de innovaciones en la carta de su restaurante, Meano decidió volver a la tradición, al cachopo “convencional”, solo que además se acordó de su abuela Tina, que cortaba la leche con vinagre para hacer un queso, con el que decidió hacer una crema de queso para añadírsela a su creación.

Cachopo de ternera asturiana de La Cantina de Villalegre, en Avilés (Instagram / @lacantinadevillalegre)

La cocinera reconoce que, con esta receta, se ha salido “un poquito de la zona de confort, que es la cuchara”, pero le hacía ilusión defender un producto tan tradicional como el cachopo “a base de ternera asturiana, jamón de Tineo, un queso de los Oscos y una crema de queso. Y poco más; unas patatinas y unos pimientos y ya”.

En Andalucía también hacen cachopos

El concurso nacional ‘En busca del mejor cachopo elaborado con ternera asturiana IGP’ es un evento convocado cada año por el Consejo Regulador con el fin de apoyar a los establecimientos hosteleros que elaboran este clásico de la cocina asturiana utilizando la ternera con indicación geográfica protegida.

Los locales inscritos en el concurso habían recibido en sus mesas la “visita anónima” de un representante de la organización, que prueba el plato in situ. De entre todos los participantes se escogen a los 12 mejores, que son quienes han elaborado sus recetas en Salón Gourmets ante un jurado compuesto por críticos gastronómicos y cocineros de prestigio. Para seleccionar a los ganadores, este equipo de expertos ha valorado la presentación, el empanado, la originalidad, el relleno, el punto de la carne y, por supuesto, el sabor.

Más allá del primer premio, que una vez más tiene nombre asturiano, otros dos restaurantes españoles celebran un segundo y tercer puesto. Eso sí, no se trata de locales del Principado; la plata y el bronce han ido a parar este 2026 hasta Andalucía. El segundo puesto ha sido para el restaurante Bar d´momento, en Granada, con un cachopo elaborado con ternera asturiana I.G.P., relleno de jamón y queso asturiano de vaca (24 €). En tercer lugar, el jurado ha premiado al restaurante La Escollera, en Estepona, especializado en mariscos.