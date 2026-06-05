Todos los cortes de tráfico, autobús y metro en Madrid este viernes 5 de junio por la visita del papa León XIV

León XIV visita España con la migración como prioridad en Canarias en medio de la regularización extraordinaria (EUROPA PRESS)

Madrid vive este viernes, 5 de junio, una de las jornadas con más restricciones de movilidad ante la inminente llegada del papa León XIV, prevista para el sábado 6 de junio. A los ya aplicados cortes de tráfico en las principales arterias del centro y el norte de la capital, se suma el cierre definitivo del entorno de la Plaza de San Juan de la Cruz y la consolidación de las restricciones en torno a la Plaza de Cibeles. Por esto, el Ayuntamiento de Madrid mantiene su recomendación de prescindir del vehículo privado y, a ser posible, teletrabajar durante toda la semana.

Pero la visita del pontífice es solo uno de los tres eventos multitudinarios que albergará la capital estos días. A esto se le suma la Feria del Libro en El Retiro, con actividad hasta el 14 de junio, y los seis conciertos que Bad Bunny tiene todavía programados hasta el 15 de junio, lo que añade todavía más saturación a la ciudad, que se convierte este viernes en la antesala de uno de los fines de semana más complejos para la movilidad urbana en lo que va de año.

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Los cortes del viernes 5 de junio

Desde la medianoche del jueves al viernes, el tramo del Paseo de la Castellana comprendido entre Raimundo Fernández Villaverde y la Plaza de San Juan de la Cruz permanece cortado en ambos sentidos, aunque la circulación dentro de la propia plaza sigue permitida. Hasta las 22:00 horas de este viernes, los conductores disponen de un margen de circulación limitado: el lateral del Paseo de la Castellana entre la Plaza de Cuzco y Pedro Teixeira permanece transitable —lo que permite el acceso al aparcamiento del número 105 del Paseo de la Castellana—, y un carril en sentido ascendente (sur-norte) queda habilitado desde la Plaza de San Juan de la Cruz hasta Concha Espina. Pasadas esas 22:00 horas, el cierre se extenderá hasta la Plaza de Gregorio Marañón, con vistas a los actos del sábado.

El lateral del Paseo de Recoletos también mantiene este viernes un carril operativo en sentido sur-norte, como alternativa de circulación para los conductores que necesiten atravesar esa zona del centro.

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El sumo pontífice visitará Madrid, Barcelona y Canarias.

En el entorno de Cibeles, la situación es más restrictiva. Desde la medianoche del miércoles al jueves, la plaza y su área de influencia quedaron prácticamente cerradas al tráfico general. El cierre abarca el Paseo de Recoletos, el tramo de la calle Alcalá entre Cibeles y la Plaza de la Independencia —con excepciones para las calles Serrano, Alfonso XII y O’Donnell hasta las 22:00 horas del sábado 6— y el Paseo del Prado en sentido norte desde Cibeles hasta la Plaza de Cánovas del Castillo.

Más de 50 líneas de autobús con recorridos alterados

Y estas restricciones también van a afectar al transporte público. Los montajes en torno a la Plaza de Lima y la Plaza de Cibeles han obligado a modificar los itinerarios habituales de más de 50 líneas de la Empresa Municipal de Transportes (EMT): las líneas 001, 1, 2, 9, 10, 14, 15, 20, 27, 34, 37, 40, 43, 51, 52, 53, 74, 120, 126, 146, 147 y 150, la línea 203 que conecta la Estación de Atocha con el aeropuerto, y prácticamente toda la red nocturna, desde la N1 hasta la N27, además de la S10.

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Las cabeceras de los autobuses nocturnos que habitualmente operaban desde Cibeles y Alonso Martínez han sido trasladadas a nuevas ubicaciones: Felipe II/Goya para las líneas N1 a N8, N22 y N24, y Argüelles para las líneas N16, N18, N19, N20, N21 y N23.

Frente a este panorama, el Ayuntamiento ha anunciado que los viajes en autobuses de la EMT serán gratuitos desde el 3 hasta el 9 de junio, con la única excepción del servicio exprés al aeropuerto. La red nocturna se refuerza durante todo ese periodo con 44 autobuses adicionales, y las líneas del aeropuerto (200 y 203/Exprés Aeropuerto) cuentan con refuerzo entre el 4 y el 8 de junio. Los días 6 y 7 se activará la línea 180, con recorrido entre Legazpi y la Caja Mágica, para dar servicio al aparcamiento de disuasión de autobuses discrecionales.

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Infografía detallando las restricciones de tráfico y transporte público en Madrid del 6 al 9 de junio debido a la visita del papa León XIV. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Metro reforzado, con estaciones cerradas el fin de semana

En cuanto al Metro de Madrid, por el momento no registra cierres de estaciones, pero el fin de semana sí traerá restricciones puntuales. El sábado 6, con motivo de la Vigilia en la Plaza de Lima, se reforzarán las líneas 1, 6, 7, 8, 9 y 10 desde las 11:00 horas hasta el cierre del servicio, con una ampliación del horario hasta las 2:30 horas de la madrugada. La estación de Santiago Bernabéu permanecerá cerrada por obras, al igual que el tramo Cuzco-Nuevos Ministerios de la línea 10.

El domingo 7, para la Santa Misa en Cibeles, las frecuencias de las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 10 se elevarán hasta un 100% desde el inicio del servicio hasta las 21:30 horas. Desde la apertura y hasta las 14:00 horas, permanecerán cerradas las estaciones de Retiro, Banco de España y Sevilla en la línea 2; Velázquez, Serrano y Colón en la línea 4; y Chueca en la línea 5. Los trenes seguirán circulando por esas estaciones sin efectuar parada.

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BiciMAD, gratuita pero con estaciones cerradas

El servicio de bicicleta pública BiciMAD también va a sufrir los efectos de los preparativos. Desde el 4 de junio, la estación 86, ubicada en la Plaza de Cibeles, está cerrada, y los cierres se irán extendiendo progresivamente a otras estaciones en zonas como Nuevos Ministerios, Colón, Retiro o las inmediaciones de la Castellana. Al igual que los autobuses de la EMT, BiciMAD es gratuito del 3 al 9 de junio, aunque no todas las estaciones estarán operativas durante los días de mayor actividad.