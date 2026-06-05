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ACS de Florentino Pérez vs. Grupo Cox de Enrique Riquelme: dos modelos empresariales a la sombra del Real Madrid

Así son las dos multinacionales que están detrás de la carrera por la presidencia del club merengue: ACS gana en tamaño y generación de caja y Cox en crecimiento y rentabilidad

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Enrique Riquelme y Florentino Pérez (Infobae España)
Enrique Riquelme y Florentino Pérez (Infobae España)

Florentino Pérez, presidente de ACS, multinacional de infraestructuras, construcción y servicios, y Enrique Riquelme, fundador y presidente ejecutivo de Grupo Cox, compañía dedicada al negocio del agua y a las energías renovables, aspiran a ganar las elecciones a la presidencia del Real Madrid que se celebran este domingo, las primeras en 20 años después de que Pérez fuera el único candidato a la presidencia del club en las cinco convocatorias anteriores.

Las diferencias entre ambos candidatos trascienden el ámbito deportivo y alcanzan al empresarial. Pérez y Riquelme lideran compañías construidas sobre modelos empresariales con estrategias de crecimiento y estructuras de negocio diferentes, reflejo de dos maneras de entender el liderazgo y la creación de valor.

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En cuanto al tamaño, ACS gana por goleada, con una capitalización bursátil cercana a los 34.000 millones de euros y unos ingresos próximos a los 50.000 millones. Cox, por su parte, ronda los 1.150 millones de euros de valor en bolsa y supera ligeramente los 1.100 millones de facturación.

«Estos datos reflejan dos empresas que se encuentran en fases completamente distintas de desarrollo», señala Javier Cabrera, analista de XTB.

José Mourinho ha sido anunciado por Florentino Pérez como el nuevo entrenador del Real Madrid si sale elegido como presidente el 7 de junio (@Florentino2026_)

Cox crece más que ACS

Si ACS gana en tamaño, Cox lo hace en crecimiento. Los ingresos de la empresa de Riquelme en 2025 crecieron un 62,4% y su beneficio neto un 61,4%, hasta alcanzar los 1.140 millones de euros, impulsados principalmente por el fuerte rendimiento de su división de Servicios, que aportó 830 millones de euros, duplicando la cifra de 2024 gracias a la ejecución de nuevos contratos en las divisiones de ingeniería y líneas de transmisión.

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ACS también creció de forma relevante el año pasado, pero menos que Cox. Su cifra de negocio ascendió hasta los 49.848 millones de euros, un 19,73% más, apoyada por su filial estadounidense Turner, que registró un aumento de las ventas del 34%.

La explicación es sencilla, a juicio de Javier Cabrera: «Resulta más fácil crecer cuando una empresa todavía se encuentra en una fase temprana de expansión», como es el caso de Grupo Cox.

Tendencias de inversión diferentes

Otro de los elementos que diferencia a ambas compañías es que cada una apuesta por una de las dos megatendencias de inversión que marcarán las próximas décadas.

Mientras ACS ha reforzado su posicionamiento en el auge de la inteligencia artificial gracias a su fuerte presencia en la construcción de centros de datos —que ya supone un 21% de su cartera de proyectos—, Grupo Cox centra su crecimiento en la transición energética y la gestión del agua, dos sectores estratégicos que concentran cada vez más inversiones y apoyo institucional a nivel global.

Cox vence en márgenes y ACS en caja

Cox también aventaja a ACS en márgenes. Si se tiene en cuenta la rentabilidad operativa, la empresa de Riquelme presenta un margen Ebit del 12,7%, frente al 4,2% de ACS, impulsada especialmente por el negocio del agua, donde los márgenes superan el 30%. También obtiene mejores cifras de retorno sobre el capital empleado.

Lo contrario ocurre en cuanto a caja, apartado en el que ACS toma ventaja. «Uno de los aspectos que más valoran los inversores es la capacidad de convertir beneficios en dinero real. En este apartado, ACS mantiene una ventaja clara gracias a una generación de caja sólida y recurrente», apunta Cabrera.

Cox, por el contrario, acumula dos ejercicios consecutivos con flujo de caja libre ajustado negativo, aunque «sin que ello suponga actualmente un problema financiero debido a su reducida deuda», señala el analista.

El empresario teme que Florentino Pérez "privatice" el club y ya no vuelva a haber un proceso democrático en el que decidan los socios.

Pérez tiene más patrimonio, pero Riquelme da la sorpresa

La gran sorpresa aparece cuando se compara la situación de ambos empresarios en el momento de presentarse a las elecciones del Real Madrid. Si analizamos el patrimonio actual ligado a sus compañías cotizadas, Florentino Pérez supera ampliamente a Enrique Riquelme.

Javier Cabrera explica que, cuando Pérez conquistó la presidencia del club merengue en el año 2000, su patrimonio bursátil ajustado por inflación equivaldría actualmente a unos 164 millones de euros, en tanto que Riquelme afronta su primer asalto al Bernabéu con una posición financiera personal superior a la que tenía Florentino Pérez cuando inició su histórica etapa al frente del club.

Los anteriores indicadores reflejan las diferencias entre ambos grupos empresariales. En opinión de Javier Cabrera, Florentino Pérez está al frente de una compañía consolidada, líder global en infraestructuras y beneficiada por el auge de la inteligencia artificial y los centros de datos.

Enrique Riquelme, por su parte, dirige una empresa de menor tamaño, pero con mayores tasas de crecimiento, mejores márgenes y una fuerte presencia en dos de los grandes desafíos estructurales de las próximas décadas: la gestión del agua y la transición energética.

En este contexto, «ACS gana en tamaño y generación de caja y Cox gana en crecimiento y rentabilidad», estima Cabrera, lo que demuestra, que las elecciones del Real Madrid «también enfrentan dos modelos empresariales muy distintos», apunta el analista.

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