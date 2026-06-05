Cáncer de apéndice: causas, síntomas y tratamiento de este tumor raro

Un hombre con dolor en el apéndice (AdobeStock)

Cuando pensamos en enfermedades que atañen al apéndice, lo más común es que se nos venga a la cabeza la imagen de la apendicitis. Sin embargo, no es la única: el cáncer de apéndice es una de las neoplasias más raras del aparato digestivo. Su baja incidencia y la ausencia de síntomas específicos en las etapas iniciales hacen que, en muchos casos, el diagnóstico llegue de forma inesperada durante una cirugía por una presunta apendicitis.

Aunque sigue siendo una enfermedad poco común, en los últimos años se ha observado un aumento en los diagnósticos, especialmente entre adultos jóvenes. Según la Clínica Mayo, este tumor se origina cuando las células del apéndice comienzan a multiplicarse de manera descontrolada. Dependiendo del tipo de cáncer y de su grado de agresividad, la enfermedad puede permanecer localizada durante años o extenderse hacia otros órganos y tejidos del abdomen.

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A diferencia de otros tumores, el cáncer de apéndice no tiene una causa claramente identificada. Los expertos creen que se produce por alteraciones en el ADN de las células del apéndice, pero aún se desconoce qué desencadena esos cambios. La Clínica Mayo señala que no existe una relación demostrada con factores de estilo de vida o ambientales específicos, y que la mayoría de los casos parecen surgir de forma aleatoria.

Aunque las investigaciones continúan, algunos estudios han encontrado asociaciones con la edad avanzada y determinadas variantes genéticas hereditarias. Sin embargo, estos factores no garantizan que una persona vaya a desarrollar la enfermedad y, debido a su rareza, todavía no se dispone de un perfil de riesgo completamente definido.

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Síntomas difíciles de reconocer

Uno de los principales desafíos del cáncer de apéndice es que suele pasar desapercibido. Muchas personas no presentan síntomas durante largos períodos y el tumor se detecta accidentalmente después de una intervención quirúrgica o de pruebas realizadas por otros motivos.

Cuando aparecen manifestaciones clínicas, estas suelen ser inespecíficas y pueden confundirse con problemas digestivos comunes. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:

Dolor en la parte inferior derecha del abdomen, similar al de la apendicitis.

Aumento progresivo del tamaño abdominal debido a la acumulación de líquido o mucosidad.

Náuseas y vómitos .

Sensación de saciedad precoz, es decir, sentirse lleno después de comer pequeñas cantidades de alimento.

La Clínica Mayo recomienda consultar con un profesional sanitario cuando estos síntomas persisten durante varios días o resultan inusuales, ya que una evaluación temprana puede facilitar el diagnóstico y el tratamiento oportunos.

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Diagnóstico y tratamiento del cáncer de apéndice

El diagnóstico precoz es complicado porque los tumores del apéndice suelen crecer en una zona profunda del abdomen y pueden permanecer ocultos durante años. Cuando existe sospecha clínica, los médicos recurren a la historia clínica, la exploración física y pruebas de imagen como la tomografía computarizada (TC), la resonancia magnética (RM) o, en algunos casos, la ecografía. Estas técnicas permiten identificar tumores, acumulaciones de líquido y posibles signos de diseminación.

El tratamiento depende del tipo de tumor y de su extensión. En los casos localizados y de crecimiento lento, la cirugía puede ser suficiente para lograr la curación. Sin embargo, algunos pacientes requieren intervenciones más amplias, incluyendo la extirpación de una parte del colon.

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Cuando el cáncer es más agresivo o se ha propagado dentro de la cavidad abdominal, puede ser necesario combinar la cirugía con quimioterapia. La Clínica Mayo destaca una técnica especializada denominada quimioterapia intraperitoneal hipertérmica (HIPEC), que consiste en administrar medicamentos quimioterapéuticos calientes directamente en el abdomen tras la cirugía para eliminar células tumorales residuales.

A pesar de su rareza, el pronóstico del cáncer de apéndice puede ser favorable cuando se detecta en fases tempranas y puede extirparse completamente. Por ello, los especialistas insisten en la importancia de prestar atención a síntomas persistentes y realizar un seguimiento adecuado cuando exista sospecha de enfermedad abdominal.

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