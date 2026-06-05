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Francia realiza los primeros disparos anti-drones desde un helicóptero H225M Caracal y suma nuevas capacidades a su defensa aérea

El ejercicio también incluyó la participación de helicópteros AS555 Fennec equipados con cañones de 20 mm

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Helicóptero H225M Caracal (EFE/Jakub Kaczmarczyk)
Helicóptero H225M Caracal (EFE/Jakub Kaczmarczyk)

La Fuerza Aérea de Francia realizó los primeros disparos contra drones desde un helicóptero H225M Caracal durante una campaña llevada a cabo el 1 y 2 de junio de 2026 en el campo de tiro de Biscarrosse (Landas). Este ejercicio, que utilizó el armamento lateral del aparato, marca un paso relevante en la adaptación de las capacidades de defensa aérea del país, según informaron fuentes oficiales. También representa un avance en la lucha contra los drones y amplía el abanico de respuestas frente a amenazas aéreas modernas.

La campaña permitió evaluar la efectividad del armamento lateral del Caracal contra objetivos aéreos. Hasta la fecha, este helicóptero solo empleaba dicho armamento en misiones aire-tierra, destinadas a proteger la aeronave y brindar apoyo a tropas en superficie. El uso en misiones aire-aire para la lucha anti-drones constituye una novedad que, según asegura el Ministerio de Defensa, resultó exitosa.

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Así es el Tigre, el helicóptero de ataque del Ejército de Tierra en cuya modernización el Gobierno invertirá 1.180 millones.

El ejercicio también incluyó la participación de helicópteros AS555 Fennec equipados con cañones de 20 mm, que dispararon sobre drones. Este tipo de operación ya se encuentra entre las prácticas habituales de las tripulaciones desplegadas en Oriente Medio, a través de los acuerdos de defensa entre Francia y socios regionales. La diversificación de capacidades permite adaptar la respuesta a la variedad de amenazas aéreas.

Según explica el gobierno francés, la reciente campaña se inscribe en un proceso de desarrollo de soluciones rápidas, económicas y eficaces ante necesidades operativas emergentes, muchas de ellas basadas en experiencias recientes de conflictos en Ucrania y Oriente Medio. Entre las nuevas capacidades figuran cohetes guiados por láser en aviones Rafale, misiles Hellfire en drones MQ9 Reaper, y mejoras en los sistemas de tiro y precisión de estos aparatos.

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El Ejército de Tierra tiene la vista fijada en modernizarse para adaptarse al combate moderno, caracterizado por ser cambiante y en el que la tecnología juega un papel fundamental. Con ese objetivo, ha organizado una exhibición táctica en Viator (Almería) para experimentar con diversas capacidades, como drones que ya se usan en el campo de batalla ucraniano, y a la postre adquirir las que consideren.

El papel del Caracal en el ejército francés

El H225M Caracal forma parte de la Fuerza Aérea desde 2006 y ha sido empleado en una amplia gama de misiones, tanto dentro del territorio nacional como en operaciones exteriores. En Francia, el Caracal participa en operaciones de rescate de civiles, búsqueda y salvamento en combate, apoyo a tierra, contraterrorismo, transporte táctico y evacuaciones sanitarias.

Gracias a su capacidad para repostar en vuelo, transportar más de 5 toneladas de carga útil y operar con sistemas de navegación y defensa avanzados, puede integrarse en misiones de alta intensidad. Esta versatilidad le ha permitido responder a escenarios de crisis, colaborar con el Comando de Operaciones Especiales y adaptarse a demandas operativas tanto en tiempo de paz como en contextos de conflicto.

Actualmente, cuentan con 19 helicópteros Caracal, con una previsión de aumentar la flota a 27 unidades en los próximos años. En la Francia continental, operan desde la base aérea 120 de Cazaux (Gironda), mientras que en territorios de ultramar y el extranjero están presentes en bases como Cayena (Guayana), Yibuti y próximamente Tontouta (Nueva Caledonia). Según la planificación oficial, está previsto que estos helicópteros reemplacen progresivamente a la flota de SA 330 Puma, reforzando así la capacidad de intervención de las fuerzas francesas en zonas estratégicas y facilitando respuestas rápidas ante emergencias internacionales y regionales.

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