El rincón secreto de Canarias que enamoró a Candela Peña: la isla donde encontró refugio lejos del ruido

La actriz Candela Peña en un fotomontaje. (Europa Press/El Hierro)

Candela Peña nunca ha ocultado que hay un lugar al que siempre desea volver. Lejos de Madrid, de los rodajes y del ritmo frenético de su profesión, la actriz encontró hace unos años un refugio inesperado en El Hierro, la isla más pequeña de Canarias y también una de las más desconocidas para el gran público.

La intérprete llegó por primera vez a la isla gracias a la serie Hierro, la ficción de Movistar+ que protagonizó entre 2019 y 2021. Lo que en un principio era simplemente un trabajo terminó convirtiéndose en algo mucho más importante. El paisaje, la tranquilidad y la forma de vida de la isla acabaron conquistándola hasta el punto de establecer con ella un vínculo que sigue manteniendo a día de hoy.

PUBLICIDAD

La propia actriz ha reconocido que su relación con El Hierro va mucho más allá de una estancia profesional. “He vivido en esta isla cosas vitales tan importantes que ya forman parte de mi propia identidad”, confesó en sus redes sociales, dejando claro que este rincón del Atlántico ocupa un lugar muy especial en su vida.

Candela Peña en la isla de El Hierro. (Instagram @candela_penya)

El lugar donde encontró calma durante uno de los momentos más difíciles

La conexión de Candela Peña con El Hierro se hizo todavía más fuerte durante la pandemia. Mientras gran parte de España permanecía confinada, la actriz pasó largas temporadas en la isla coincidiendo con el rodaje de la segunda temporada de la serie.

PUBLICIDAD

Candela Peña en la isla de El Hierro. (Instagram @candela_penya)

Aquellos meses marcaron un antes y un después para ella. En varias entrevistas ha contado que aprovechó ese tiempo para centrarse en proyectos personales y para disfrutar de una calma difícil de encontrar en otros lugares. De hecho, fue allí donde terminó de escribir una serie propia que llevaba tiempo desarrollando.

“Era el mejor sitio del mundo para pasar el confinamiento”, aseguró entonces. Una afirmación que resume perfectamente lo que significa El Hierro para la actriz: un lugar donde desconectar, pensar y reencontrarse consigo misma.

PUBLICIDAD

Su cariño por la isla ha quedado reflejado en numerosas declaraciones. En una de las más recordadas llegó incluso a decir: “El Hierro es mi mundo”. Una frase que sorprendió a muchos, pero que explica hasta qué punto se siente vinculada a este territorio canario.

Imagen de El Hierro. (elhierro.travel/)

La actriz también confesó en su día que, aunque nació en Barcelona y siempre se considerará peninsular, siente que una parte importante de ella ya pertenece a Canarias. “Soy peninsular, pero ojalá penséis que mi corazón es canario”, afirmó emocionada durante una visita a la isla.

PUBLICIDAD

Un paraíso alejado del turismo masivo

Quizá uno de los aspectos que más valora Candela Peña es precisamente aquello que diferencia a El Hierro de otros destinos más conocidos. Allí no hay grandes complejos turísticos ni playas abarrotadas. La isla conserva una autenticidad que resulta cada vez más difícil de encontrar.

Imagen de El Hierro. (elhierro.travel/)

Con poco más de 11.000 habitantes, El Hierro se ha convertido además en un referente internacional por su apuesta por la sostenibilidad y las energías renovables. Pero para quienes la conocen de verdad, su mayor tesoro sigue siendo la tranquilidad que ofrece.

PUBLICIDAD

No es extraño que Candela haya regresado en varias ocasiones desde que terminó la serie. En octubre de 2025 volvió a la isla para participar en el Festival Insularia, demostrando que aquella historia de amor iniciada durante un rodaje sigue muy viva.