España

Oro blanco: el alimento probiótico “más potente que el yogur” que los nutricionistas recomiendan en España

Este producto lácteo ha ganado popularidad en los últimos años gracias a su efecto beneficioso para la microbiota intestinal

Guardar
El kéfir cuenta con más
El kéfir cuenta con más probióticos que el yogur (Imagen de archivo de Infobae)

En los últimos años, un alimento similar al yogur está ganando popularidad hasta el punto de que los nutricionistas y parte de la comunidad científica han enfocado su atención en él. Se trata del kéfir, un producto lácteo parecido al yogur líquido pero con un sabor más amargo y que se fermenta con gracias a un conjunto de levaduras.

Parte del interés en este producto deriva por sus probióticos, motivo por el cual se considera “más potente para la microbiota que el yogur”. El nutricionista Pablo Ojeda explica que “contiene hasta 30 tipos de microorganismos beneficiosos, mientras que el yogur solo tiene entre dos y cinco”. Es por ello que las bacterias del kéfir colonizan mejor el intestino y permanecen durante más tiempo en él, lo que contribuye al equilibrio de la microbiota intestinal.

En el caso del yogur, sus bacterias “pasan por el tracto digestivo y solo tienen efecto mientras se consumen”, aclara Ojeda en una publicación en sus redes sociales (@pabloojedaj82). No obstante, lo cierto es que el yogur es una excelente fuente de proteínas de alta calidad, vitaminas y minerales esenciales como el calcio, fósforo, riboflavina y vitamina B12.

Así, la Fundación Española de la Nutrición explica que comer un yogur aporta entre el 18% y el 30% de la ingesta recomendada de calcio y fósforo. Estos nutrientes son fundamentales para el mantenimiento de la salud ósea, la función muscular, la producción de energía y la salud general del organismo.

Una mujer mirando yogures en
Una mujer mirando yogures en el supermercado (Shutterstock)

El kéfir, un lácteo muy digestivo

Por otra parte, el kéfir resulta mucho más digestivos dado que las bacterias y levaduras ya han digerido parte de la lactosa, “lo que lo hace más tolerable para personas con sensibilidad a la lactosa”. No obstante, el cardiólogo Aurelio Rojas asegura en otro vídeo publicado en sus redes sociales que es importante tener en cuenta que quienes son intolerantes para la lactosa tampoco pueden tomar este producto lácteo.

Además, según cuenta Ojeda, “el kéfir cuenta con un efecto más potente en la reducción de la inflamación intestinal y en el fortalecimiento del sistema inmune debido a su riqueza en levaduras beneficiosas y péptidos bioactivos”. La enfermedad inflamatoria intestinal engloba un grupo de afecciones que causan hinchazón e inflamación de los tejidos en el tracto digestivo, explica la Clínica Mayo.

Romina Pereiro nos enseña a hacer un postre light a base de manzana, yogur y huevo.

Kéfir o yogur: ¿cuál es mejor para la salud?

Mientras que el yogur tiene una consistencia más densa y cuenta con un sabor más suave, el kéfir es más líquido y con un sabor más ácido. Por ello, en la elección sobre cuál es mejor incluir en nuestros hábitos alimenticios también influye el gusto personal.

Sin embargo, si lo que nos preocupa es cuál es mejor para la salud, lo interesante es observar cuál de los dos cuenta con más probióticos. En este caso, “el kéfir es superior al yogur debido a su mayor diversidad y capacidad de colonización”. En cambio, el yogur sigue siendo una excelente opción probiótica ligera y fácil de incluir en la dieta. El consejo del nutricionista es claro: “alterna ambos para obtener lo mejor de los dos mundos”.

Temas Relacionados

KéfirYogurProductos lácteosMicrobiotaAlimentación saludableNutriciónNutrición EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Un padre convierte el garaje en un apartamento para su hija y su pareja para que puedan ahorrar: de 1.700 euros de alquiler a “unos pocos cientos”

La familia vive junta pero en espacios separados, con espacios compartidos. La pareja tiene más libertad sobre su presente y futuro gracias a esta decisión

Un padre convierte el garaje

Cómo hacer castañas cocidas, para disfrutar por sí solas y para preparar recetas otoñales

Estas castañas cocidas pueden servirnos como base para realizar recetas dulces y saladas, desde salsas y purés hasta postres que tengan este fruto seco como protagonista

Cómo hacer castañas cocidas, para

El Gobierno prohíbe criar aves de corral al aire libre ante el aumento del riesgo de gripe aviar

El incremento del número de casos en la mayoría de los países de la Unión Europea indica una tendencia a que la situación empeore también en España

El Gobierno prohíbe criar aves

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Enseguida los resultados del Sorteo 1 de las 10:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: jugada

Un remoto volcán despierta 700.000 años después: ha crecido 9 centímetros en solo diez meses

Se encuentra en el sureste de Irán y está experimentando un aumento de la presión en la cima

Un remoto volcán despierta 700.000
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El plan militar secreto contra

El plan militar secreto contra Marruecos que España no llegó a poner en marcha: la ‘Operación Marabunta’ no esperaba la Marcha Verde

Ayuso acusa a PSOE y Más Madrid de “obstruir a la Justicia” en el caso del fiscal general y ellos reprochan: “Diga a su novio que no se escape”

El despliegue militar español en Irak que ha recibido la Medalla de la OTAN por su servicio por la paz y seguridad

Al menos un herido y un detenido en una noche de disturbios en Vallecas por una reyerta entre ultras del Rayo y del equipo polaco Lech Poznan

Junts rehúye de una censura a Sánchez, pero trata de asfixiar su legislatura: registra enmiendas a la totalidad a todas las leyes del Gobierno

ECONOMÍA

Un padre convierte el garaje

Un padre convierte el garaje en un apartamento para su hija y su pareja para que puedan ahorrar: de 1.700 euros de alquiler a “unos pocos cientos”

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 6 noviembre

Un hostelero desvela cuánto genera con su restaurante especializado en poke: “El año pasado facturó 760.000 euros ese local solo”

Un propietario asegura que instalar placas solares es innecesario: “Yo no las recomiendo, me he ahorrado 250 euros en un año y la instalación cuesta más de 6.000 euros”

DEPORTES

“Lamine Yamal no tiene la

“Lamine Yamal no tiene la esencia de lo que es un jugador del Real Madrid”: una leyenda blanca revela a quién sí ficharía del FC Barcelona

Estos son los cinco deportes más practicados del mundo: el baloncesto no está entre ellos

Josep Ribas, el arquitecto culé de la reforma del Santiago Bernabéu: “El estadio tiene que funcionar los 365 días para que sea rentable”

El fisioterapeuta que curó la pubalgia de Messi avisa a Mastantuono sobre su recuperación: “Hay ejercicios que no puedes hacer”

Un expiloto de Fórmula 1 habla de los problemas entre Hamilton y su ingeniero: “No hay química”