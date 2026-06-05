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El pueblo madrileño donde gobierna la izquierda con el partido antitaurino Los Verdes y que se va a gastar 180.000 euros en encierros

Más Madrid-Los Verdes forma parte junto al PSOE del Gobierno local de Velilla de San Antonio, un municipio de 14.600 vecinos con gran tradición taurina. La alcaldesa es la hermana de la secretaria de Zapatero

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Vaquillas en la plaza de toros de Velilla de San Antonio
Vaquillas en la plaza de toros de Velilla de San Antonio

En el municipio madrileño de Velilla de San Antonio (14.600 habitantes) gobierna tradicionalmente la izquierda. El PSOE dirige la Alcaldía desde 1987, con solo una excepción. En 2009 una moción de censura que apoyó Izquierda Unida otorgó el bastón de mando al PP. Hasta 2015. Ese año volvió a ganar el PSOE y desde entonces la alcaldesa es Antonia Alcázar, hermana de Gertrudis Alcázar, la secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero cuyo nombre aparece en el sumario del rescate de Plus Ultra, que ha llevado a la imputación del ex presidente del Gobierno. Antonia Alcázar gobierna desde 2023 en coalición con Más Madrid-Verdes Equo, que en su ideario combate el maltrato animal.

El problema es que Velilla es un pueblo con gran tradición taurina. En esta localidad se crió, por ejemplo, ‘El Juli’, uno de los toreros más reconocidos. Y siempre aprovecha sus fiestas patronales, en septiembre, para organizar una feria taurina con encierros y recortes. Este año no va a ser una excepción y el Ayuntamiento acaba de licitar dos contratos que suman 197.000 euros para que los vecinos de Velilla no se queden sin sus toros. ¿Cómo encaja todo esto en un partido con responsabilidades de Gobierno y que una de sus identidades es la defensa de los derechos de los animales? Más Madrid Velilla acudía en marzo de 2024 al Congreso de los Diputados para apoyar la Iniciativa Popular Legislativa que quería derogar la ‘ley 18/2013 del 12 de noviembre’, que regula la tauromaquia como patrimonio cultural.

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En Velilla, Más Madrid-Los Verdes Equo tiene dos concejalas, una de ellas con responsabilidades en el Ejecutivo. Silvia Castillo gestiona las áreas de Deportes, Infancia y Juventud. Infobae ha intentado hablar con ella, pero la edil ha rechazado hablar con este diario y se limita a responder por escrito que “me está siendo muy difícil buscar un hueco para este asunto, estamos hasta arriba en deportes, infancia y juventud con el cierre de curso y preparando el que viene. Además, no creo que pueda serte muy útil con el asunto de festejos taurinos, ya que de estos contratos se ocupan desde el Área de Festejos, nosotras comprobamos ciertos aspectos del acuerdo de gobierno y no participamos en estos eventos”. Desde el PSOE tampoco han querido hacer comentarios.

La alcaldesa de Velilla, Antonia Jiménez, en un concurso de recortes en la plaza de toros del municipio
La alcaldesa de Velilla, Antonia Jiménez, en un concurso de recortes en la plaza de toros del municipio

Y es que no corren buenos tiempos en la política local de Velilla. La semana pasada, la Audiencia Provincial de Madrid celebró el juicio por un presunto delito continuado de prevaricación urbanística y ambiental contra la alcaldesa, Antonia Jiménez. Según la Fiscalía, entre 2019 y 2025 el Ayuntamiento de Velilla habría omitido actuaciones frente a numerosas denuncias vecinales por ruidos y molestias derivados de bodas y eventos celebrados en un restaurante del municipio. En el banquillo también se sentó la ex concejala responsable de Medio Ambiente, que era edil de Más Madrid-Los Verdes. Ya no está en el Ayuntamiento.

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El PP pide “coherencia”

Quién sí ha querido atender a este diario es Miguel Ángel García, portavoz del PP en Velilla, que quiere dejar claro que la política local es muy particular. “Velilla es un pueblo con gran tradición taurina. Si aquí gobernase Pacma [el partido animalista], seguiría habiendo toros”. Pero este argumento no quita que los populares también piensen que los partidos deben ser coherentes con sus principios. “Más Madrid-Los Verdes Equo no tiene inconveniente en aprobar los presupuestos que incluyen los festejos taurinos, pero luego están en contra de la fiesta de los toros. Es cuestió de tener coherencia”, señala García.

El primer contrato licitado es la “organización y gestión de los festejos taurinos en las fiestas patronales de Velilla de San Antonio 2026″ por 110.959 euros, fiestas que se celebrarán los días 25, 27 y 28 de septiembre de 2027. La empresa que gane la adjudicación debe “suministrar las reses” y organizar los festejos, “incluyendo todas las infraestructuras portátiles necesarias, profesionales taurinos y de otro tipo, seguros de responsabilidad civil”. El segundo contrato, valorado en 86.000 euros, se liictar para instalar y retirar “las talanqueras para los encierros de las fiestas patronales”.

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