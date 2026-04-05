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Los 5 hábitos que fortalecen tu cerebro después de los 50 años, según la ciencia

Ponerlos en práctica ayuda a mejorar tu memoria y potenciar tus habilidades cognitivas

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Es importante entrenar el cerebro después de los 50 años
Persona mirando fijamente por la ventana. (Freepik)

La memoria es uno de los bienes inmateriales más preciados que tiene el ser humano y, la gran encargada de gestionarla es el cerebro. Con el paso de los años, especialmente a partir de los 50, mantener estas funciones cognitivas en buen estado se vuelve fundamental para conservar la autonomía y la calidad de vida.

Sin embargo, existen estrategias y prácticas respaldadas por la ciencia que pueden ayudar a cuidar el cerebro, potenciar la memoria y retrasar el deterioro cognitivo. Por este motivo, si eres una persona de más de 50 años o conoces a alguien que esté en esta franja, es importante adoptar ciertos hábitos.

Manejo del estrés

El estrés crónico provoca una liberación prolongada de cortisol, la hormona del estrés, que puede afectar negativamente a la memoria y a la capacidad de concentración, e incluso dañar áreas cerebrales como el hipocampo, clave para almacenar recuerdos a largo plazo. Además, la tensión constante puede interferir con el sueño y la motivación, creando un círculo que empeora la función cognitiva.

Dormir bien

El sueño de calidad es esencial para consolidar recuerdos y mantener la mente alerta. Dormir poco o de manera irregular dificulta la capacidad de memorizar y procesar información, además de que deteriora al propio cerebro. Crear un ambiente propicio para descansar mejora la memoria y la concentración.

Nutrición

Lo que comemos influye directamente en la salud del cerebro. Una alimentación equilibrada, rica en frutas, verduras, granos integrales, pescados y grasas saludables como el aceite de oliva, ayuda a mantener la memoria y protege las células cerebrales. Los alimentos con antioxidantes y omega-3, como frutos del bosque, nueces y salmón, son especialmente beneficiosos.

Mantener relaciones sociales activas

Interactuar con otras personas estimula la mente y protege la memoria. Las conversaciones, actividades grupales o conocer a personas nuevas ayudan a mantener las habilidades cognitivas y favorecen el bienestar emocional, un factor clave para la salud cerebral.

Cuál es el efecto del alcohol en el cerebro.

Ejercicio físico y mental

Mantener el cuerpo activo es fundamental para la salud cerebral, ya que el ejercicio físico regular mejora la circulación sanguínea, lo que aumenta el aporte de oxígeno y nutrientes al cerebro. Esto favorece la formación de nuevas conexiones neuronales y ayuda a preservar el volumen de áreas clave, como el hipocampo, relacionadas con la memoria y el aprendizaje. Además, la actividad física reduce la inflamación y el estrés oxidativo, factores que contribuyen al deterioro cognitivo con la edad.

Por otro lado, el ejercicio mental complementa estos beneficios. Actividades como resolver rompecabezas, leer, aprender un idioma o tocar un instrumento musical desafían al cerebro, fomentando la plasticidad neuronal y fortaleciendo la memoria de trabajo y la capacidad de concentración. Mantener la mente activa también ayuda a retrasar el deterioro cognitivo y mejora la agilidad mental en la vida diaria.

Cuando se producen cambios significativos en la memoria o dificultades para recordar información habitual, es fundamental acudir a un profesional sanitario. Neurólogos, neuropsicólogos y médicos de atención primaria pueden evaluar de manera precisa si estos cambios forman parte del envejecimiento normal o si indican un posible trastorno cognitivo.

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