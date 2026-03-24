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Francisco Sánchez, psicólogo: “Nunca deberías pedir que te quieran, te valoren o te respeten”

A través de sus redes sociales, advierte sobre el impacto negativo de permanecer en relaciones desequilibradas y recuerda que una relación sana exige compromiso y reconocimiento mutuo

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El psicólogo Francisco Sánchez en
El psicólogo Francisco Sánchez en un montaje junto a una imagen de recurso de una pareja. (Canva/TikTok/@minddtalk)

Nunca deberías pedir que te quieran, que te valoren, que te respeten, que te tengan en cuenta o que se quede alguien que claramente muestra que se quiere ir”. Con esta afirmación, el psicólogo Francisco Sánchez —conocido como Fran Sánchez en redes sociales bajo el perfil @minddtalk— plantea una reflexión sobre las relaciones personales y los límites del amor propio.

En una de sus últimas publicaciones, Sánchez expone que la dignidad personal no debería negociarse. Explica que “no tenemos el poder de decidir el lugar que otras personas nos dan en su vida, pero sí tenemos el poder de decidir dónde nos quedamos en función del valor que nos dan”. Esta idea central, según detalla el psicólogo, invita a repensar el papel que cada individuo asume dentro de sus relaciones afectivas, sean de pareja, amistad o familiares.

Para el psicólogo, la responsabilidad sobre el bienestar emocional recae en uno mismo. Explica que permanecer en relaciones donde se exige de forma constante reconocimiento, afecto o atención puede desgastar profundamente la autoestima. “Puedes quedarte en un lugar donde tienes que estar constantemente tirando de la relación para que no se caiga o puedes elegir otro muy distinto”, sostiene. Esta elección, de acuerdo con el profesional, representa un acto de autovaloración.

¿Puede la genética determinar tu salud mental? Un gen define cómo respondemos ante el estrés.

El psicólogo enfatiza que una relación sana no se construye sobre el desequilibrio. “Una relación sana no es un lugar donde uno sostiene todo y el otro simplemente está, es un lugar donde ambos cuentan, donde ambos importan, donde ambos se eligen y donde ambos trabajan en la misma dirección”, subraya. Su visión, compartida en reiteradas ocasiones desde su cuenta, apunta a romper con la idea de que el amor debe ser un acto de sacrificio unilateral.

Las claves para tener relaciones satisfactorias

La exposición de Sánchez en redes sociales ha generado debate entre usuarios que se identifican con sus mensajes y aquellos que cuestionan la practicidad de sus consejos. No obstante, el especialista insiste en que la clave para relaciones satisfactorias reside en la reciprocidad y en la capacidad de elegir espacios donde el valor personal sea reconocido. “Puedes elegir un lugar donde no eres una opción de fondo ni algo a lo que se recurre cuando conviene, un lugar donde no tienes que estar demostrando constantemente que mereces recibir aquello que necesitas”, afirma.

En el contexto de las relaciones interpersonales, el psicólogo advierte sobre el riesgo de permanecer en vínculos donde el reconocimiento depende exclusivamente de los esfuerzos de una sola parte. “Cuando te quedas donde no te están dando tu lugar, eso ya no es una relación, es estar solo acompañado”, señala. Esta situación, según el especialista, puede afectar la salud mental y emocional de quienes la atraviesan. Por ello, insiste en la importancia de saber reconocer cuando una persona no es acogida desde el cariño y el respeto. Ahora bien, no basta con ser consciente de la situación. En estos casos, es vital tomar cartas en el asunto y alejarse para que el bienestar emocional no quede en jaque.

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