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Leche frita en la freidora de aire: una receta sencilla, cremosa y más saludable que la versión clásica

Es una elaboración dulce con la que puedes sorprender a tus invitados

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Leche frita, un postre clásico
Leche frita, un postre clásico del recetario español. (Adobe Stock)

La leche frita es uno de los postres más tradicionales y queridos de la repostería española, pero hoy en día también puede prepararse de una forma más ligera y sencilla. Gracias a la freidora de aire, es posible conseguir ese exterior dorado y crujiente sin necesidad de utilizar grandes cantidades de aceite, manteniendo todo el sabor y la textura cremosa del interior.

Este es un postre que se elabora cocinando una crema espesa a base de leche, maicena y yema, que luego se enfría, se corta en porciones y se reboza antes de dorar. En esta versión se utiliza la freidora de aire para conseguir un acabado crujiente, reduciendo notablemente la cantidad de grasa.

Tiempo de preparación

  • Preparación activa: 20 minutos
  • Cocción en freidora de aire: 12 minutos
  • Tiempo total: 3 horas (incluye enfriado)

Ingredientes

  1. 500 ml de leche entera
  2. 6 cucharadas de maicena (unos 60 g)
  3. 4 yemas de huevo
  4. 4-5 cucharadas de edulcorante o azúcar (al gusto)
  5. 1 rama de canela
  6. Corteza de 1 limón
  7. Corteza de 1 naranja
  8. 2 huevos (para rebozar)
  9. 2-3 cucharadas de maicena extra (para rebozar)
  10. Canela en polvo (para espolvorear)
  11. Edulcorante o azúcar en polvo (para espolvorear)

Cómo hacer leche frita con freidora de aire, paso a paso

  1. Infusiona la leche. Calienta la leche con la rama de canela, la corteza de limón y naranja, y el edulcorante o azúcar hasta que casi hierva. Deja reposar 10 minutos y cuela.
  2. Haz la crema. Disuelve la maicena en un poco de leche fría. Mezcla las yemas con la maicena disuelta. Incorpora esta mezcla a la leche infusionada y remueve bien.
  3. Espesa la mezcla. Lleva todo a fuego medio-bajo, removiendo sin parar hasta obtener una masa espesa y homogénea. Remueve enérgicamente para evitar grumos.
  4. Moldea y enfría. Vierte la masa en un molde rectangular forrado con papel vegetal. Alisa la superficie y deja enfriar a temperatura ambiente. Después, refrigera un mínimo de 2 horas.
  5. Corta y reboza. Saca la masa fría y córtala en porciones rectangulares. Pásalas primero por maicena y luego por huevo batido.
  6. Cocina en la freidora de aire. Coloca las porciones en la cesta de la freidora (precalentada a 200°C) sobre el papel vegetal. Cocina durante 12 minutos, girando a mitad de tiempo para que doren por igual. No sobrecargues la cesta para que queden crujientes.
  7. Espolvorea y sirve. Mezcla canela en polvo con un poco de edulcorante o azúcar y espolvorea por encima justo antes de servir.
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¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Da para unas 10 porciones medianas, aunque depende del tamaño de los cortes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 120 kcal
  • Proteínas: 4 g
  • Grasas: 2,5 g
  • Hidratos de carbono: 18 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y el peso exacto.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En nevera, en un recipiente hermético, hasta 3 días. Es recomendable consumirla en las primeras 24 a 48 horas para disfrutar de su textura óptima. Se aconseja no congelar, ya que pierde su textura y parte de su sabor.

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