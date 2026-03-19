Leche frita en la freidora de aire: una receta sencilla, cremosa y más saludable que la versión clásica

Leche frita, un postre clásico del recetario español. (Adobe Stock)

La leche frita es uno de los postres más tradicionales y queridos de la repostería española, pero hoy en día también puede prepararse de una forma más ligera y sencilla. Gracias a la freidora de aire, es posible conseguir ese exterior dorado y crujiente sin necesidad de utilizar grandes cantidades de aceite, manteniendo todo el sabor y la textura cremosa del interior.

Este es un postre que se elabora cocinando una crema espesa a base de leche, maicena y yema, que luego se enfría, se corta en porciones y se reboza antes de dorar. En esta versión se utiliza la freidora de aire para conseguir un acabado crujiente, reduciendo notablemente la cantidad de grasa.

Tiempo de preparación

Preparación activa: 20 minutos

Cocción en freidora de aire: 12 minutos

Tiempo total: 3 horas (incluye enfriado)

Ingredientes

500 ml de leche entera 6 cucharadas de maicena (unos 60 g) 4 yemas de huevo 4-5 cucharadas de edulcorante o azúcar (al gusto) 1 rama de canela Corteza de 1 limón Corteza de 1 naranja 2 huevos (para rebozar) 2-3 cucharadas de maicena extra (para rebozar) Canela en polvo (para espolvorear) Edulcorante o azúcar en polvo (para espolvorear)

Cómo hacer leche frita con freidora de aire, paso a paso

Infusiona la leche. Calienta la leche con la rama de canela, la corteza de limón y naranja, y el edulcorante o azúcar hasta que casi hierva. Deja reposar 10 minutos y cuela. Haz la crema. Disuelve la maicena en un poco de leche fría. Mezcla las yemas con la maicena disuelta. Incorpora esta mezcla a la leche infusionada y remueve bien. Espesa la mezcla. Lleva todo a fuego medio-bajo, removiendo sin parar hasta obtener una masa espesa y homogénea. Remueve enérgicamente para evitar grumos. Moldea y enfría. Vierte la masa en un molde rectangular forrado con papel vegetal. Alisa la superficie y deja enfriar a temperatura ambiente. Después, refrigera un mínimo de 2 horas. Corta y reboza. Saca la masa fría y córtala en porciones rectangulares. Pásalas primero por maicena y luego por huevo batido. Cocina en la freidora de aire. Coloca las porciones en la cesta de la freidora (precalentada a 200°C) sobre el papel vegetal. Cocina durante 12 minutos, girando a mitad de tiempo para que doren por igual. No sobrecargues la cesta para que queden crujientes. Espolvorea y sirve. Mezcla canela en polvo con un poco de edulcorante o azúcar y espolvorea por encima justo antes de servir.

Receta de retorcidos de Carnaval, un postre tradicional de las montañas de León para celebrar esta fiesta.

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Da para unas 10 porciones medianas, aunque depende del tamaño de los cortes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 120 kcal

Proteínas: 4 g

Grasas: 2,5 g

Hidratos de carbono: 18 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y el peso exacto.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En nevera, en un recipiente hermético, hasta 3 días. Es recomendable consumirla en las primeras 24 a 48 horas para disfrutar de su textura óptima. Se aconseja no congelar, ya que pierde su textura y parte de su sabor.