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TVE llama la atención a Alba Carrillo por sus críticas a ‘MasterChef’ y ella abandona ‘D Corazón’: “No lo voy a permitir en una televisión pública socialista”

La tertuliana cargó contra la decisión del programa de recuperar a Paz Vega tras su deuda con Hacienda o a Ofelia tras sus declaraciones sobre los impuestos

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Alba Carrillo en 'El sótano Club' (Ten)
Alba Carrillo en 'El sótano Club' (Ten)

Alba Carrillo ha decidido abandonar D Corazón tras expresar públicamente su desacuerdo con las políticas de Televisión Española y la productora Shine Iberia en MasterChef Celebrity Legends. La decisión ha sido anunciada a través de sus redes sociales, donde la presentadora ha lanzado duras acusaciones de censura y privilegios en la cadena pública, especialmente tras sus recientes intervenciones en El Sótano Club, el programa que conduce en TEN.

La ausencia de Alba Carrillo se produce después de que ella misma haya señalado en sus stories de Instagram que “sabía que me iba a costar caro pero yo soy como soy. Me estoy volviendo a casa, no voy a ir a D Corazón porque a mí nadie me va a llamar la atención diciendo cosas que son más verdad que un santo y más en una televisión pública socialista”. Con estas declaraciones, la presentadora ha puesto en cuestión los criterios de libertad de expresión en RTVE y ha afirmado que la cadena limita las críticas de sus colaboradores.

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A lo largo de los últimos días, Alba Carrillo ha multiplicado sus mensajes críticos tanto hacia la cadena como hacia la productora responsable de MasterChef. De manera explícita, ha rechazado el papel de Macarena Rey, CEO de Shine Iberia, y ha denunciado lo que considera un intento de silenciar su opinión: “No voy a permitir que ni Macarena Rey, por supuesto, ni nadie me llame al orden por decir cosas sobre los impuestos”. “Me da igual si me quedo sin trabajo”, ha zanjado.

La crítica de Alba Carrillo a ‘MasterChef’

Durante una tertulia en El Sótano Club emitida el miércoles 6 de mayo, Alba Carrillo ha manifestado su malestar al afirmar: “Hay muchos que son defraudadores y de repente les contratan para ir a cocinar a Televisión Española, algo que me tiene bastante...”. En esa misma intervención, la presentadora de TEN ha reiterado que “me puede salir caro, pero es que lo tengo que decir”, asumiendo abiertamente que sus palabras podrían costarle su puesto en el programa de RTVE.

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La exmodelo ha señalado directamente a dos figuras de MasterChef: “Paz Vega, ¿qué hace que va a volver a cocinar en las cocinas de TVE teniendo una deuda con Hacienda? Insólito. ¿Qué hace Ofelia, la ‘influencer’ esta que dijo que hace poco que estaba en Dubái y que no pagáramos impuestos porque no estábamos repatriando a los españoles que estaban allí y no sé qué”.

Paz Vega en 'MasterChef Celebrity' (RTVE).
Paz Vega en 'MasterChef Celebrity' (RTVE).

Alba Carrillo carga contra RTVE

Además, la presentadora ha criticado la decisión de RTVE para recalcar su postura: “Están en las cocinas otra vez. Pero señora, ¿si estás pidiendo que no paguemos impuestos? ¿Qué hace esa señora ahí? ¿Pero esto qué es?”. En su discurso, Alba Carrillo ha reivindicado haber asumido los riesgos de sus manifestaciones y ha asegurado: “Me da igual si me quedo sin trabajo, estoy encantada, porque es la puñetera verdad”. Ha insistido en que no va a tolerar ser amordazada en una televisión pública “por cuatro perras”, reafirmando así que considera vulnerada la libertad de expresión en la cadena.

Carrillo ha afirmado que la estructura de poder en RTVE y Shine Iberia privilegia a determinados perfiles y penaliza las opiniones críticas. Según su testimonio, “me sienta mal que sigan cogiendo a ciertas personas... Entiendo que Macarena Rey (CEO de Shine Iberia) tiene mucho poder, que es amiga del facha de mi ex, y que no me va a coger en la vida... Porque me cogió y me desconvocó. RTVE tendrá que hacer un poquito de presión para que lleven a otro tipo de personas, no los amiguitos de la Macarenita”.

Ofelia Hentschel, creadora de contenido española
La creadora de contenido, concursante de la novena edición del programa de TVE, es la primera invitada de la noche. / Instagram

Alba Carrillo no ha dudado en criticar su última aparición en un reality de la cadena: “Y me dicen si te han dado Hasta el fin del mundo, ¿con Cristina Cifuentes? Menudo regalo, que le he tenido que llevar tres meses la mochila en la chepa, menudo regalo. ¡Anda a la mierda!"

La colaboradora ha relatado también las exigencias del trabajo en televisión, al declarar: “Me he puesto mala porque tengo que venir todos los fines de semana... Me he tenido que levantar para ir a la radio, que venga Ofelia a la radio y Macarena a las cuatro de la mañana, que se levanten como yo para ganar un sueldo, para hacer huchita”. Esta afirmación resume su queja por lo que percibe como situaciones injustas y por la falta de equidad en el reparto de oportunidades dentro de la cadena pública.

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