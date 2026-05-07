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Laurent Vargas, colombiana viviendo en España: “Llevo 5 años aquí y aún me sigue sorprendiendo que esto sea normal”

Una mujer reflexiona sobre la implicación de los padres en la crianza

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un padre y su hija en el parque
Una mujer colombiana reflexiona sobre la implicación de los padres en la crianza. (Freepik)

La implicación de los padres en el cuidado infantil ha aumentado en España en las últimas décadas, aunque la distribución de las tareas de crianza sigue mostrando desigualdades de género. En este contexto de transformación gradual, la mirada de quienes llegan desde otros países permite observar con otra perspectiva prácticas cotidianas que aquí se han ido normalizando.

“Cinco años voy a cumplir de vivir en Madrid siendo colombiana”, explica Laurent Vargas, quien, según relata en una de sus publicaciones en TikTok, suele visitar cada año su tierra natal. Sin embargo, pese a su casi lustro en España, asegura que hay una escena que todavía le llama la atención de forma recurrente.

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“Me sigue enamorando de España lo que acabo de ver aquí en el parque”, dice al recordar a varios padres cuidando de sus hijos en el Retiro de Madrid. “Los papás con las niñas o los niños jugando con paciencia”, relata.

La imagen, lejos de parecerle excepcional, le genera una reflexión más profunda: “Es tan lindo y es tan bacano… pero no sé si debería enternecerme porque debería ser tan normal que no sé si debería sorprenderme”, comenta entre risas.

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Padre e hijo, abrigados con bufanda y pulóver, caminan tomados de la mano por una calle de Buenos Aires bajo el sol. El Obelisco es visible al fondo.
En algunos países es más normal ver a un padre cuidando de sus hijos que en otros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una mirada en transformación

En su testimonio, Vargas contrapone lo que observa en España con ideas que, según dice, siguen presentes en Colombia y otros lugares. “En mi país no podemos seguir diciendo que los hijos son de la mamá”, afirma, y añade: “Porque no es así”, cuestionando así una división tradicional del cuidado que atribuye a las mujeres la responsabilidad principal de la crianza.

También destaca su sorpresa ante la implicación paterna en el día a día escolar: “Para mí al principio era tan extraño ver más a los papás en el colegio que a las mamás, en la entrada, en la salida, en los grupos de WhatsApp”.

“Yo tuve un papá, Javi, que era el que más se involucraba en todo… en las tareas, en los viajes de los niños”, recuerda años atrás. “Y yo decía: ‘Parece una mamá, ¿no?’”, admite. Con el tiempo, asegura que esa percepción ha cambiado al conocer a más padres con ese nivel de implicación: “Después conocí muchos Javis más”.

Padre y madre estadounidenses ayudan a su hijo pequeño con la tarea en una mesa de comedor, con libros y lápices. Un salón se ve de fondo.
El 37,1% de las mujeres en España asume el cuidado de los hijos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las impresiones de Vargas se producen en un contexto de cambio social más amplio. En España, la ampliación de los permisos de paternidad y su equiparación con los de maternidad en 2021 ha impulsado una mayor presencia de los hombres en el cuidado de los hijos durante los primeros meses de vida.

Sin embargo, los datos muestran que la igualdad plena aún no se ha alcanzado. Según un informe de Oxfam Intermón, el 37,1% de las mujeres en España asume siempre o casi siempre el cuidado de los hijos e hijas, frente a un 5,6% de los hombres.

La reflexión de Laurent Vargas se sitúa así en esa tensión entre lo que se vive como normal y lo que aún se percibe como excepcional según el origen cultural: “Es una situación que me enamora… pero que no sé si debería sorprenderme”, concluye en su publicación.

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