Ana Mena y Antonio Orozco, coaches de ‘La Voz Kids’: “A mí no me cuesta decir que ‘no’. Es que la vida es así”

La artista malagueña debuta por primera vez en el espacio de Atresmedia, mientras que el cantante suma una nueva temporada a su trayectoria en el programa.

La noche de este sábado, 9 de mayo, Atresmedia estrena la nueva temporada de su programa estrella. Los sillones rojos volverán a acoger a los cuatro coaches que se deleitarán, y también disputarán, por los nuevos diamantes en bruto que mostrarán su arte en el escenario. A las 22:00 horas, La voz kids dará el pistoletazo de salida a la séptima edición del formato, que este año cuenta con la participación de Antonio Orozco, quien ha regresado al concurso de talentos para niños ocho años después de su última participación, y Ana Mena, quien debuta en el formato haciendo gala de su rigor técnico y su gran simpatía.

Entrar en el plató de La Voz Kids es entrar en un universo donde el tiempo se detiene y los roles desaparecen. Y es que los adultos vuelven a ser niños y los pequeños demuestran una madurez vocal que asusta. Pero, ¿cómo se vive la ‘guerra’ entre los coaches (Edurne, Ana Mena, Antonio Orozco, Luis Fonsi) por hacerse con un talento? En una entrevista en exclusiva para Infobae, la intérprete de Madrid City y el cantante de Mi héroe se sinceran sobre esta cuestión y, además, revelan qué se siente al ser los guardianes de las esperanzas de toda una nueva generación de artistas.

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Ana Mena en el plató de 'El Hormiguero' (Atresmedia)

“Ha sido una experiencia maravillosa. Tengo un equipo que me encanta y he estado muy bien acompañada. La verdad es que soy muy afortunada. Me he quedado enamorada. Ojalá repetir otras muchas veces”, afirma la pareja de Óscar Casas, sobre su nueva etapa en el formato de Antena 3.

Por su parte, Antonio Orozco cuenta con una extensa trayectoria en las distintas ediciones del formato. Desde su debut en 2013, el artista ha estado presente en 12 temporadas, tres de ellas en la edición para niños, siete en La Voz, tres en la versión Senior y una en La Voz All Stars. “Cada vez que tengo la oportunidad de juntarme con artistas de esta talla (Ana Mena, Edurne, Luis Fonsi), siento que formo parte de algo importante. Me queda tanto por aprender... La Voz tiene una extensión hacia los niños de una forma tan romántica y tan bonita, que es una suerte", admite a este medio.

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-Pregunta: Antonio, ya es un veterano de la familia de La Voz. ¿Cómo has visto a Ana Mena en su debut?

-Antonio Orozco: El nivel de perfección que persigue Ana Mena en su día a día es una hipérbole de la vida. Se puede cantar así, se puede porque lo he visto, si no lo hubiese visto, no me lo creo. Pero es que para ella es mejorable. Entonces, cuando tú vives en esa dinámica, pues lo único que te queda es apartarte y ver cómo pasa, porque ese es el nivel de perfección que tiene en todo lo que hace y en todo lo que dice. Es maravilloso porque tiene un punto de desacuerdo con ella misma que toca aprender. Por eso alcanzas lo que alcanzas y llegas donde llegas. Tengo la suerte de ver cómo pasa todo eso en directo y es un regalo. Es el gran descubrimiento de los últimos 15 años.

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-Ana Mena: (Risas) Déjame agradecer esas palabras tan bonitas que has dicho, que no te creo, pero que te agradezco en el corazón. Antonio es ‘coach’ de los niños, pero también de nosotros. Es un tío muy sabio y con mucha experiencia. Me ha dado muchos consejos y me ha ayudado a tomar muchas decisiones.

Ana Mena en 'La Voz Kids' (Atresmedia)

-P: Ana, ¿cuál diría que ha sido su gran reto en ‘La Voz Kids’?

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-Ana Mena: Han sido varios. Me cuesta el decir que ‘no’ muchas veces. Pero sobre todo ha sido soltarme. Al principio, en las audiciones, se me puede ver un poco más cauta, aprendiendo lo que era el formato. Pero los niños y los compañeros me lo hacen tan fácil que he empezado a soltarme y a disfrutar de la totalidad de las cosas que nos brinda La Voz.

-P: ¿Qué es aquello que os mueve a daros la vuelta en la silla roja?

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-Ana Mena: Es algo que no se puede explicar. Es algo que te llega, esa transmisión y esa emoción. No tiene por qué ser ni siquiera la mejor voz, pero hay algo de transmisión que muchas veces es lo que absolutamente nos hace darnos la vuelta, sobre todo si no estamos viendo a la persona que está cantando.

-Antonio Orozco: Es como cuando te enamoras alguna vez de alguien del que tú creías no haberte podido enamorar nunca. Eso es lo que pasa.

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Antonio Orozco es una pieza peligrosa y muchas veces hay que evitar la competencia dura

-P: Si de pequeños hubieran tenido la oportunidad, ¿se hubieran presentado a un concurso como ‘La Voz Kids’?

-Ana Mena: Yo sí (afirma con rotundidad). Me lo hubiera pasado increíble, cien por cien.

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-Antonio Orozco: Yo hubiese participado en todas las ediciones si esto hubiese existido. Me parece un parque temático para los niños que quieren dedicarse a esto o que sueñan que algún día serán cantantes, aunque mañana ya no lo sueñen o se les olvide por el camino. Cuando un niño tiene una ilusión y se le permite ver las cosas desde tan adentro... Y, como todo parque temático, tiene sus días buenos y otros que no lo son tanto, pero así es la vida. Otra cosa es que mi hijo me lo pidiera a mí. Tengo que decir que ahí tendría muchas dudas, al principio. Lo que pasa es que en la vida a veces te desencuentras y no siempre pasa lo que tú quieres y, entonces, yo como padre no quiero que eso pase nunca. Realmente La voz es la vida como tal.

-P: Se habla mucho de la competitividad entre los coaches. ¿Ha habido muchos bloqueos y puyitas?

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-Antonio Orozco: Yo me llevo muy bien con Fonsi, pero con Edurne no. Y no me importa decirlo. Seguro te dirán que todo bien, pero no (admite con ironía y entre risas). A mí me han bloqueado todos, hasta en el WhatsApp (risas).

-Ana Mena: Yo no sé si te he bloqueado, pero a los demás sí. Antonio es una pieza peligrosa y muchas veces hay que evitar la competencia dura, ¿sabes?

Antonio Orozco en 'La Voz Kids' (Atresmedia)

-P: ¿Cómo viven el tener que decir ‘No’ a un niño?

-Antonio Orozco: A mí no. A mí me parece que las cosas no son las que dices, sino cómo las dices. Y a mí me han dicho muchas veces que me quieren, diciéndome adiós. No pasa nada, realmente las cosas tienen la importancia que tú le quieras dar. Si nos ponemos dramáticos y decimos ‘ay, es que al niño le han dicho que no, pobrecito...’. En realidad, no sé cuántas veces han perdido un partido en el patio del colegio y es que ‘no’ también. Es que la vida es así.

-Ana Mena: A mí me cuesta, pero tienes toda la razón. Es que sabes decirlo, Antonio, tienes el talento de decir muy bien que no.

-P: Antonio, ¿en qué formato se siente más cómodo?

-Antonio Orozco: En La Voz Kids, claramente está. Esta edición es probablemente uno de los mejores programas de televisión de la historia. Lo llevo diciendo desde la edición número 1. Ha sido increíble y sobre todo lo digo por el talento. Vais a flipar con el nivel de los niños.

-Ana Mena: Doy fe. Muchos niños vienen y dices: ‘Es que no es posible’. Y uno tiene que recordarse continuamente que son niños.