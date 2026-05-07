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Las alternativas a las mosquiteras que son perfectas para este verano: fáciles de instalar y pensadas para terrazas

Muchos pisos de alquiler impiden en los contratos perforaciones o modificaciones estructurales, lo que deja fuera la instalación de las tradicionales

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Mosquiteras para ventana (Adobe Stock)
Mosquiteras para ventana (Adobe Stock)

Las mosquiteras tradicionales, durante décadas la solución casi automática para evitar la entrada de insectos en casa, están perdiendo protagonismo frente a una nueva generación de alternativas. Siguen siendo eficaces, pero cada vez encajan peor con la realidad de las viviendas actuales: pisos en alquiler, terrazas abiertas y espacios donde la estética importa tanto como la funcionalidad.

El modelo tradicional tiene límites evidentes. Requiere instalación fija, no siempre se adapta a todos los marcos y puede resultar incómodo en viviendas donde las ventanas y accesos exteriores están continuamente en uso.

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En pisos de alquiler, el problema se multiplica: muchos contratos prohíben perforaciones o modificaciones estructurales, lo que deja fuera a gran parte de los sistemas permanentes. A esto se suma el día a día. En casas con niños o mascotas, la mosquitera puede convertirse en un obstáculo más que en una ayuda.

Mosquiteras para ventana (Adobe Stock)
Mosquiteras para ventana (Adobe Stock)

Repelentes naturales: la opción más extendida

Una de las alternativas más populares son los sistemas basados en aromas que los insectos evitan, pero que resultan agradables para las personas. Según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), ciertos aceites vegetales pueden contribuir a reducir la presencia de mosquitos cuando se usan de manera continuada.

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La citronela es la más conocida. En forma de velas, aceites o difusores, crea una barrera olfativa especialmente útil en terrazas, balcones o salones abiertos al exterior. Además, han evolucionado en lo estético: hoy se presentan en recipientes de vidrio o cerámica que encajan en decoraciones mediterráneas o minimalistas, convirtiéndose en un elemento más del ambiente exterior.

A ellas se suman plantas como la lavanda, la albahaca o la menta, que ayudan a reducir la presencia de insectos gracias a sus compuestos aromáticos. Incluso la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado la utilidad de combinar métodos naturales con otras medidas preventivas en el control ambiental de mosquitos.

Varias macetas con plantas aromáticas
Varias macetas con plantas aromáticas

Tecnología silenciosa: protección sin esfuerzo

Los difusores eléctricos y sistemas de ultrasonidos funcionan conectándose a la corriente y emitiendo frecuencias o sustancias que alteran el comportamiento de los insectos. Su principal ventaja es la comodidad: una vez instalados, actúan de forma continua sin intervención del usuario.

También las lámparas de luz ultravioleta representan otro enfoque: atraen a los insectos hacia un punto concreto donde quedan atrapados, evitando que circulen libremente por la vivienda. Los modelos actuales han evolucionado hacia diseños más discretos e incluso decorativos, integrados en la iluminación del hogar.

Factores como el calor, el deporte o el dióxido que emitimos resultan irresistibles a unas picaduras inicialmente indoloras debido a los anestésicos de la saliva del insecto.

Cortinas magnéticas y barreras sin instalación

Pero una de las alternativas que más crecimiento ha experimentado son las cortinas magnéticas. Se instalan con adhesivos, sin herramientas ni perforaciones, y pueden retirarse fácilmente cuando termina la temporada de calor.

Su funcionamiento es sencillo: imanes centrales que se cierran automáticamente tras cada paso. Esto permite un uso continuo sin necesidad de manipulación constante, algo especialmente útil en hogares con mascotas o niños.

En la misma línea aparecen los paneles textiles desmontables, que permiten crear barreras físicas en balcones o puertas sin alterar la estructura del marco.

Una mujer poniendo una mosquitera corredera.
Una mujer poniendo una mosquitera corredera.

Soluciones sencillas: ventiladores y trampas ecológicas

Los ventiladores crean corrientes de aire que dificultan el vuelo de los mosquitos, generando una barrera invisible pero eficaz en mesas de exterior o zonas de comida. Los modelos compactos de sobremesa se han popularizado especialmente en terrazas.

Las trampas ecológicas funcionan con atrayentes naturales que capturan insectos sin necesidad de químicos agresivos. Son dispositivos simples, en muchos casos sin electricidad, que requieren poco mantenimiento.

Primer plano de una mano femenina frotando medio limón cortado en una ventana de cristal, con gotas de líquido cítrico esparcidas
Truco casero para evitar la entrada de mosquitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un cambio de modelo en la protección del hogar

Ninguna de estas soluciones es infalible por sí sola. Su eficacia depende del espacio, del nivel de exposición y del uso combinado de diferentes sistemas.

Sin embargo, todas comparten una misma idea que se está imponiendo en los hogares contemporáneos: proteger la vivienda sin transformarla.

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