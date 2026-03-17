Pilar Rubio cumple 48 años: así es su rutina de ejercicios y alimentación para mantener un cuerpo joven y sano

Pilar Rubio en el 50 aniversario de Selmark

Pilar Rubio cumple 48 años este 17 de marzo y continúa demostrando que llevar un estilo de vida sano y activo no depende de la suerte, sino de la disciplina, la constancia y la planificación. La presentadora madrileña comienza sus días a las 6:15 de la mañana, aprovechando las primeras horas para cuidar su cuerpo y su mente. Su rutina combina entrenamientos de fuerza en casa con tiempo de calidad para su familia, probando que es posible mantener un equilibrio entre vida personal y profesional.

Según explica en sus redes sociales, uno de los pilares de su rutina es el desayuno, una comida que Pilar considera estratégica para mantener la energía, evitar picos de hambre y prolongar la sensación de saciedad. Con la ayuda de su nutricionista, Elisa Blázquez, ha desarrollado tres alternativas sencillas, rápidas y nutritivas, que combinan proteína, carbohidratos de calidad y grasas saludables. Esta planificación le permite afrontar la jornada con vitalidad, sin recurrir a tentaciones poco saludables.

Pilar Rubio con el modelo Acanthus (Agencia Borsania)

La primera opción consiste en una mug cake proteica que mezcla plátano, huevo, yogur entero, proteína whey, canela, levadura y chocolate 85% troceado. Dependiendo del día, puede añadir colágeno para reforzar articulaciones. La preparación es rápida —menos de dos minutos en el microondas— y ofrece una textura esponjosa, deliciosa y saciante. Una alternativa que demuestra que un desayuno nutritivo no tiene por qué ser aburrido ni sacrificar el sabor.

La segunda propuesta es salada y se basa en tostadas de pan integral de masa madre, muy digestivas y ricas en fibra. Además, tiene dos variantes: la primera incluye queso cottage, tomates cherry, pavo y albahaca, aportando proteínas y antioxidantes; la segunda combina aceite de oliva virgen extra, champiñones, huevos revueltos y un toque de pimienta, equilibrando grasas saludables, proteínas y fibra. Según la presentadora, estas tostadas son versátiles y permiten variar los sabores sin perder motivación en la alimentación diaria.

La tercera opción es un bowl saludable formado por 200 gramos de kéfir, nueces, pipas de calabaza, semillas de cáñamo, coco rallado y frutos rojos. Este desayuno ligero aporta proteínas, grasas buenas, fibra y antioxidantes, además de cuidar la salud intestinal gracias a los probióticos del kéfir. La modelo asegura que este tipo de desayuno mantiene la energía durante toda la mañana y prepara el cuerpo para afrontar un día lleno de trabajo, entrenamientos y compromisos familiares. Además, resalta la importancia de incluir superalimentos y semillas para reforzar el sistema inmunológico y favorecer la recuperación muscular tras los entrenamientos matutinos.

Desayunos de Pilar Rubio (INSTAGRAM).

Deporte 4 o 5 días por semana

Más allá de la alimentación, la mujer de Sergio Ramos afirmó en una entrevista con SEMANA que su rutina de ejercicios es clave para mantener el cuerpo que desea. A las 6:15 de la mañana se levanta para aprovechar las primeras horas del día y de 7:00 a 8:00, mientras sus hijos aún duermen, se dedica a ejercicios de fuerza en casa. La sesión incluye el uso de mancuernas, bandas elásticas y máquinas, lo que le permite trabajar distintos grupos musculares de manera constante y eficaz.

En la entrevista, Pilar enfatizó que no se trata de alcanzar la perfección, sino de ser constante. “Hago yoga, pero evidentemente lo que es la base del entrenamiento que hago es de fuerza, pero porque lo tengo que hacer. O sea ya no es a nivel estético, es que hay que hacer ejercicio, porque es bueno, eso está claro, no hay que pasarse, pero hay que llegar a un equilibrio“, explicó. Esta rutina de fuerza le permite compaginar sus entrenamientos con la presentación de programas como El Desafío, su vida como empresaria y sus compromisos familiares y sociales.

Pilar Rubio entrenando (INSTAGRAM).

Y es que la presentadora intenta que el yoga forme parte también de su vida, una práctica que comparte con sus hijos por la noche. ”Todos los días no puedo entrenar, pero 4 ó 5 a la semana sí, y lo que hago por las noches es hacer yoga con los niños. Ellos se lo pasan superbién, porque ponemos unos vídeos de clases de 20 minutos y digo: ‘Ahora vamos a hacer el perro boca abajo, ahora vamos a hacer la vaca, ahora vamos a hacer el gato’. Para ellos es un juego y yo estoy entrenando a la vez. Además, consigo que se relajen”, aseguró Pilar al citado medio. Este hábito nocturno, según la presentadora, resulta clave para mejorar el descanso y favorecer un sueño profundo y reparador.

En sus palabras con la revista, Pilar Rubio también dedicó tiempo a reflexionar sobre el paso del tiempo: “Me cuesta cumplir años. De momento no noto unos estragos ni unos cambios muy importantes, pero lo que me doy cuenta es que cada vez tengo que aprovechar más el tiempo, porque veo ya que es como casi una cuenta atrás. Ya empiezas a pensar: ‘Hay que ser consciente de que hay que disfrutar cada momento’, sobre todo dedicarle el tiempo a las cosas importantes, no perderlo en cosas que no te aportan nada y ser lo más productiva posible porque el tiempo es limitado”. No obstante, afirmó: “Con 47 sé muchas más cosas que con 20. Sé manejarme a nivel emocional y a nivel profesional de otra manera, que me hace sentirme mucho más segura y disfrutar más de cada paso que doy".