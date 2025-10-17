Pilar Rubio reflexiona sobre el paso del tiempo: “Todo el trabajo que he hecho ha servido para situarme donde quiero estar”

Pilar Rubio en el 50 aniversario de Selmark

Pilar Rubio fue una de las grandes protagonistas del 50 aniversario de Selmark, la marca española de lencería que celebró medio siglo de historia en una gala llena de elegancia y diseño, en la que desfiló luciendo un body de encaje rojo. La comunicadora aprovechó el encuentro para reflexionar sobre el momento vital que está atravesando.

“Con 47 sé muchas más cosas que con 20, y sé manejarme a nivel emocional y a nivel profesional de otra manera. Mucho más segura y disfrutando mucho más de cada paso que doy”, confesó Pilar ante los medios, dejando claro que está viviendo una etapa de madurez y equilibrio personal. La presentadora, que compagina su carrera con su papel como madre de cuatro hijos, habló sobre la importancia de encontrar el equilibrio entre la vida profesional y personal.

Pilar Rubio en el desfile

Una reflexión sobre el paso del tiempo

A sus 47 años, Pilar se siente llena, pero también consciente de que el tiempo pasa muy rápido. “Lo que me doy cuenta es que cada vez tengo que aprovechar más el tiempo porque veo que ya es como una cuenta atrás”, dijo con sinceridad. Para ella, la edad no es una preocupación, sino un símbolo de disfrutar cada momento y priorizar lo realmente importante.

Además, la presentadora reflexionó sobre cómo han cambiado las relaciones personales y la forma de comunicarnos, al hablar sobre su relación a distancia con su pareja Sergio Ramos: “Yo creo que era hasta más romántico antes, cuando tenías que escribir una carta y llegaba una semana después”, reflexionó.

Salud, ejercicio y bienestar: su filosofía de vida

Fiel defensora del deporte y de una vida saludable, Pilar Rubio habló también sobre sus hábitos y su relación con el ejercicio físico. “La base del entrenamiento que hago es ejercicio de fuerza, ya no a nivel estético, sino porque es importante hacer ejercicio”, explicó. Para ella, el ejercicio no se trata solo de mantener la figura, sino de cuidar la salud y el bienestar.

“Lo más importante es la salud, que es lo que te va a dar fuerzas para poder tirar con todo lo demás”, añadió, insistiendo en que sin bienestar físico y mental es imposible mantener el ritmo de vida.

Y aunque su agenda está siempre llena, Pilar ha encontrado una manera muy especial de combinar su pasión por el deporte con su familia. “Lo que hago por las noches es hacer yoga con los niños. Ellos se lo pasan muy bien y yo estoy entrenando”, contó. Una rutina que le permite mantenerse activa mientras disfruta con sus cuatro hijos.

Pilar Rubio y sus hijos Sergio, Marco y Alejandro. (Europa Press/Amazon Prime Video)

Sobre el amor y Sergio Ramos

Tampoco faltaron preguntas sobre su pareja, Sergio Ramos, con quien mantiene una relación a pesar de la distancia que los separa desde que el futbolista se trasladó a México. Pilar no dudó en dedicarle unas palabras llenas de admiración: “El defecto que tiene Sergio es que es demasiado perfecto, igual te pinta, te canta, te escribe una carta… todo lo hace bien”, dijo con una sonrisa.

La presentadora también aprovechó para hablar sobre las exigencias de la vida moderna: “La vida hoy en día es complicada y todos tenemos muchas cosas, queremos llegar a todo y hay veces que hay que hacer sacrificios en cuanto a tiempo”, reflexionó, subrayando la importancia de la organización.

En definitiva, Pilar Rubio demostró en el 50 aniversario de Selmark que es mucho más que una figura televisiva, mientras sigue inspirando a muchas mujeres con su energía.