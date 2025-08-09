España

El idílico destino de vacaciones de Pilar Rubio sin Sergio Ramos: “Qué ganas tenía de venir aquí”

La modelo y sus hijos han viajado a uno de los destinos soñados por la presentadora de televisión

Eveling Díaz Soriano

Por Eveling Díaz Soriano

Pilar Rubio luce impresionante bañador
Pilar Rubio acostumbra a hacer partícipes a sus seguidores de algunos detalles acontecidos con su vida personal, compartiendo diferentes momentos en sus redes sociales. Hace unos días, reveló a sus fans cómo estaba haciendo turismo en México, país en el que su pareja, el futbolista Sergio Ramos, después de que este fuese fichado por la cantera del Club de Fútbol Monterrey. Sin embargo, mientras él cumple con sus responsabilidades profesionales, su esposa y sus hijos han permanecido en España debido a los diferentes compromisos de la presentadora.

De esta manera, cada cierto tiempo, la modelo y su prole cogen un vuelo con dirección a Monterrey con la idea de compartir tiempo con el deportista. Sin embargo, ahora, su rostro a vuelto a ocupar la primera plana después de que la de Torrejón de Ardoz y sus niños tomasen un vuelo con un destino que nada tiene que ver con México y sus países limítrofes.

Mientras Ramos disputa el torneo Apertura 2025 con su equipo, la actriz y los niños tomaron un avión rumbo a un destino que la presentadora llevaba tiempo esperando: Tokio. La experiencia japonesa ha sido ampliamente documentada a través de la cuenta de Instagram de la empresaria, donde acumula 11 millones de seguidores. La madrileña ha compartido sus primeras impresiones en la ciudad gracias a un vídeo, en el que muestra todo lo que ha vivido desde su llegada.

En sus publicaciones, se le
“Parece que estoy en Estados Unidos, ¿verdad?”, ha comentado Rubio en uno de sus mensajes antes de confirmar el verdadero destino del viaje. “Qué ganas tenía de venir aquí”, ha manifestado en la publicación, mostrando la ilusión que le generaba conocer la capital japonesa.

A través de un vídeo recopilatorio, al igual que en otras ocasiones durante sus viajes a México, la presentadora ha ofrecido una mirada cercana a sus actividades y las de sus hijos en Tokio. Entre los momentos compartidos destaca la visita a emblemáticos rincones urbanos y la participación en experiencias gastronómicas y lúdicas, como el consumo de algodones de azúcar de distintos tipos y la interacción en juegos junto a los niños.

Visitando lugares emblemáticos de Tokio

Uno de los puntos de interés visitados fue la réplica de la Estatua de la Libertad, un monumento popular en la isla de Odaiba, en la bahía de Tokio. A diferencia de la escultura ubicada en Nueva York, esta es una reproducción de la que se encuentra en el río Sena de París, levantada como símbolo de la relación entre Francia y Japón.

Pilar Rubio y sus hijos
Todo esto tuvo lugar en solo el primer día tras la llegada del grupo familiar a Japón, tal como ha detallado la propia Rubio, quien ha dejado claro su intención de continuar mostrando episodios del viaje en sus redes sociales. La experiencia por Tokio supone uno de los tantos desplazamientos que ha hecho la familia en los últimos meses, pues ha realizado recorridos intercontinentales para reunirse con el jugador sevillano, adaptándose a los retos profesionales que implica la carrera de Ramos.

Ante recientes rumores sobre su posible rechazo a establecerse en Monterrey, Pilar Rubio aclaró su postura y desmintió cualquier especulación sobre su falta de integración en México. A través de un videoblog publicado en redes, explicó: “Estoy enamorada de México, de su cocina y por supuesto con sus micheladas”. Además, la presentadora destacó su disposición de seguir explorando y compartiendo detalles de la vida en ese país, aprovechando la cercanía que ofrecen las redes sociales para dar a conocer diversos aspectos de la cultura local y su día a día.

