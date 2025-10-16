Pilar Rubio y Sergio Ramos afrontan su amor a distancia: “Todo se puede llevar si hay respeto y comprensión”

Sergio Ramos y Pilar Rubio. (Europa Press)

Pilar Rubio y Sergio Ramos, una de las parejas más mediáticas y queridas del panorama nacional, están atravesando una nueva etapa en su relación. El futbolista, tras fichar por el club Rayados de Monterrey, se ha trasladado a México para continuar su carrera profesional, mientras que Pilar mantiene su residencia en Madrid por motivos laborales y familiares.

Esto ha obligado a ambos a adaptarse a una relación a distancia que, según confiesan, está llena de comunicación, apoyo y mucho amor.

Cada vez que tiene oportunidad, Pilar viaja a Monterrey para reencontrarse con su pareja y disfrutar juntos de unos días de descanso. Durante sus estancias en México, la presentadora ha demostrado sentirse muy cómoda y feliz, especialmente por la hospitalidad del país y su gastronomía, que se ha convertido en una de sus favoritas.

“Sabéis que me encanta España, pero amo México. Vamos a comer taquito de camarón y una michelada”, compartió recientemente con sus más de diez millones de seguidores en redes sociales.

Sergio Ramos también ha expresado su entusiasmo por la nueva etapa que está viviendo en el equipo mexicano. En una entrevista en El Hormiguero, confesó que la comida mexicana le encanta, aunque debe mantener su estricta dieta de deportista. “Los tacos, las salsas, el cilantro… Pero lo descarto un poco porque mi dieta sigue siendo la misma, soy muy pesado y no innovo con salsas y picantes”, dijo entre risas.

Pilar Rubio en TikTok

Amor entre dos continentes

Aprovechando el puente del 12 de octubre, Día de la Hispanidad, Pilar viajó hasta Monterrey para disfrutar de unos días junto al futbolista. La pareja organizó una cita especial en la que degustaron platos típicos y aprovecharon para desconectar.

“Hoy en día, con las tecnologías que tenemos, al final estás en constante contacto. Nosotros estamos todo el rato hablando por teléfono, realmente estamos muy presentes. Todo se puede llevar, sobre todo si hay respeto, comprensión y apoyo. Y yo creo que está bien”, declaró Pilar ante las cámaras de Europa Press.

A pesar de la distancia, la pareja mantiene un equilibrio perfecto entre sus compromisos personales y profesionales. Ambos se esfuerzan por verse siempre que sus agendas lo permiten, demostrando que la distancia no es un obstáculo cuando existe cariño y compromiso.

Pilar Rubio, imparable en España

Pilar Rubio, embajadora de la firma Selmark. (Agencia Borsania)

De regreso en Madrid, Pilar Rubio continúa imparable con sus proyectos profesionales. Este jueves 16 de octubre va a participar en la gala del 50 aniversario de la marca Selmark, donde será una de las protagonistas del desfile de lencería otoño-invierno. Por su parte, Sergio Ramos vive una etapa deportiva de ilusión y madurez en el Rayados.

Un amor a prueba de distancia

A pesar de los kilómetros que los separan, Pilar Rubio y Sergio Ramos demuestran que su relación se mantiene más sólida que nunca. Con más de una década juntos, cuatro hijos en común y una historia llena de complicidad, la pareja sigue apostando por su amor y por un futuro compartido, sin importar la distancia. “Todo se puede llevar si hay respeto, comprensión y apoyo”, ha dicho Pilar.