El techo de cristal de las directivas surge en la primera década tras la formaciación

València, 30 ene (EFE).- La aparición del techo de cristal de las mujeres directivas emerge en la primera década tras su formación académica y limita su progresión antes de lo que muestran la mayoría de los estudios científicos, según un estudio de la Facultad de Economía de la Universitat de València (UV),

El trabajo, publicado en línea en la revista “Management Decision”, explora la etapa inicial de la carrera profesional de mujeres y hombres, a diferencia de la mayoría de las investigaciones, que sitúan el techo de cristal de las mujeres en etapas avanzadas de sus carreras profesionales, señala un comunicado de la Universitat de València.

La investigación se ha realizado sobre 966 personas graduadas en Administración de Empresas o el doble grado de Administración de Empresas y Derecho de la UV entre 2014 y 2017, sobre una muestra inicial de 1.452, analizando su marca personal a través de sus perfiles públicos de LinkedIn.

Entre las conclusiones, se destaca que los hombres, con entre 6 y 9 años de carrera profesional, tienen 2,1 más posibilidades de alcanzar puestos de gestión intermedia que las mujeres; y 2,7 posibilidades más que las mujeres de alcanzar el nivel más alto.

El estudio revela una diferencia de género en las estrategias de marca personal (que beneficia a los hombres), al ser más activos en la red LinkedIn.

Rosa M. Yagüe Perales, profesora del Departamento de Economía Aplicada de la UV y primera firmante del artículo, ha indicado que el primer y "más destacable hallazgo de este estudio es que ser hombre con al menos seis años de experiencia profesional prácticamente garantizaba eludir puestos de baja dirección".

Por el contrario, "muchas mujeres con la misma formación académica y edad (28-32 años) tenían mayor probabilidad de permanecer en estos puestos", ha agregado.

Pau Pérez Ledo, profesor del Departamento de Sociología y Antropología Social (UV), investigador en el Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local (IDL) y también firmante del artículo, ha indicado que este hallazgo "sugiere que las barreras estructurales que enfrentan las mujeres en su camino hacia puestos directivos de alta dirección son evidentes poco después de incorporarse al mercado laboral, ya que suelen permanecer en puestos directivos de menor nivel más tiempo que los hombres".

Por su parte, Isidre March Chordà, catedrático del Departamento de Dirección de Empresas “Juan José Renau Piqueras", ha apuntado que los resultados "revelan una relación directa entre la marca personal y el éxito directivo, lo que indica una posible correlación entre una presencia efectiva en redes sociales profesionales y el acceso a puestos de alta dirección".

"Esta situación sugiere que los directivos con carreras exitosas obtienen mayor visibilidad en línea gracias a sus logros, más que a que su presencia virtual impulse su éxito profesional", ha agregado.

"Por este motivo, las mujeres se inclinan más por la administración pública y la educación, si bien estos sectores no siempre son su primera opción profesional, sino más bien una segunda opción tras la decepción por las limitadas oportunidades de ascenso en el sector privado", ha continuado Rosa M. Yagüe. EFE.

EFE

