El 8M llega marcado por fallos en pulseras, debate sobre el burka y un arranque de 2026 negro en violencia machista

El Ministerio del Interior registró 103.461 casos activos de mujeres víctimas de violencia de género bajo vigilancia policial a través del sistema VioGén, además de 53.716 casos en los que hay menores a cargo de las víctimas, reportó Europa Press. A este escenario se suma el asesinato de dos niños, presuntamente a manos de su padre, uno en Canarias y otro en la Comunidad Valenciana. Estas cifras refuerzan la preocupación de las organizaciones feministas, que este 8 de marzo vuelven a convocar manifestaciones en todo el país ante el incremento de la violencia machista, los problemas detectados en los sistemas de protección y el renovado debate acerca de los derechos y libertades en un contexto sociopolítico polarizado, según publicó Europa Press.

El Día Internacional de la Mujer en España se desarrolla este 2026 en medio de una serie de reivindicaciones sociales, denuncias por asesinatos de género y un ambiente de creciente tensión. Europa Press detalló que diez mujeres han sido asesinadas en lo que va de año en casos de violencia de género. Cinco de ellas habían presentado denuncias previas y cuatro de estas víctimas contaban con medidas judiciales en vigor. Por comunidades autónomas, Andalucía representa el territorio con mayor cantidad de feminicidios al inicio de este año, con tres casos; Comunidad Valenciana contabilizó dos, y Canarias, Extremadura, Galicia, Madrid y Navarra, uno cada una.

Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado (FGE) advirtió, a través de su memoria correspondiente al año 2024, sobre las deficiencias en el funcionamiento de las pulseras electrónicas para maltratadores. Según publicó Europa Press, el Ministerio de Igualdad solicitó recientemente mediante carta al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la Fiscalía reforzar la eficacia del Sistema Cometa, encargado de la gestión de estos dispositivos. En la carta se señaló el "mal uso" por parte de algunos inculpados, así como el incumplimiento de las obligaciones asociadas a la medida judicial, lo que ha elevado la preocupación respecto a la efectividad de los dispositivos de protección.

Entre los problemas detectados, el Ministerio de Igualdad expuso la existencia de órdenes de alejamiento por distancias inferiores a 350 metros, pese a que esa es la distancia mínima recomendada para asegurar una reacción adecuada del sistema. También alertó sobre los casos donde el domicilio del agresor se ubica dentro del área de exclusión establecida judicialmente, así como el deficiente nivel de cobertura de las pulseras en ciertas zonas donde residen o se desplazan víctima y agresor. Estas advertencias se producen tras las alertas lanzadas por la Fiscalía el año anterior respecto a las fallas técnicas y de uso en estos dispositivos.

La jornada del 8 de marzo incorpora, a las demandas habituales como la brecha salarial, la violencia machista o la conciliación, la controversia en torno al uso del burka y de otras prendas que cubren el rostro total o parcialmente. Europa Press informó que la cuestión cobró relevancia política y mediática este año tras la deliberación y posterior rechazo en el Congreso de una propuesta del partido Vox para prohibir dichas vestimentas. Este debate se enmarca en un contexto de discusión global sobre derechos y libertades, acentuado por el aumento de las tensiones en torno a Irán y el impacto de estos conflictos en el discurso político nacional. Durante el acto institucional por el 8M, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declaró que "los derechos de las mujeres y de las niñas nunca deben ser coartada para lanzar guerras que responden a otros intereses".

Las reformas legales aún pendientes y la agenda feminista también tienen un papel central este año. Entre las principales iniciativas destaca la futura ley contra la violencia vicaria, todavía en fase de elaboración por los ministerios de Igualdad, Justicia, Juventud e Infancia. Europa Press recogió declaraciones recientes de la ministra Ana Redondo, quien hizo referencia a la existencia de dificultades en la tramitación de la normativa: "A mí me hubiera gustado desde luego que eso ya estuviera, pero creo que es más importante que el texto sea un texto correcto técnicamente, jurídicamente intachable y que nos permita avanzar".

Otra de las leyes pendientes que sigue generando debate en el movimiento feminista se relaciona con la trata sexual y la abolición de la prostitución. Según publicó Europa Press, la delimitación conceptual de la prostitución como una forma de violencia contra las mujeres ha originado divisiones en el seno del colectivo, especialmente después de que el Ministerio de Igualdad anunciara la exigencia de este reconocimiento explícito como requisito para la obtención de subvenciones destinadas a programas de prevención e investigación en torno a las violencias contra las mujeres. Esta política ha despertado opiniones contrapuestas dentro del feminismo, con posturas que la consideran adecuada frente a voces que la ven como una imposición ideológica.

Las movilizaciones previstas para el 8 de marzo en Madrid reflejarán la diversidad de sensibilidades dentro del movimiento. Según detalló Europa Press, está prevista la realización de dos marchas simultáneas en la capital, a las 12:00 horas. El Movimiento Feminista de Madrid partirá desde Cibeles rumbo a la Plaza de España bajo el lema 'Frente a la barbarie patriarcal, feminismo internacionalista' y el sublema 'Ni veladas, ni explotadas, ni prostituidas'. Por otro lado, la Comisión 8M convocará desde Atocha hasta el metro de Sevilla, bajo el lema 'Feministas Antifascistas. Somos más. En todas partes'.

Las cifras y el clima social que rodea la conmemoración del Día Internacional de la Mujer retratan un país en el que, pese al avance de las políticas de igualdad y protección, persiste la preocupación por la falta de efectividad en determinadas medidas, la polarización en torno a cuestiones de género y la proliferación de discursos divergentes dentro del propio movimiento feminista, según reflejó Europa Press.