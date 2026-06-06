“Me hicieron sentir que mi vida importaba”: las historias que escuchó el papa León XIV en su visita al centro social CEDIA de Cáritas

Khadry, un migrante que ha contado su historia a Leon XIV.

El papa León XIV visitó este jueves el centro social CEDIA 24 horas de Cáritas en Madrid, donde escuchó en primera persona las historias de varias personas acogidas por la institución. Entre los testimonios más emotivos de la tarde destacaron los de Niurka, una joven cubana de 33 años que llegó al país embarazada de mellizos, y Khadry, un migrante senegalés que aterrizó en España en plena pandemia sin saber por dónde empezar. También tomó la palabra Alicia, voluntaria del Proyecto Esperanza, que acompaña a mujeres víctimas de trata en sus procesos de recuperación.

La visita se produjo apenas unas horas después de que el Pontífice defendiera, a bordo del avión en el que regresaba de su gira por África, que los Estados tienen derecho a regular sus fronteras, pero recordara que, cuando los migrantes llegan, “hay que tratarlos como seres humanos y no peor que a los animales”.

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Esta tarde, la primera de las visitas del Pontífice pasaba por el centro social CEDIA y más tarde, a las 20:00 horas, estará en la Plaza de Lima.

“Nadie se va con las manos vacías”

Antes de que los usuarios tomaran la palabra, el director del centro, Juanjo Gómez, ha leído un discurso ante el Pontífice en el que describió el perfil de quienes cruzan cada día la puerta del CEDIA: “Mujeres y hombres atravesados por las heridas de la calle: descartados, sin papeles, sin oportunidades de trabajo o sin residencia, con frecuencia con problemas de salud mental, adicciones y sin redes de apoyo de ningún tipo”. Más de 2.500 personas pasan anualmente por el centro, que cuenta con 70 voluntarios y educadores sociales y permanece abierto las 24 horas.

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Gómez ha explicado que el centro no exige nada a quien llama a su puerta. “Nadie se va con las manos vacías. Les damos lo que tenemos: acogida, escucha, cariño y, sobre todo, reconocemos la dignidad que nos confirió Dios a todos los hombres y mujeres al crearnos a su imagen y semejanza”, ha afirmado. El director subrayó también el significado de recibir la visita del Papa: “Nos emociona a la vez que nos motiva en nuestra labor este gesto tan evangélico de que los últimos sean hoy los primeros”.

León XIV ha llegado en papamóvil a la Nunciatura Apostólica en Madrid alrededor de las 14:17 horas, recibido entre aplausos y vítores de unas 600 personas que aguardaban fuera del perímetro de seguridad, según datos de los agentes desplegados en la zona.

“Tuve mucho miedo y angustia”

La primera en dirigirse al Papa fue Niurka Capaz. La joven relató cómo llegó a España desde Cuba embarazada, sin saberlo, de trillizos. Vino sin compañía. “Tuve mucho miedo y angustia porque no sabía cómo iba a ser nuestra vida, pero la Iglesia nos acogió”, ha dicho ante el Pontífice.

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Durante su intervención ha recordado el apoyo que recibió en el hogar Santa Bárbara, donde, según dijo, encontró algo más que asistencia. “En el hogar Santa Bárbara encontramos una familia”, ha afirmado. Estuvo acompañada de sus dos hijos, en brazos, nacidos en España y llamados Ares-Ezequiel y Atenea. “Han salido adelante gracias al cuidado de todas estas personas y la Iglesia. Gracias por ayudarnos a construir un futuro de fe y esperanza para nuestros hijos”, ha añadido.

Niurka Capaz. (REUTERS/Yara Nardi)

La historia de Khadry

Pero el momento más emotivo llegó justo después, con el testimonio de Khadry. El migrante senegalés cruzó el Atlántico en seis días antes de llegar a España durante la pandemia. “Me sentía perdido y solo. Había dejado todo atrás y no sabía por dónde empezar”, ha relatado ante León XIV, sin poder contener las lágrimas.

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Sin embargo, ha asegurado que encontró personas que cambiaron el rumbo de su vida. “Me hicieron sentir que mi vida importaba. Poco a poco volví a confiar”, ha explicado. Hoy tiene trabajo y aspira a devolver lo que recibió: “Quiero acompañar a otras personas que llegan como llegué yo”.

Por último, Khadry ha agradecido la cercanía del Pontífice: “Santo Padre, gracias por acercarse a las personas migrantes”. Al finalizar su intervención, se acercó a León XIV y le entregó una réplica de su tarjeta de residencia. “Representa años de espera, esfuerzo y esperanza”, ha concluido.

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