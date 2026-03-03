España

Jordi Cruz, chef Michelin, explica cómo hacer un arroz redondo “perfecto”: “Es una receta infalible y sencilla”

Sigue estos pasos para dominar una de las preparaciones más importantes de la gastronomía española

Jordi Cruz

El arroz es uno de los alimentos básicos en la dieta de la mayoría de personas gracias a su gran versatilidad y valor nutritivo. Este hidrato es considerado uno de los básicos de la cocina, por lo que, si quieres mejorar como cocinero, es esencial dominar este plato.

Jordi Cruz, uno de los chefs españoles más importantes y galardonado con tres estrellas Michelin, ha explicado en su cuenta de TikTok (@jordicruzof) cómo preparar el arroz. “Es sencillo, perfecto, infalible y de diez”, afirma el experto.

Guía de Jordi Cruz para preparar el arroz redondo

Para esta receta, el chef utiliza 500 gramos de arroz de grano redondo, pero puedes adaptar las cantidades en función de las personas que vayan a comer. Para obtener el resultado perfecto, debes seguir una serie de pasos.

  1. Lava el arroz. El primer paso es fundamental para tener un gran resultado. Se coloca en un bol con agua y se remueve suavemente, desechando el agua. Este proceso debe repetirse al menos dos o tres veces, hasta que el agua salga prácticamente limpia. Así se elimina el exceso de almidón y se consigue un grano más suelto tras la cocción. Una vez el agua esté clara, se escurre bien con ayuda de un colador.
  2. Proporción exacta de agua y sal. El arroz limpio se pasa a una cazuela. La proporción que recomienda el chef para este peso es muy precisa: 600 mililitros de agua y 5 gramos de sal para que el arroz esté sabroso.
  3. Primera cocción a fuego fuerte. Con la cazuela tapada, se lleva al fuego a máxima potencia durante cuatro minutos. Durante ese tiempo el agua comenzará a hervir y arrancará la cocción del grano.
  4. Cocción controlada a fuego bajo. Después de esos cuatro minutos en los que está el arroz cocinándose, se baja el fuego al mínimo y se mantiene así exactamente diez minutos, siempre con la tapa puesta. Este paso es clave para que el arroz absorba el agua de forma uniforme y quede en su punto.
  5. Dejar reposar. Transcurridos los diez minutos, se apaga el fuego y se deja reposar cinco minutos más, sin levantar la tapa en ningún momento. El vapor terminará de asentar la cocción y ayudará a que el grano quede suelto. Al destapar, el arroz estará completamente cocido, seco y separado, listo para utilizar en un salteado, como guarnición o para acompañar cualquier plato.
Esta es la guía para conseguir la paella perfecta

Errores comunes al cocer arroz y cómo evitarlos

Uno de los fallos más habituales al preparar arroz es removerlo durante la cocción, algo que rompe el grano y libera más almidón del necesario. Tampoco es recomendable destapar la cazuela antes de tiempo, ya que se pierde vapor y se altera el equilibrio de humedad. Otro error frecuente es utilizar una olla demasiado grande, lo que favorece una evaporación irregular.

Elegir un recipiente idóneo y mantener tiempos precisos marca la diferencia. Además, dejarlo reposar correctamente permite que el grano termine de asentarse y adquiera mejor textura. Controlar estos detalles convierte una elaboración sencilla en un resultado profesional.

