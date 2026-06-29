Cuándo empiezan las segundas rebajas de verano 2026 en Zara, Mango, H&M y El Corte Inglés

Imágenes de recurso de las rebajas de verano (María José López / Europa Press)

Las segundas rebajas de este verano de 2026 ya tienen fecha en el horizonte de los consumidores españoles. Tras el arranque escalonado de los descuentos estivales a finales de junio —con Inditex, H&M y El Corte Inglés entre las primeras en activar sus campañas—, la siguiente oleada de bajadas de precio, la más agresiva de la temporada, se espera para la última semana de julio.

Según los calendarios comerciales y las tendencias de los últimos años, las cadenas de moda lanzan una primera ronda de descuentos para activar las ventas y reducir el stock acumulado de la colección de primavera-verano. A medida que avanza julio y el volumen de prendas sin vender sigue siendo elevado, los porcentajes de reducción de precios se intensifican. Esto es lo que el sector conoce popularmente como segundas rebajas o, en algunos casos, terceras rebajas.

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La fase en la que los precios caen con mayor fuerza para liquidar el género antes de que lleguen los artículos de la nueva temporada otoño-invierno.

Inditex marca los tiempos

El grupo Inditex —propietario de Zara, Massimo Dutti, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Oysho y Lefties— comenzó sus descuentos de verano el pasado 24 de junio en sus canales digitales y el 25 en tienda física. En el caso de Zara, los descuentos se activaron en la aplicación móvil a las 21:00 horas y en la web a las 22:00 horas del día 24. Las demás marcas del grupo se adelantaron incluso un par de horas.

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Unas mujeres llevan bolsos de Zara, la marca insignia de la multinacional española de moda Inditex, en la Gran Vía de Bilbao, España, el 15 de marzo de 2025. (REUTERS/Vincent West/Foto de archivo)

El techo de descuento fijado por Inditex para esta temporada se sitúa en el 40% de reducción sobre el precio original, y la campaña se prolongará hasta agosto o fin de existencias en todas sus marcas. La segunda quincena de julio es el periodo en el que, históricamente, el grupo gallego aplica las bajadas adicionales sobre el stock restante.

La última semana de julio, en concreto, es la fecha que los expertos señalan como el momento en que los descuentos del grupo alcanzan su punto más alto.

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H&M y Mango, con descuentos desde antes de julio

H&M se adelantó al resto al activar su campaña de rebajas entre el 20 y el 23 de junio, con descuentos de hasta el 50% tanto en tienda física como en su plataforma digital. La cadena sueca, que cuenta con una fuerte presencia en España, aplica habitualmente una estrategia de descuentos progresivos, con los porcentajes aumentando con el paso de las semanas, lo que convierte la segunda mitad de julio en uno de los momentos de mayor interés para sus clientes.

Mango, por su parte, comenzó su campaña el 22 de junio con rebajas de hasta el 50% en todas sus líneas, y las extenderá durante julio y agosto. La firma barcelonesa también ofrece acceso previo a través de su programa de fidelización Mango Likes, que permite añadir prendas a la lista de deseos antes de que se apliquen los descuentos.

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Descuentos en todos los departamentos de El Corte Inglés

El Corte Inglés abrió su campaña oficial de rebajas de verano 2026 el 25 de junio, con una duración prevista hasta el 31 de agosto. La dinámica de estos grandes almacenes sigue un modelo de reducción progresiva —sin necesidad de llamarlo explícitamente “segundas rebajas”— en el que los porcentajes de descuento crecen a medida que avanza el verano. La segunda mitad de julio concentra, por norma general, las mayores oportunidades en sus distintas secciones.

Más allá de la moda

Las rebajas de verano 2026 van mucho más allá del textil. En perfumería y cosmética, Kiko Milano y Sephora aplican descuentos de hasta el 50%, mientras que Primor opera en dos fases con reducciones que pueden alcanzar el 85% al final de su periodo de rebajas, previsto para principios de agosto. En óptica, Óptica 2000 ofrece hasta un 50% en gafas de sol seleccionadas durante julio y agosto.

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En el ámbito deportivo, Decathlon mantiene activas sus promociones estivales en una amplia gama de productos. En calzado, Foot Locker y The North Face aplican descuentos de hasta el 50% y el 40%, respectivamente. Las plataformas de venta online Zalando, Merkal y Zapshop también suman sus propias campañas de descuento.