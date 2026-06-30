Las “llamas de gran intensidad y explosiones” de un incendio declarado en una zona industrial de Cehegin (Murcia) dificultan su control

La zona industrial situada en la calle Begastri de Cehegin, Región de Murcia. (Captura Google Maps)

Desde la madrugada de este martes, los servicios de emergencia de la Región de Murcia trabajan en el control del incendio declarado en una empresa con productos químicos de Cehegin, donde las “llamas de gran intensidad y explosiones” dificultan las labores de extinción de los bomberos, según de talla el Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 re la comunidad autónoma.

En un comunicado, detallan que desde las 4:45 horas, han llegado numerosas llamadas alertando del incendio en la calle Begastri. La Policía Local ha informado de que el incendio no afecta a un desguace, como creían en un primer momento, sino a una empresa que, “al parecer, alberga productos químicos, sin que por el momento haya podido ser identificada debido a la intensidad del fuego”, detallan.

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En las labores de extinción y seguridad intervienen bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS), agentes de la Policía Local de Cehegín y de la Guardia Civil.

Los servicios de emergencia trabajan en un incendio de industria en Cehegin. (Región de Murcia)

Por el momento, no se ha informado de la existencia víctimas. Tampoco de las causas que han podido provocar el incendio.