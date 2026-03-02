España

Jordi Cruz, chef Michelin: “Para unas alitas de pollo más crujientes, las paso por una capa de maicena y las cocino en airfryer”

El cocinero de ABaC, con tres estrellas Michelin, nos cuenta sus secretos para unas alitas más jugosas y crujientes sin pasarnos con el aceite

Receta de alitas de pollo
Receta de alitas de pollo en freidora de aire de Jordi Cruz (Montaje Infobae)

Las alitas de pollo son uno de los platos más habituales en reuniones de amigos, aperitivos y picoteos, una delicia que puede acompañarse de salsas o especias y que se convierte en un auténtico placer indulgente. Jordi Cruz, chef Michelin y jurado de MasterChef, nos propone una receta facilísima que mejora este clásico de la comida rápida dándole más sabor y haciéndola más ligera. El cocinero catalán ha compartido el paso a paso a través de su cuenta de Instagram, mostrando a sus seguidores todos los secretos de sus alitas de pollo maceradas.

El toque diferencial de la receta está en el macerado, una mezcla de aceite de oliva, miel, salsa de soja, pimienta negra, sal, hierbas provenzales, ajo en polvo, pimentón dulce de la Vera y un punto de shichimi togarashi que aporta picante. Para quienes no tengan especias japonesas, podemos sustituirlo por pimentón picante. Es fundamental impregnar bien las piezas en el macerado y dejar reposar las alitas tapadas al menos una noche, para que absorban todo el sabor de la mezcla de ingredientes.

Sobre los métodos de cocción, Jordi Cruz detalla que su preferido es la freidora de aire, un método rápido, limpio y ligero que nos dejará unas alitas crujientes y jugosas. En caso de elegirlo, tendríamos que cocinarlas a 185-190 ℃ durante 15 minutos, con un acabado de 5 minutos a 200 ℃. Otra opción es saltear las piezas en sartén aproximadamente 15 minutos, o bien, asarlas en horno precalentado a 195 ℃ por 25-30 minutos.

Además, el chef comparte el truco de los profesionales para conseguir una piel aún más dorada: “Se pueden pasar un poco por maicena bien escurridas si os gusta ese toque más crujiente”, asegura en su publicación. El resultado es una alita crujiente, jugosa y con un toque picante irresistible, perfecta para disfrutar con amigos o darte un homenaje en una ocasión especial.

Receta de alitas de pollo marinadas y crujientes de Jordi Cruz

Las alitas de pollo marinadas se preparan mezclando las piezas con una marinada de miel, soja, especias y un punto de picante, dejándolas reposar para que absorban todos los aromas. Después, se cocinan al horno, en sartén o en air fryer hasta conseguir una piel dorada y crujiente, con carne jugosa en el interior.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 24 horas y 30 minutos (incluye marinado)
    • Preparación activa: 10 minutos
    • Cocción: 15 a 30 minutos, según el método elegido

Ingredientes

  • 1 kg de alitas de pollo
  • 25 ml de aceite de oliva
  • 25 g de miel
  • 25 g salsa de soja
  • 1 g de pimienta negra molida
  • 10 g de sal
  • 3 g de hierbas provenzales
  • 5 g de ajo en polvo
  • 5 g pimentón de la Vera dulce
  • Sichimi togarashi, chile o pimentón picante
  • Opcional: maicena para rebozar ligeramente

Cómo hacer alitas de pollo marinadas y crujientes, paso a paso

  1. Mezcla todos los ingredientes de la marinada: aceite, miel, soja, pimienta, sal, hierbas, ajo en polvo, pimentón y el toque picante.
  2. Añade las alitas de pollo y remueve para que se impregnen bien por todos lados.
  3. Tapa y deja marinar en la nevera durante al menos 24 horas. Esto es clave para que el sabor penetre bien.
  4. Si buscas un acabado extra crujiente, escúrrelas ligeramente y pásalas por maicena antes de cocinarlas.
  5. Cocina las alitas:
    1. En air fryer: coloca las alitas en la cesta, sin amontonar. Programa a 190°C durante 15 minutos. Sube a 200°C y cocina 5-10 minutos más, hasta que doren a tu gusto.
    2. En sartén: saltea las alitas a fuego medio-alto unos 15 minutos, girándolas para que se doren de forma uniforme.
    3. En horno: precalienta a 195°C y asa las alitas entre 25 y 30 minutos, removiendo a mitad de cocción para que queden bien doradas.
  6. Sirve inmediatamente, espolvorea un poco más de sichimi togarashi o chile si te gusta el picante intenso.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

4 porciones generosas (aprox. 12-16 alitas

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 320-350 kcal
  • Proteínas: 20-22 g
  • Grasas: 22-25 g
  • Hidratos de carbono: 5-9 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En nevera, en recipiente hermético, hasta 3 días. Para mantener la textura crujiente, recalienta en horno o air fryer.

