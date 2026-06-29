Una gasolinera de Ribadeo (Galicia) suministra diésel mezclado con gasolina 95 durante más de cuatro horas: “Nos hacemos responsables de las averías derivadas de este incidente”

Logotipo de la petrolera española Repsol en una gasolinera de Vecindario, en la isla de Gran Canaria, España, 9 de enero de 2026. REUTERS/Borja Suarez/Foto de archivo

La estación de servicio Repsol El Jardín, ubicada en Ribadeo (Lugo), distribuyó el pasado sábado durante más de cuatro horas un combustible adulterado a sus clientes. Y es que lo que el surtidor indicaba como gasolina 95 contenía en realidad una mezcla con gasóleo. El error afectó a todos los vehículos que repostaron entre las 12:49 y las 17:19 horas. La gasolinera ha reconocido públicamente su responsabilidad a través de un comunicado en redes sociales.

El origen del problema estaba en el momento en el que se rellenaron los depósitos de la gasolinera. Según ha explicado el propio establecimiento, fue “un error en la descarga de combustible del camión cisterna” que surtió a la estación y provocó que el diésel se mezclara con la gasolina 95. El fallo pasó inadvertido durante más de cuatro horas, tiempo en el que decenas de conductores llenaron sus depósitos con un carburante que no correspondía al que pagaban.

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La Asociación de Comerciantes Industriales de Servicios y Autónomos (ACISA) de Ribadeo ha sido la encargada de comunicar lo ocurrido a la población local, con el objetivo de que los afectados pudieran reaccionar a tiempo antes de que sus vehículos sufrieran daños mayores.

Qué pueden hacer los afectados

La gasolinera Repsol El Jardín ha establecido un protocolo para quienes se pararan a repostar entre las 12:49 y las 17:19 horas del sábado, 27 de junio. El primer paso que recomiendan es dar parte al seguro para solicitar asistencia en carretera cuanto antes, sin esperar a que el motor sufra daños graves.

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Después, los afectados deben rellenar un formulario disponible en la web del establecimiento, tras lo cual la gasolinera se pondrá en contacto con ellos para dar la información de la póliza y aclarar cualquier duda".

La empresa de gas y electricidad Repsol ha hecho público su balance y ha presentado un beneficio neto de 603 millones de euros, lo que ha representado una caída del 62,9% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Unas cifras que están marcadas por la volatilidad, los menores precios del crudo y márgenes de refino y química y el apagón eléctrico, que azotó las cuentas en 175 millones de euros. (Fuente: Europa Press / Repsol)

Además, la gasolinera ha confirmado que recurrirá a las grabaciones de sus cámaras de seguridad para identificar los vehículos que repostaron en ese tramo horario mediante la lectura de matrículas, de modo que ningún afectado quede sin respaldo documental por no haber guardado el comprobante.

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Por su parte, el establecimiento no ha eludido su responsabilidad. “Pedimos disculpas sinceras a todos los afectados. Nos hacemos responsables de las averías derivadas de este incidente”, recoge el comunicado publicado en su perfil de Instagram, que cierra con la frase: “Lamentamos profundamente las molestias”.

Qué implica llenar el depósito con la mezcla equivocada

La -relativa- buena noticia es que el error de llenar un motor de gasolina con diésel tiene consecuencias menos graves que el supuesto contrario. Este caso puede provocar fallos en el funcionamiento del motor y arranques deficientes, pero en varios casos basta con vaciar y limpiar el depósito para solucionar el problema sin que haya daños permanentes en el motor. La situación inversa, introducir gasolina en un motor diésel, suele derivar en averías de mayor calado y reparaciones más caras.

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Aun así, cualquier conductor que haya circulado con esa mezcla en el depósito ha podido experimentar pérdida de potencia, tirones o incluso la parada total del motor en plena carretera, con los riesgos de seguridad vial que eso conlleva.