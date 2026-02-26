Rebeca Rodríguez, psicóloga, explica cómo eligen los therians su animal: “No se creen animales, sino que su vivencia interna se identifica más a la de ellos”

Un joven de 17 años de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), que se identifica con un lobo gris albino (EFE)

En las últimas semanas, los therians se han convertido en un tema central en redes sociales y otras plataformas digitales. Aunque la subcultura no es reciente, su irrupción desde Argentina ha provocado movilizaciones y expectación en diversas ciudades de España. Tanto en Madrid como en Barcelona, miles de personas se congregaron la semana pasada con la intención de encontrar a algún miembro del colectivo.

De hecho, en la capital catalana, la ausencia de ellos llevó a la Guàrdia Urbana a solicitar la intervención de los Mossos d’Esquadra para desalojar a cerca de 3.000 asistentes, situación que derivó en enfrentamientos y la detención de cuatro personas, tres de ellas menores de edad. La popularidad del fenómeno ha ido acompañada de reacciones de desconcierto y burlas en internet, donde se cuestionan los motivos que llevan a alguien a identificarse como therian. Quienes forman parte de este grupo suelen llevar máscaras o accesorios que evocan animales, entre ellos zorros, perros, gatos, aves o reptiles.

Igualmente, su popularidad ha hecho que muchos se cuestionen si esta decisión debe ser estudiada por psicólogos o si merece algún diagnóstico clínico. No obstante, este fenómeno se fundamenta en una conexión psicológica o espiritual con un animal. En este sentido, Rebeca Rodríguez ha publicado un video en su perfil de TikTok (@rebecarodriguezp8), donde ha explicado qué es ser un therian.

“Es muy normal que os suene extraño”

La psicóloga extremeña ha detectado que “en redes sociales se está hablando mucho sobre los therians”. Por esto mismo ha querido definir “¿qué son los therians?”, cuestiona a sus seguidores. Como se expone en Malagrava Psicología, una clínica del psicólogo general Pep Malagrava Rigo, “en el ámbito de la psicología, el concepto de identificación se erige como un pilar fundamental para comprender los procesos mediante los cuales los individuos se relacionan con su entorno social y desarrollan su identidad personal”.

En este sentido, Rodríguez ha expuesto que “los therians son las personas que se sienten identificadas con algún animal”, lo que hace que puedan adoptar características y comportamiento de ellos. Sin embargo, “esto no significa que literalmente crean que son animales, sino que su identidad o vivencia interna se identifica más con la de ese animal, ya sea esto mental, emocional o espiritualmente”, ha matizado.

Asimismo, la especialista ha determinado que hay una cosa “importante: tener esta identificación no quiere decir que haya ningún trastorno ni ningún tipo de problema mental”. Así, pese a que “es muy normal que os suene extraño y que haya muchísimas preguntas sobre esto” al ser un fenómeno relativamente nuevo, la psicóloga Rodríguez determina que “entenderlo desde la diversidad humana ayuda a promover el diálogo y a evitar tanto el estigma”, concluye.

