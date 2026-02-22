Los psicólogos afirman que los ‘therians’ no tienen un trastorno y explican el fenómeno como una búsqueda de identidad: “Lo vimos con los emos o los punks”

Su forma de percibirse como animal atraviesa el modo en que se mueve, siente y se relaciona con el entorno. En ese camino enfrenta prejuicios y miradas hostiles, pero también encuentra libertad y un fuerte sentido de pertenencia

Aunque no es algo nuevo, en las últimas semanas, internet y las redes sociales se han llenado de vídeos de personas caracterizadas como animales. Con máscaras o accesorios de zorros, perros, gatos y algún pájaro o reptil, el fenómeno therian ha dado la vuelta al mundo, causando sorpresa y confusión.

Estas personas se identifican, en el plano psicológico o espiritual, con un animal no humano, por lo que imitan su estética y en ocasiones también sus comportamientos. Como suele ocurrir con otros fenómenos que se viralizan rápidamente en comunidades digitales, los therian han generado ya miles de memes, aunque también controversia, dudas e incluso prejuicios.

Algunas personas creen que tras esta tendencia se encuentra un asunto relacionado con la salud mental, algo que los psicólogos descartan: “No es un trastorno porque no está reconocido por The American Psychiatric Association y tampoco está en el DSM-5, que es el libro que nosotros utilizamos para diagnosticar”, apunta la psicóloga Andrea Anaya a través de sus redes sociales (@andreaanayaalos en TikTok). Sin embargo, matiza: “Que algo no sea diagnosticable no significa que no merezca un análisis clínico”.

Fin (nombre ficticio), un joven de 17 años de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), que se identifica con un lobo gris albino, hace nueve años que forma parte de la comunidad 'therian'. (Enric Fontcuberta/EFE)

¿Qué es el fenómeno ‘therian’?

“Desde hace algunos días, Internet está lleno de jóvenes y adolescentes en su mayoría, pero también adultos, usando máscaras de animales, actuando como ellos y diciendo que lo son”, explica Anaya. Rebeca Rodríguez, otra psicóloga que ha utilizado sus plataformas para hablar de esta cuestión (@rebecarodriguezp8) señala que “esto no significa que literalmente crean que son animales, sino que su identidad o vivencia interna se identifica más con la de ese animal, ya sea esto mental, emocional o espiritualmente”.

La experta en salud mental, al igual que Anaya, matiza que “tener esta identificación no quiere decir que haya ningún trastorno ni ningún tipo de problema mental”. En este sentido, destaca que es importante que, aunque el fenómeno genere extrañeza y muchas preguntas, se entienda “desde la diversidad humana” con el objetivo de “promover el diálogo y evitar tanto el estigma”.

Anaya destaca que tampoco debe verse el fenómeno therian, como algunos apuntan, como una especie de cosplay —actividad representativa y artística que consiste en recrear la apariencia de personajes específicos a través de accesorios y vestimenta; pueden ser protagonistas de cómics, animes, videojuegos, películas...— sino que “para ellos es su identidad”. Así, “es una subcultura”.

¿Cuándo ser ‘therian’ puede ser un problema?

Maga, la psicóloga que se encuentra tras el perfil Pochoclo Profiling (pochocloprofiling en TikTok) apunta que, en la mayoría de los casos, “ser therian funciona como una exploración de la identidad, una búsqueda de pertenencia a una comunidad e incluso como una forma de regulación emocional”, pilares fundamentales durante una etapa de crecimiento como es la adolescencia. “En el pasado lo vimos con los pokemones, los emos, los hippies, los punks... La forma cambia, pero la necesidad psicológica de encontrar identidad y pertenencia es la misma”.

Anaya, apuntando a que a través de este fenómeno sí puede realizarse un análisis clínico sin que esto signifique que tras él hay un trastorno, señala que “lo que estamos viendo es una generación que se siente desconectada, que está en una búsqueda y exploración de la identidad, tiene una fortísima necesidad de pertenencia y está construyendo su self a través de símbolos”.

El fenómeno therian permite a estas personas precisamente eso: explorar su propia identidad y sentirse parte de un grupo. “Los adolescentes siempre han experimentado [esta búsqueda de identidad], lo que pasa es que ahora lo hacen enfrente de millones de personas y esto nos incomoda”, explica la psicóloga con respecto a la viralización de estos contenidos y la controversia que han generado.

En ocasiones, el animal con el que se siente dicha identificación puede funcionar como un símbolo psicológico: “’Soy un lobo’ puede significar ‘me siento solitario, protector o incluso diferente’”. Maga apunta a que estas dinámicas de exploración son “completamente normales” durante la adolescencia y la joven adultez.

El problema aparece cuando hay una disociación, una identificación extrema o un aislamiento: “Si hay pérdida de contacto con la realidad, aparecen delirios o la identidad está generando un aislamiento extremo, entonces ya no estamos hablando de cultura digital, sino de un caso clínico”, explica Anaya. En esto coincide Maga: “El problema sería si esa identidad genera sufrimiento, aislamiento o desconexión con la realidad”.

En este sentido, la psicóloga Anaya subraya que el entendimiento de este fenómeno debe realizarse a través de una pregunta clave: “¿Qué parte humana no están pudiendo integrar?“. Así, cuando esta identificación se produce por la incapacidad de la persona de pertenecer a un grupo o de entender su propia personalidad, tras el fenómeno therian podría esconder un intento de huida o de alternativa al considerarse que no se encaja con lo socialmente aceptado. ”No se trata de burlarse, pero tampoco de romantizar o incluso replicar todo lo que aparece en redes".