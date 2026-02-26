Andrea Anaya, psicóloga, sobre el fenómeno de los therians: “Ni trastorno ni enfermedad mental, pero merece un análisis clínico”

¿Qué es el fenómeno Therian? (Infobae Argentina)

Los therians han revolucionado las redes sociales y las plataformas digitales durante las últimas semanas. Pese a que no es un movimiento nuevo, su llegada desde Argentina ha generado el alboroto en las calles españolas. De hecho, las dos concentraciones organizadas en Madrid y Barcelona reunieron a miles de personas en las calles, en busca de algún therian. La ausencia de ellos en la capital catalana hizo que la Guàrdia Urbana solicitase apoyo a los Mossos d’Esquadra para desalojar a las 3.000 personas del encuentro, dejando a cuatro detenidos -tres de ellas menores- al crearse un enfrentamiento con los agentes.

Este fenómeno ha creado curiosidad y desconcierto, a la par que ha generado burlas en redes sociales sobre los motivos por los que alguien se identificaría con uno. Recordemos que los therians utilizan máscaras o accesorios que representan animales, como zorros, perros, gatos, aves o reptiles. El motivo: se identifican psicológica o espiritualmente con dicho animal, por lo que deciden adoptar su apariencia y, como en algunas ocasiones, su conducta.

Asimismo, su popularidad también ha hecho que muchos se cuestionen si esta decisión debe ser estudiada por psicólogos o si merece algún diagnóstico clínico. En este sentido, la psicóloga Andrea Anaya ha publicado un video en su perfil de TikTok (@andreaanayaalos), donde ha asegurado que aquellos que se autoproclaman como therian no tienen ninguna “enfermedad mental”.

Los therians pertenecen a “una generación que se siente desconectada”

Según Andrea Anaya, “desde hace algunos días, Internet está lleno de jóvenes y adolescentes en su mayoría, pero también hay adultos, usando máscaras de animales, actuando como ellos y diciendo que lo son”. La especialista recalca que no hay que confundir este comportamiento con el “cosplay”, ya que “para ellos es su identidad”. A diferencia de otros fenómenos sociales, Anaya subraya que, al formar parte de su personalidad, “no es un diagnóstico psicológico ni psiquiátrico”.

Tal y como explica, “el fenómeno therian es una subcultura donde las personas reportan tener una identidad vinculada a un animal específico llamado theriotype”. De este modo, Anaya insiste en que “no es un trastorno porque no está reconocido por The American Psychiatric Association y tampoco está en el DSM-5, que es el libro que nosotros utilizamos para diagnosticar”. A pesar de esta aclaración, la profesional matiza que el hecho de que “algo no sea diagnosticable no significa que no merezca un análisis clínico”, afirma.

En este sentido, la especialista sostiene que los que se han identificado con un theriotype pertenecen a “una generación que se siente desconectada, que está en una búsqueda y exploración de la identidad, tiene una fuertísima necesidad de pertenencia y que está construyendo su self a través de símbolos”, determina. Por este motivo, para la psicóloga, este fenómeno no es nada nuevo por el simple hecho de que “los adolescentes siempre han experimentado; lo que pasa es que ahora lo hacen en frente de millones de personas y eso nos incomoda”.

María Becerra opinó sobre el fenómeno de los therians

Igualmente, la experta contempla una posible “disociación leve ya normalizada”, así como “un refuerzo grupal online y una identidad amplificada por el algoritmo e incluso por tu hate”. Sin embargo, establece límites claros para identificar cuándo deja de tratarse de una expresión cultural: “Ojo, si hay pérdida de contacto con la realidad, aparecen delirios o la identidad está generando un aislamiento extremo, entonces ya no estamos hablando de cultura digital, estamos hablando de un caso clínico”, agrega.

De esta manera, Anaya sostiene que el animal elegido por cada therian funciona como un “símbolo psicológico”. “‘Soy un lobo’, puede significar: me siento solitario, protector o incluso diferente”. Por este motivo, de acuerdo con la psicóloga, el análisis debe ir más allá de la literalidad y centrarse en el significado subjetivo que cada individuo otorga a su identificación animal.

Así, “no se trata de burlarse, pero tampoco de romantizar o incluso replicar todo lo que aparece en redes”, añade. Ahora la cuestión central para los profesionales de la salud mental no radica en determinar sino en “¿qué parte humana no están pudiendo integrar?”, concluye.