España

España, por debajo de la media europea en digitalización, pero con preferencia por la IA: la redacción de textos es lo más usado

Las principales tareas que los trabajadores en la Unión Europea realizan con inteligencia artificial son las relacionadas con la redacción y la traducción de textos

Por Carolina Viciano

Guardar
Digitalización documental en el ámbito
Digitalización documental en el ámbito laboral

El uso de dispositivos electrónicos en el espacio de trabajo es una realidad a gran escala. En el marco de la Unión Europea, el 90% de los trabajadores emplean alguno de estos aparatos a lo largo de su jornada laboral, ya sean ordenadores, móviles o cualquier software de ofimática. De entre estos 9 de cada 10 europeos, el 30% utiliza la inteligencia artificial para desempeñar su trabajo, especialmente en tareas que implican la redacción, traducción y lectura de textos. No obstante, hay disparidad entre países, sectores y cargos.

El país austríaco concentra un mayor uso de toda la tecnología que recoge el estudio, seguida de Suecia y Dinamarca. Mientras que España se sitúa por debajo de la media europea en las distintas categorías estudiadas: el 69% de españoles emplean ordenadores en los espacios de trabajo (frente al 80,2% de la UE), el 73,8% usan móviles (75,7% en la UE), el 68% recurren a algún software en la oficina (70,4% en la UE), el 65% utilizan plataformas de comunicación (igual que en la UE) y el 29,1% echan mano de la IA en el trabajo (en la UE son el 29,9% de la población).

El resultado de esta encuesta revela el uso generalizado de las pantallas para realizar tareas en la rutina laboral de los ciudadanos europeos y una presencia de la IA cada vez mayor. Son tan solo el 6% de la población activa en la UE quienes no utiliza herramientas digitales y son ajenos a cualquier sistema que monitorice su productividad. España encaja en el grupo de países del sur, junto a Grecia, Bulgaria y Rumanía, con menor digitalización y más trabajadores que no usan herramientas digitales o solo emplean móviles.

Sin embargo, la disparidad entre trabajadores de la UE también se ve repercutido por el nivel educativo: la mitad de los empleados con baja educación no usan dispositivos digitales o solo emplean móviles, frente a menos del 10% de los profesionales altamente cualificados. En cuanto al sector, los empleos de oficina muestran niveles más elevados del uso de los entornos digitales y la inteligencia artificial.

La redacción de textos con IA es el uso preferente de los trabajadores de la UE

El uso de la inteligencia artificial en los entornos laborales de la Unión Europea aumenta conforme se consolidan distintas tecnologías. Actualmente, el 30% de los trabajadores de la UE emplea la IA a través de chatbots basados en grandes modelos lingüísticos (LLM) para realizar tareas vinculadas con textos. La principal herramienta es ChatGPT, seguida de lejos de Copilot y Gemini; así como el dispositivo donde suele utilizarse es personal con cuentas propias.

Gráfico: El 30% de los trabajadores de la UE emplea IA en sus tareas

El 30% de los trabajadores de la UE emplea IA en sus tareas

Destaca de entre estas actividades la redacción con IA, utilizada un 65% de las veces. No obstante, se recurre a la inteligencia artificial de manera dispar entre las regiones europeas: el norte y centro europeo la usan más que los países del sur, así como los empleos de oficina más que los trabajadores de otros sectores. Todas las variables estudiadas plantean a los investigadores cuestiones como la afección en el bienestar de los europeos y la dinámica laboral en términos de privacidad, autonomía e intensidad del trabajo.

El Centro Común de Investigación (JRC) y la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea ha realizado la primera encuesta sobre el uso de herramientas digitales en el ámbito laboral que abarca a los países de la Unión Europea. Para recabar la información, se ha encuestado a 70.316 trabajadores de 27 Estados miembros entre 2024 y 2025.

Gestión algorítmica y monitoreo digital para medir el rendimiento de los trabajadores

La Comisión Europea y el JRC, a través de la encuesta sobre los usos de las pantallas y la IA en los puestos de trabajo, han determinado que los trabajadores están cada vez más monitoreados por sus empleadores. En total, las empresas hacen un seguimiento del 37% de los ciudadanos en sus espacios de trabajo, aunque los métodos varían según el sector.

En el ámbito de los transportes, la construcción o la industria manufacturera se vigila el horario laboral en su conjunto de los trabajadores; mientras que en el mundo de las finanzas, la administración pública y el sector TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) se recurre a censar las horas de entrada y salida del puesto de trabajo.

Sin embargo, es poco frecuente el monitoreo del uso de internet o de las llamadas telefónicas durante las horas de trabajo, de igual manera que el uso de cámaras de seguridad para observar a los trabajadores o el rastreo de la ubicación cuando hacen uso de los vehículos de empresa, este último más común en los países de Europa Central y Oriental.

El objetivo tras el monitoreo de los empleados no es otro que el aumento del rendimiento. En esta línea, ha ganado terreno el uso de algoritmos para evaluar y adjudicar las tareas que deben hacer los trabajadores de forma automática. Esta realidad afecta al 24% de los asalariados, sobre todo, de países como España, Polonia, Irlanda y Rumanía, los cuales presentan las mayores cuotas.

Matemáticos, físicos y expertos en inteligencia artificial y digitalización se convierten en objeto de deseo de los bancos.

No obstante, un mayor uso de herramientas digitales para monitorear y adjudicar las tareas, según el informe de la Comisión Europea y el JRC, se traduce en unas peores condiciones de trabajo en muchos casos: más estrés y menos autonomía. Por este motivo, la investigación aboga por acciones coordinadas entre “interlocutores sociales y los responsables políticos” con tal de asegurar que la digitalización del trabajo sea “económicamente beneficiosa y socialmente responsable”.

Temas Relacionados

Consumo DigitalNuevas TecnologiasInteligencia ArtificialUnión EuropeaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Aprender, pero no solo: los padres buscan que el colegio de sus hijos tenga una educación emocional y más conectada con la realidad

Muchos padres cambian de residencia para estar más cerca del colegio que quieren para sus hijos

Aprender, pero no solo: los

Las posibles casas del príncipe Andrés si le expulsan de Royal Lodge: del antiguo hogar de Harry y Meghan a una propiedad en Transilvania

La presión de la familia real y la falta de recursos obligan al hermano de Carlos III a buscar otras opciones fuera de su entorno habitual

Las posibles casas del príncipe

Una Universidad Complutense en grave crisis económica destina 265.000 euros para trasladar cadáveres a su centro de estudio médico

Tras el préstamo de 34,4 millones de la Comunidad para pagar nóminas, la institución tiene que seguir con su día a día. Busca una empresa que le traslade los cuerpos de los donantes que van a su centro especial para fines docentes y científicos

Una Universidad Complutense en grave

Los bancos congelan las fusiones tras la opa fallida de BBVA, pero se preparan para acometerlas a medio plazo: “Una entre Sabadell y Unicaja es posible”

Sabadell, Unicaja, Kutxabank, Ibercaja y Abanca entran en el radar de los analistas como futuros protagonistas de operaciones corporativas que buscan escalar posiciones y reforzar la competencia en el sector

Los bancos congelan las fusiones

Quién es Byung-Chul Han, el premio Princesa de Asturias que mintió a sus padres para dedicarse a la filosofía y que algunos tachan de ser “Mr. Wonderful progre”

El también teólogo cristiano que ha criticado la sociedad de trabajo y rendimiento y el exceso de positividad recoge este viernes el galardón de Comunicación y Humanidades 2025 en Oviedo

Quién es Byung-Chul Han, el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia española se declara

La Justicia española se declara incompetente para ejecutar una sentencia dictada por un tribunal federal de Nueva York contra Venezuela

La Justicia deniega la nacionalidad española a tres personas que alegaban discriminación al ver que sus familiares sí la consiguieron con documentos similares

El DNI permanente dejará de existir: esta es la fecha límite para renovarlo

El Gobierno se mete en la guerra Rosalía-Almeida por lo ocurrido en Callao: “Veo bien que el alcalde sea consciente de lo que él mismo ha provocado”

El personal laboral de Defensa recibirá 2.400 euros más en las nóminas de noviembre y diciembre

ECONOMÍA

Los bancos congelan las fusiones

Los bancos congelan las fusiones tras la opa fallida de BBVA, pero se preparan para acometerlas a medio plazo: “Una entre Sabadell y Unicaja es posible”

El horario de invierno aumenta la productividad y el del verano el consumo pero ¿cuál es mejor para los trabajadores?: “Propicia que recibamos más luz”

Números ganadores de la lotería 6/49 de este 22 de octubre

Los trabajadores migrantes mejoran la productividad en la agricultura, la hostelería y la construcción, según un estudio

Más del 60% de los españoles reconocen comprar ofertas en los supermercados por no llegar a fin de mes

DEPORTES

Vivió en un orfanato donde

Vivió en un orfanato donde abusaron de él y jugó con el Atlético de Madrid y el Barça hasta que las drogas acabaron con su carrera: la historia de Julio Alberto

Colate, nuevo presidente del CD Badajoz: un rostro mediático ante el caos interno del club

Rob Rensenbrink, el ‘hombre serpiente’ que casi le roba a Argentina el Mundial del 78

Raúl Fernández consigue su primera victoria en MotoGP: eclosión en el momento justo

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos