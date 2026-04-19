Unos arqueólogos españoles descubren en Egipto una tumba romana de hace 1.600 años: una momia estaba enterrada con ‘La Ilíada’ de Homero

Imagen de las momias descubiertas. (EFE)

Una misión arqueológica española, integrada por expertos de la Universitat de Barcelona y el Institut del Pròxim Orient Antic (IPOA), ha descubierto en Al Bahnasa, en la provincia egipcia de Minya, una tumba romana de aproximadamente 1.600 años de antigüedad. El hallazgo comprende varias momias, una de las cuales portaba un papiro con un fragmento del segundo libro de La Ilíada de Homero, concretamente el conocido como “Índice de los Buques”. Entre los objetos arqueológicos recuperados figuran tres lenguas de oro y una de cobre, materiales vinculados a antiguos rituales funerarios.

El equipo, bajo la dirección de las doctoras Maite Mascort y Esther Pons Mellado, ha colaborado estrechamente con la Universidad de El Cairo y autoridades egipcias. El lugar de la excavación, Al Bahnasa —identificado con el histórico Oxirrinco—, se sitúa a unos 190 kilómetros al sur de El Cairo.

La principal aportación del hallazgo radica en la excepcional unión de elementos culturales y materiales: la presencia de un texto literario griego en contexto funerario romano resulta sumamente infrecuente en Egipto. El ministro egipcio de Turismo y Antigüedades, Sherif Fathy, ha subrayado en un comunicado que este descubrimiento “se suma a una serie de hallazgos recientes en Minya y refleja la riqueza y diversidad de la civilización egipcia a lo largo de las eras”. Por su parte, Hesham el-Leithy, secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades, ha apuntado que este yacimiento “aporta nuevas visiones sobre los rituales funerarios en la ciudad de Al Bahnasa durante las épocas grecorromanas”.

La exploración ha permitido identificar una infraestructura funeraria compuesta por tres cámaras de piedra caliza, situadas junto al Mormant Ptolemaico número 67. En la cámara subterránea número 65 se han hallado momias de época romana y sarcófagos de madera decorados, aunque muchos de estos restos presentan un estado de deterioro debido a los saqueos llevados a cabo en la antigüedad. Entre los objetos recuperados en las distintas cámaras figuran restos humanos calcinados, huesos de bebés, la cabeza de un felino envuelta en tela y estatuillas de Harpócrates y Cupido realizadas en terracota y bronce. También se han descubierto jarras de piedra que se utilizaban para almacenar restos humanos y animales.

Restos arqueológicos de La Rambla de Barcelona. (Europa Press)

Instrumentos rituales para comunicarse en el más allá

Uno de los elementos que más atención ha suscitado por parte de los expertos son las lenguas de oro y de cobre, consideradas instrumentos rituales diseñados para facilitar la comunicación de los difuntos en el más allá, según las creencias de la época. Algunas han sido halladas adheridas a las momias mediante pan de oro y se encontraban junto a los sarcófagos de madera pintados, todos ellos datados en época romana.

El trabajo realizado por la misión hispano-egipcia se ha visto condicionado por el daño ocasionado por los saqueadores, lo que ha limitado el grado de conservación de los vestigios, especialmente en el hipogeo número 65. No obstante, la tumba y su ajuar han proporcionado a la investigación información singular sobre el sincretismo cultural y las prácticas funerarias en la provincia de Minya durante la dominación romana.