Quevedo abandona la entrevista en el programa de Jordi Évole tras una pregunta incómoda: “Ese tema mejor que no”

Quevedo en 'Lo de Évole' (Atresmedia)

En el ecosistema televisivo actual, donde cada segundo de metraje está medido al milímetro, lo que ocurre tras las cámaras suele ser tan valioso como lo que se emite. A punto de cerrar la séptima temporada de Lo de Évole, Jordi Évole ha decidido abrir el ‘cajón de los descartes’ para mostrar algo que nadie esperaba: el colapso de su entrevista con Quevedo, el fenómeno musical que ha redefinido el panorama urbano español.

“Esta temporada la estoy disfrutando especialmente. Pero ahora que ya solo nos quedan dos programas, tengo ganas de contaros que siempre hay cosas que se quedan en el tintero. No me he podido resistir”, es el texto escrito por el presentador de laSexta y que da pie a la entrevista truncada del músico. Y es que lo que prometía ser un retrato íntimo de Pedro Luis Domínguez en su refugio de Canarias, explorando sus raíces y el entorno que le rodea, ha terminado convertido en un polémico video de media hora que circula de forma frenética por X (Twitter).

Jordi Évole en la entrevista con Quevedo en 'Lo de Évole' (Atresmedia)

El detonante: una pregunta pactada como ‘prohibida’

El ambiente en el fragmento compartido parece, al inicio, el habitual de un programa de Évole: pausado, reflexivo y cercano. El presentador se encontraba conversando con el artista sobre su inminente trabajo discográfico cuando lanzó el dardo que dinamitó el encuentro. La pregunta fue directa: “¿Eres consciente de si tu disco, que está a punto de salir, empieza ya a estar por la calle?”. La reacción de Quevedo fue instantánea. Los gestos del cantante cambiaron drásticamente, dando paso a una incomodidad que traspasaba la pantalla. Tras unos segundos de tensión, el artista alcanzó a articular una respuesta esquiva: “Es un tema polémico porque son muchas cosas pasando a la vez”.

No hubo tiempo para más. Antes de que Évole pudiera repreguntar o suavizar el terreno, la grabación se vio interrumpida por la entrada en plano del representante del canario. Con gesto serio, el equipo del artista dejó claro que se había cruzado una línea roja previamente establecida en el contrato de la entrevista. “Jordi, eso ya dijimos que no. Ese tema mejor que no. Ya lo hablamos antes. Él está nervioso con este tema. Queda muy poco para el disco y la cosa está muy tensa”, sentenció su equipo mientras el cantante se levantaba de la mesa para no regresar.

Quevedo en 'Lo de Évole' (Atresmedia)

A partir de ese “plantón”, el documento gráfico se transforma en lo más parecido a un making-of accidentado. Se ve a un Jordi Évole visiblemente alterado, tratando de asimilar la situación y buscando, aparentemente, una forma de paralizar la emisión o encontrar una justificación narrativa a lo que acababa de suceder.

El propio Évole ha justificado la publicación de este material inédito apelando a la honestidad con su audiencia: “Ahora que ya solo nos quedan dos programas, tengo ganas de contaros que siempre hay cosas que se quedan en el tintero”, ha escrito en sus redes sociales, confesando además que, pese a la cancelación del reportaje original, no se ha “podido resistir” a hacer pública la secuencia.

Tráiler de 'Kassandra', uno de los nuevos temas de Quevedo para su segundo álbum, 'Buenas Noches', del que ahora se encuentra realizando un tour mundial.

¿Realidad o “marketing”?

Mientras el clip ya supera los 1,5 millones de visualizaciones, la audiencia se debate entre el asombro y la sospecha de un montaje publicitario. Para una parte considerable de los internautas, lo que Évole presenta como un momento de tensión real no es más que una “estrategia de marketing” orquestada para generar ruido antes del lanzamiento del nuevo disco de Quevedo.

Las críticas en la red social de Elon Musk han sido feroces y directas hacia el presentador y el artista. “Jordi, tú sabes que es obligación legal dejar claro cuando una acción es publicitaria, ¿verdad?”, cuestionaba un usuario apelando a la ética periodística. “El mejor marketing que he visto de un artista, este tío sí sabe hacer música”, señalaba otro con ironía, dando por hecho la autoría del montaje. “Se llama montaje... La gente se cree cualquier cosa ya” y “Vaya clickbait. Peor no pueden actuar”, sentenciaban otros perfiles, señalando la falta de naturalidad en la actuación de los protagonistas.

Sea un error de cálculo del equipo de Évole al tocar una tecla sensible del artista, o una jugada maestra de promoción para el álbum más esperado del año, lo cierto es que el nombre de Quevedo vuelve a estar en boca de todos. La duda queda en el aire: ¿se ha roto la confianza entre el periodista y el músico, o estamos ante el primer episodio de una nueva forma de vender discos en televisión? Por ahora, el silencio de Quevedo solo alimenta más el fuego de la red.