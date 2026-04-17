El coste de poder sacar dinero en efectivo: el Gobierno de Ayuso pagará 12.547 euros por cada uno de los 61 cajeros automáticos que instalará en municipios rurales de Madrid

Un hombre utiliza un cajero automático. (Europa Press)

“Ahora dependemos de un autobús de La Caixa que viene una vez al mes”, explica Marisol Herreño, alcaldesa socialista de Robregordo, un pequeño municipio de la sierra de Madrid que según el INE cuenta con 79 habitantes. Robregordo es uno de los 61 municipios de menos de 5.000 vecinos elegidos por la Comunidad de Madrid para instalar un cajero automático. “El acceso a los servicios bancarios básicos supone una condición necesaria para participar en la vida económica y social. Su falta constituye un obstáculo importante que limita la autonomía económica de las personas y que no solo les impide llevar una vida normal en la sociedad en la que viven, sino que también determina y condiciona su bienestar material”, explican desde el Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso.

La Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local licitó el pasado 30 de marzo un contrato para instalar y mantener un cajero en estas 61 localidades. El Ejecutivo autonómico está dispuesto a pagar un máximo de 12.547 euros por unidad para que unos 61.000 vecinos tengan acceso a dinero en efectivo y puedan realizar otro tipo de gestiones bancarias. “Uno de los problemas a los que se enfrentan estos pequeños municipios es el de la exclusión financiera, pues en los últimos años se ha producido un paulatino cierre de oficinas de entidades financieras. Esta importante disminución de oficinas ha venido impuesta por el intenso proceso de concentración bancaria, así como por la necesidad de reducir las estructuras de costes que afectan a ese sector”, critican desde la Comunidad.

“El resultado ha sido la imposibilidad de que pequeños municipios dispongan, no solo de oficinas bancarias, sino tan siquiera de cajeros automáticos donde realizar las operaciones financieras más básicas y sencillas, lo que ha dado lugar a una situación de exclusión financiera para los habitantes de estas pequeñas poblaciones”, señala la memoria justificativa del contrato. La alcaldesa Herreno, que eleva la cifra de censados a 91 (16 vecinos más que lo que indican las últimas cifras oficiales del INE) espera que la llegada del cajero “ayude a dinamizar un poco la zona. Ahora tenemos que ir a Buitrago de Lozoya, a unos 15 kilómetros de distancia, o esperar a que llegue el autobús de La Caixa una vez al mes”.

Esta medida se enmarca dentro del programa ‘Pueblos con Vida’ que Ayuso presentó en junio de 2024 con el objetivo de revitalizar los municipios de menos de 20.0000 habitantes y luchar así contra la despoblación atrayendo nuevos vecinos y contribuyendo al reequilibrio territorial. De los 61 pueblos elegidos, solo uno, el de La Acebeda, ha perdido población en los últimos cinco años. No hay datos oficiales de otros dos, Cortijo de San Isidro y Belvis del Jarama, que en realidad son pedanías de Aranjuez y Paracuellos del Jarama, respectivamente. Una iniciativa de la que también se felicitan desde el grupo parlamentario socialista. “Nosotros ya pedimos y se aprobó una PNL para instalar cajeros en 64 municipios de Madrid. “Un servicio muy necesario, sobre todo para personas mayores que no disponen de conocimientos de internet ni pueden trasladarse a otras localidades por sus propios medios para ir al banco”, explica un portavoz socialista.

“Dinamizar el pueblo”

El contrato licitado ahora por la Comunidad de Madrid exige que la empresa que lo gane ejecute las obras necesarias para la preparación de los emplazamientos para colocar los cajeros; los transporte e instale en los 61 lugares indicados por los ayuntamientos; implemente el software operativo para que funcionen; se ocupe de su mantenimiento integral y su asistencia técnica. Por último, que preste el servicio bancario a través de la recarga y retirada en efectivo. La alcaldesa Herreno espera que el cajero “ayude a dinamizar la zona. Nuestro pueblo en concreto tiene una edad media de 47 años. La población no está muy envejecida. Ahora han llegado niños y este cajero nos vendrá muy bien”. El 28% de la población de Robregordo es migrante. De hecho, su alcaldesa es de origen colombiano.

Talamanca del Jarama va a ser otro de los municipios beneficiados. En este caso es la localidad, de las 61 seleccionadas, que más habitantes tiene: 4.607. El pueblo ya tiene un cajero en un local municipal, pero el alcalde, Juan Manuel García, que “vendrá muy bien que haya un segundo, sobre todo desde que perdimos la oficina bancaria. Este servicio viene muy bien para la gente mayor. Es verdad que los jóvenes manejamos mejor el Bizum o Internet, pero nuestros vecinos más mayores necesitan el dinero en efectivo”.

La oficina móvil bancaria que ahora se mueve por los pueblos de la sierra norte de Madrid, en este caso en el pueblo de Valdeavero

Otra de las exigencias de la Comunidad de Madrid es que los cajeros no cobren comisión por la retirada de efectivo ni por el ingreso del mismo. “El exterior del cajero deberá incorporar un vinilado integral con el diseño oficial de la campaña institucional ‘Pueblos con Vida’, facilitado por el Gobierno regional”, señala el pliego de condiciones. La máquina que se instale tendrá que contar con cámara de seguridad, escáner para lectura de códigos de barra y unidad de impresión de recibos. También deberá estar adaptado para personas con discapacidades físicas, es decir, ser accesible para sillas de ruedas y contar con menús adaptados a personas con problemas de visión y teclado en braille. “El coste de los daños producidos por el vandalismo y similares acciones contra el cajero automático correrá a cargo de la empresa adjudicataria”, reza el pliego. El coste total del contrato, por cinco años, es de 3,8 millones de euros.

Eva Gallego es alcaldesa de Madarcos, ganadera y ahora diputada en la Asamblea de Madrid por el PP. Este es otro de los pequeños pueblos de la sierra norte, con 70 habitantes. “Que Madarcos pueda tener y disfrutar de algo tan, tan sencillo y tan básico en la vida de una persona que vive en un gran municipio o en una gran ciudad, para nosotros es dar un paso más a que esa brecha que siempre hay en determinados servicios se reduzca”. La regidora recuerda que ahora los cajeros han evolucionado. “Hay un montón de operaciones que puedes realizar y constituyen un derecho de las personas que hemos optado por seguir viviendo en el mundo rural. ¿Y qué te voy a decir de nuestros mayores? Con un cajero pueden sentirse más libres, más autónomos. Para Madarcos el día que lo tengamos será motivo de celebración, pues metafóricamente será como un vecino más que viene a mejorar la calidad del resto. Es de agradecer este proyecto de la Comunidad de Madrid