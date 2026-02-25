Así se come en Fontané, el nuevo restaurante de los hermanos Roca: es la mejor apertura del año y sirve platos desde 18 €

Los hermanos Roca con su madre, Montserrat Fontané (Instagram / @restaurantfontane)

Una familia que lleva décadas en lo más alto de la alta gastronomía y aún sigue al pie del cañón. Es una definición que podría encajar a la perfección con lo que son y representan los Roca, un equipo de tres hermanos que sigue sumando éxitos gracias a nuevas aperturas como el restaurante Fontané, en su Hotel Esperit Roca. Poco menos de un año después de dar sus primeros pasos, el último proyecto de los hermanos en Girona suma uno de sus primeros grandes reconocimientos al ser reconocida como la mejor apertura de 2025 en España por la Guía Macarfi.

Fontané es el restaurante con el que Joan, Josep y Jordi rinden tributo a la cocina de su madre, Montserrat Fontané, la matriarca de la familia y primera cocinera de la saga. Ella fue quien levantó Can Roca, la casa de comidas catalana donde se criaron los hermanos en un barrio a las afueras de Girona. Fue la primera piedra de lo que hoy es todo un imperio y, por ello, han querido dedicar este nuevo proyecto a su figura, con su apellido, Fontané, en primer plano.

“En el Hotel Esperit Roca, los hermanos Roca rinden homenaje a su madre con un restaurante arraigado en la cocina catalana tradicional”, describe el proyecto la guía, que entregaba este premio en su XI Gala Macarfi. “Con recetas de toda la vida bien elaboradas, bonitas presentaciones y un toque personal que no puede faltar, presentan platos como el buñuelo de bacalao, una maravillosa terrina de sardinas marinadas o unos macarrones del cardenal para llorar. En el elegante comedor todo está cuidadosamente estudiado: decoración, espacio entre mesas, vajilla, bodega, servicio impecable. Una obra maestra más de la familia Roca”.

Hotel Esperit Roca, en Sant Julià de Ramis, Girona

Fontané está ubicado en el interior de la fortaleza de Sant Julià de Ramis, el colosal complejo hotelero que los Roca inauguraron en 2025 con el propósito de alojar también otros proyectos, como la bodega de Josep, el restaurante Esperit Roca, el recién premiado Fontané y, próximamente, una academia.

Qué se come en Fontané

La tradición catalana lleva la voz cantante en este especial espacio, siempre con ese toque tan personal de los hermanos, siempre dispuestos a dar un paso más allá en la investigación y en el producto. Su cocina se puede disfrutar a través de un menú (70 euros) que incluye ocho pases, agua, pan de masa madre, pan con tomate, café, té o infusión. Pero también a la carta, donde ofrecen una selección de platos que reflejan el arraigo a la cocina catalana y la apuesta por productos de proximidad.

Platos de la carta del restaurante Fontané (Instagram / @restaurantfontane)

Entre los entrantes destacan los buñuelos de bacalao (3,5 € la unidad), la ensalada de verduras de la huerta de Mas Marroch con crema de queso Ermesenda y flores frescas (18 €), así como elaboraciones tradicionales como el paté de campaña de cerdo con foie gras (18 €) y la terrina de sardinas marinadas (22 €). El carpacho de pie de cerdo con alubias de Santa Pau (17 €) y la esqueixada de bacalao (19 €) completan la propuesta inicial.

En los principales, la carta incluye sopas como la escudella de butifarra negra (16 €), pescados como el suquet de cabracho marinado (29 €) y el lomo de bacalao confitado (22 €), además de arroces y pastas como el arroz a la cazuela con costillas de cerdo (22 €) y los canelones de pularda (24 €). Las carnes presentan opciones como el fricandó de ternera (21 €), el “capipota” de Girona (19 €), y especialidades de cordero (22 €) y oca (20 €). Los postres mantienen la tradición con el postre Pijama (14 €), profiteroles con nata (14 €) y crema catalana (14 €), junto a propuestas como miel y requesón con higos (14 €) o brownie de chocolate con aceite de oliva y sal (14 €).