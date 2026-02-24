España

Este es el mejor restaurante de cada comunidad autónoma, según la Guía Macarfi: de Bardal (Ronda) a Lera (Zamora), pasando por Atrio (Cáceres)

El Círculo de Bellas Artes de Madrid se ha convertido en el escaparate del mejor talento culinario del momento con la celebración de la XI Gala Macarfi

Interior del restaurante Desde 1911
Interior del restaurante Desde 1911

Las grandes guías sirven a muchos de faro gastronómico, una luz que indica hacia dónde ir para disfrutar de algunas de las mejores cocinas del país. Más allá de la archiconocida Michelin y la cada vez más relevante Guía Repsol, aparecen propuestas que tratan de aunar las opiniones expertas para conformar una selección infalible de restaurantes, como es el caso de la Guía Macarfi.

Esta guía celebraba su gran noche el pasado 23 de febrero en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, convertido en el escaparate del mejor talento culinario del momento. La XI Gala Macarfi, patrocinada por Andbank, reunía en una misma salsa a grandes chefs del panorama nacional y a una altísima representación de la gastronomía española, concentrada para descubrir quién se alzaba este año con los premios de esta entidad independiente.

La Guía Macarfi, creada por Manuel Carreras Fisas, nació en octubre de 2015 como un proyecto urbano centrado en Barcelona, donde se reseñaban los restaurantes más interesantes de la ciudad. Once años después, la guía ha evolucionado hasta cubrir por primera vez toda la España peninsular, ampliando su presencia de 8 a 15 comunidades autónomas: Cataluña, Comunidad de Madrid, Euskadi, La Rioja, Comunitat Valenciana, Andalucía, Cantabria, Principado de Asturias, Galicia, Aragón, Comunidad Foral de Navarra, Región de Murcia, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura.

Restaurantes Top of the Tops
Restaurantes Top of the Tops de la Guía Macarfi (Cedida)

El funcionamiento de la guía se basa en un amplio sistema de valoración colectiva. Actualmente, analiza y puntúa cerca de 5.000 restaurantes a partir de las críticas realizadas por más de 2.000 gastrónomos locales, denominados embajadores. Estos colaboradores aportan sus opiniones y puntuaciones de manera libre, desinteresada y anónima. Todas las reseñas recibidas sobre un mismo establecimiento se integran en una única crítica final, que sintetiza el sentir general de los embajadores y ofrece una visión global, objetiva y contrastada de cada restaurante.

En esta gala, los embajadores han creado una selección de los TOP 10/15 restaurantes de cada comunidad autónoma, una breve lista que indica las mejores cocinas de cada zona del país. Además, Macarfi ha entregado los premios TOP OF THE TOPS a los restaurantes que han liderado la clasificación durante tres años consecutivos. Los premiados han sido Disfrutar y El Celler de Can Roca, de Catalunya; DiverXO, de la Comunidad de Madrid, y Asador Etxebarri y Elkano, de Euskadi.

Restaurante Disfrutar, Barcelona. (foto: GQ
Restaurante Disfrutar, Barcelona.

En esta gala también se ha hecho entrega del premio ROOKIE DEL AÑO a la mejor apertura del 2025. El restaurante Restaurant Fontané de Catalunya fue considerado como la mejor apertura de 2025 en España. En segundo lugar, ha quedado Restaurante Itzuli (Euskadi) y, en tercer lugar, Ancestral (Comunidad de Madrid).

El mejor restaurante de cada Comunidad Autónoma

  • Andalucía: Bardal (Ronda)
  • Aragón: Asador Galino Pueyo (Huesca)
  • Cantabria: Cenador de Amós (Villaverde de Pontones)
  • Castilla-La Mancha: Iván Cerdeño (Toledo)
  • Castilla y León: Lera (Zamora)
  • Cataluña: Cocina Hermanos Torres (Barcelona)
  • Comunidad de Madrid: Desde 1911 (Madrid)
  • Comunidad Foral de Navarra: Molino de Urdániz (Urdániz)
  • Comunitat Valenciana: Ricard Camarena Restaurant (Valencia)
  • Extremadura: Atrio (Cáceres)
  • Galicia: Culler de Pau (Pontevedra)
  • La Rioja: El Portal de Echaurren (Ezcaray)
  • País Vasco o Euskadi: Azurmendi (Biscay)
  • Principado de Asturias: Casa Marcial (Arriondas)
  • Región de Murcia: Cabaña Buenavista (El Palmar)

