Receta de albóndigas de merluza en salsa de tomate: la versión más original de un plato tradicional que se hace fácil y en menos de una hora

Juanlu Marín, pescadero del Mercado de Huelva, responde a nuestras preguntas sobre el pescado fresco

Las albóndigas de merluza en salsa de tomate son una de esas recetas que conquistan por lo fácil y rápido que se hacen, y por el sabor del pescado, envuelto en una salsa casera que invita a mojar pan. Perfectas para niños y adultos, son una alternativa para llevar en tupper al trabajo y para introducir en la dieta un alimento que no siempre es del gusto de todos. A ello se une la versatilidad de este producto, que incluso puede convertirse en hamburguesas.

La merluza forma parte fundamental de la gastronomía tradicional española, sobre todo en zonas costeras donde este pescado blanco es habitual en los mercados. Las albóndigas de merluza, servidas con salsa de tomate, suelen acompañarse con arroz blanco, patatas fritas o ensalada.

Se trata de una receta que destaca por su sabor y su aporte nutricional, gracias al bajo contenido calórico y al alto valor proteico de la merluza, que además proporciona minerales como selenio e yodo. Preparar albóndigas caseras permite integrar el pescado de manera sencilla, y su presentación resulta adecuada incluso en celebraciones familiares.

Receta de albóndigas de merluza en salsa de tomate

Albóndigas de merluza en salsa de tomate. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para hacer las albóndigas de merluza es necesario triturar el pescado y añadir pan, junto con huevo, ajo y perejil. Se doran ligeramente y se terminan en una salsa de tomate casera, logrando una textura tierna y jugosa. La técnica principal es la fritura suave, seguida de una cocción corta en salsa.

Tiempo de preparación

El tiempo total de preparación de esta receta es de 45 minutos, que se distribuyen de la siguiente forma:

Preparación: 20 minutos

Cocción: 25 minutos

Ingredientes

500 g de filetes de merluza sin piel ni espinas

1 huevo

80 g de miga de pan remojada en leche

2 dientes de ajo

2 cucharadas de perejil fresco picado

Sal y pimienta al gusto

Harina (para rebozar)

Aceite de oliva suave (para freír)

1 cebolla mediana

500 g de tomate triturado natural

1 pimiento verde pequeño

1 cucharadita de azúcar

1 hoja de laurel (opcional)

Cómo hacer albóndigas de merluza en salsa de tomate, paso a paso

Las albóndigas de merluza pueden hacerse con diversos tipos de salsa. (Adobe Stock)

Desmenuza la merluza con las manos o un robot de cocina, asegurándote de retirar cualquier espina.

En un bol, mezcla la merluza, la miga de pan bien escurrida, el huevo, el ajo picado y el perejil. Salpimenta y amasa hasta lograr una masa homogénea.

Forma bolitas del tamaño de una nuez. Pásalas por harina, sacudiendo el exceso.

Fríe las albóndigas en aceite caliente hasta que estén doradas, pero no secas. Retira y reserva sobre papel absorbente.

Para la salsa, sofríe la cebolla y el pimiento picados en 3 cucharadas de aceite en una cazuela amplia hasta que estén blandos.

Añade el tomate triturado, el azúcar, la hoja de laurel y una pizca de sal. Cocina a fuego medio-bajo durante 15 minutos.

Incorpora las albóndigas a la salsa y deja cocer 10 minutos para que tomen sabor.

Sirve caliente, acompañado de arroz blanco o patatas fritas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La receta rinde para unas 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 210 kcal aprox.

Proteína: 21 g

Grasas: 8 g

Hidratos de carbono: 14 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En nevera, hasta 2 días en recipiente hermético. También se pueden congelar, sin la salsa, hasta 2 meses.