Cómo hacer albóndigas suecas o köttbullar, la receta tradicional más auténtica y deliciosa

¿Quién no se ha visto en una situación similar? Un carro lleno de cajas, lámparas o macetas, la mente saturada de mensajes, precios y nombres en sueco, y piernas cansadas del recorrido obligado por cada una de las secciones de esta famosa tienda de muebles. Acabada la misión, un olor aparece para recibirte: el de sus archiconocidas albóndigas suecas. Es curioso cómo un plato tan sencillo y lleno de tradición puede traspasar fronteras y hacerse famoso en todo el mundo, Ikea mediante, hasta introducirse de lleno en nuestro ideario.

Hablamos de las famosas köttbullar, probablemente la receta sueca más famosa de todas. Estas albóndigas se elaboran tradicionalmente con carne picada de ternera, mezclada con migajas de pan empapadas en leche y cebollas cortadas en trozos minúsculos, incluso ralladas. Habitualmente, estos bocados se cocinan en mantequilla y se acompañan de guarniciones tradicionales como pressgurka (pepino prensado), rårörda lingon (salsa de arándanos rojos) y potatismos (puré de patatas).

Prepararlas en casa no tiene ningún misterio, pues su forma de elaboración es muy similar a la de cualquier albóndiga que forme parte de nuestro recetario. Eso sí, la masa suma algunas especias como la pimienta o la nuez moscada, que le aportarán un sabor algo diferente y delicioso.

Receta de albóndigas suecas o köttbullar

Las köttbullar son albóndigas de carne picada (ternera y cerdo), ligadas con pan remojado y huevo, aromatizadas con cebolla y especias. Se doran en sartén y se terminan en una salsa cremosa a base de nata y caldo. La técnica clave es conseguir una masa homogénea y jugosa, y no cocinarlas en exceso para mantener la ternura.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 45 minutos Preparación: 25 minutos Cocción: 20 minutos



Ingredientes

300 g de carne picada de ternera

200 g de carne picada de cerdo

1 cebolla pequeña

1 huevo

100 ml de leche

50 g de pan rallado

1 pizca de nuez moscada

1 pizca de pimienta negra

Sal al gusto

30 g de mantequilla

2 cucharadas de aceite de oliva suave

200 ml de nata líquida para cocinar

150 ml de caldo de carne

1 cucharadita de harina (opcional, para espesar)

Perejil fresco para decorar (opcional)

Cómo hacer albondigas suecas o köttbullar, paso a paso

Pica muy fina la cebolla y sofríela en la mantequilla hasta que esté transparente. Deja templar. Mezcla la carne de ternera y cerdo en un bol grande. Añade la cebolla pochada, el huevo, el pan rallado, la leche, la nuez moscada, la pimienta y la sal. Amasa hasta lograr una mezcla homogénea y húmeda, pero no pegajosa. Si queda seca, añade un poco más de leche. Forma bolitas del tamaño de una nuez. Procura que sean todas iguales para asegurar una cocción uniforme. Calienta el aceite de oliva en una sartén y dora las albóndigas por tandas. No las cocines en exceso, solo hasta que tomen color. Reserva las albóndigas y, en la misma sartén, añade una cucharadita de harina si deseas una salsa más espesa. Incorpora el caldo de carne y remueve, despegando los jugos del fondo de la sartén. Añade la nata líquida. Remueve hasta ligar la salsa. Vuelve a poner las albóndigas, cocina a fuego suave 5-7 minutos en la salsa. La salsa debe quedar cremosa, no líquida. Sirve decoradas con perejil y acompaña con puré de patatas y, si puedes, mermelada de arándanos rojos.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 personas (aproximadamente 20-24 albóndigas pequeñas).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 450 kcal aprox.

Proteínas: 28 g

Grasas: 30 g

Hidratos de carbono: 18 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se mantienen en la nevera, en recipiente hermético, hasta 3 días. Se pueden congelar ya cocinadas (sin la salsa) hasta 2 meses. Para recalentar, usa fuego suave y añade un poco de leche o nata a la salsa si se ha espesado demasiado.