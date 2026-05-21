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Telefónica traspasa su icónico edificio de Gran Vía a Tomás Olivo por una suma superior a 200 millones de euros

El inmueble, protegido por su valor patrimonial, afronta restricciones de uso que limitan su transformación y condicionan el futuro proyecto del nuevo propietario

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Fue considerado el primer rascacielos de Europa
omás Olivo, ha completado la adquisición del edificio histórico de Telefónica en la Gran Vía de Madrid por un importe superior a 200 millones de euros (@metro_madrid)

El grupo General de Galerías Comerciales, controlado por Tomás Olivo, ha completado la adquisición del edificio histórico de Telefónica en la Gran Vía de Madrid por un importe superior a 200 millones de euros. La operación culmina un proceso competitivo en el que participaron varios fondos internacionales, con la oferta del empresario murciano imponiéndose finalmente, según ha adelantado El Nuevo Digital Murcia.

La venta del emblemático edificio de Gran Vía 28, construido entre 1926 y 1929 y considerado el primer rascacielos de Europa por su altura de 90 metros, responde a la estrategia de desinversión de activos inmobiliarios no estratégicos emprendida por Telefónica. La propiedad, protegida en el Catálogo de Edificios de Madrid y con un uso urbanístico restringido, suma 32.000 metros cuadrados repartidos en trece plantas.

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El precio pagado, pese a superar los 200 millones de euros, refleja un ajuste a la baja frente a las expectativas iniciales de la vendedora debido al elevado coste de mantenimiento y a las limitaciones legales que impone el Ayuntamiento de Madrid, presidido por José Luis Martínez-Almeida.

Limitaciones urbanísticas y patrimoniales

El inmueble, cuya protección en Grado Singular obliga a conservar las características arquitectónicas y decorativas originales, ha sido objeto de especial atención en el mercado inmobiliario por las dificultades administrativas para transformar su uso actual. El edificio alberga hoy el Espacio Fundación Telefónica y la tienda insignia de la operadora, habiendo dejado de tener función corporativa tras acoger una última reunión institucional del consejo de administración en septiembre de 2025.

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Las restricciones fijadas por el Ayuntamiento excluyen la posibilidad de destinar el activo a hotel de lujo o gran superficie comercial, y la normativa urbanística vigente deriva de un convenio suscrito en 2003 y actualizado en 2009 para elevar el uso cultural y educativo hasta el 50% del total de la superficie.

El inmueble está protegido por su valor arquitectónico y patrimonial en Madrid
Actualmente alberga el Espacio Fundación Telefónica y la tienda insignia de la operadora (Telefónica)

Diversos fondos internacionales como Bain Capital, Generali, Grupo Romero y Prime Investors Capital, entre otros, mostraron inicialmente interés en la adquisición, pero varias ofertas decayeron ante las advertencias de inviabilidad para recalificar el suelo y los complejos trámites administrativos señalados por la delegación de Urbanismo municipal.

La calificación urbanística de la parcela, a diferencia de otros inmuebles adyacentes en Gran Vía, mantiene el estatus de sistema local dividido entre uso infraestructural y un uso compatible cultural o educativo, condición que solo podría modificarse mediante un procedimiento formal de cambio en el Plan General de Ordenación Urbana, ha advertido Antonio Giraldo, portavoz del PSOE en Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid.

Su patrimonio figura entre los más altos de España según Forbes
Tomás Olivo y su grupo ha adquirido el edificio de Telefónica en Gran Vía por más de 200 millones de euros (@RTVMarbella)

Jurídicamente, la conversión de un uso público o cultural en uso privado lucrativo —como residencial o hotelero— se enfrenta a obstáculos administrativos significativos. Giraldo ha explicado, según recoge EL PAÍS, que un plan especial no es suficiente para modificar estos usos protegidos y que la normativa exige compensaciones equivalentes si se plantea reducir espacio dotacional. Estas limitaciones han obligado a ajustar el precio ofertado, ya que cualquier reversión de uso demanda negociaciones técnicas y no está garantizada.

En la actualidad, el edificio enfrenta restricciones para el uso de oficinas debido a los problemas de tráfico y la falta de plazas de aparcamiento en la zona. Si bien gran parte de sus 32.000 metros cuadrados está dedicada a actividades culturales, la planta baja se destina a uso comercial con el Espacio Movistar. Tras el cierre de la última etapa corporativa, Olivo y su equipo deberán iniciar ahora una ronda de negociaciones con los técnicos municipales para definir usos compatibles.

El perfil financiero de Tomás Olivo

Tomás Olivo, nacido en Cartagena (Murcia), ocupa el sexto lugar en la Lista Forbes de las mayores fortunas españolas de 2025, con un patrimonio neto de 4.600 millones de euros. En un solo año, Olivo ha incrementado su fortuna en 1.900 millones de euros respecto a la edición anterior, donde figuraba con 2.700 millones.

General de Galerías Comerciales, bajo su control, cotiza en el segmento BME Growth desde 2017 y opera actualmente catorce parques y centros comerciales —entre ellos, el Nevada en Granada y La Cañada en Marbella—, además de mantener participaciones relevantes, como el 9,39% de Unicaja Banco valorado en 676 millones de euros.

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La venta de Gran Vía 28 se integra en la política de desinversión de Telefónica, que bajo la presidencia de Marc Murtra ha logrado ingresar más de 1.000 millones de euros mediante la liquidación de patrimonio inmobiliario, con el objetivo de reducir deuda y captar liquidez para inversiones tecnológicas. El plan inicial aspiraba a alcanzar cerca de 300 millones de euros por la venta del edificio, equivalente a unos 10.000 euros por metro cuadrado. No obstante, la cifra final ha quedado por debajo de ese objetivo.

En los próximos meses, el nuevo propietario y el consistorio madrileño deberán definir el destino definitivo de uno de los edificios más reconocibles del centro de Madrid. El desenlace de la operación y la redefinición de usos dependerán del marco jurídico y de futuras negociaciones.

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